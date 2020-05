Coronavirus: NRW meldet knapp 200 neue Covid-19-Fälle

Virologe Prof. Dr. Ulf Dittmer erklärt im Video, was wir über das Coronavirus und die Infektion von Kindern wissen und was nicht.

Essen. In NRW sind bis heute 33.412 Corona-Infektionen festgestellt worden. In einem Oberhausener Heim gab es einen Covid19-Ausbruch. Der Überblick.

In NRW sind 33.412 bestätigte Corona-Fälle gemeldet (Stand: Sonntag, 03. Mai), 25.840 Menschen gelten als genesen . Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind 1287 Menschen an Covid-19 gestorben .

sind gemeldet (Stand: Sonntag, 03. Mai), gelten als . Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind an Covid-19 . In einem Pflegeheim in Oberhausen sind 19 Bewohner und Mitarbeiter infiziert.

13:23 Uhr: Normalerweise ist Annegret Gensinger viel unterwegs, um anderen zu helfen. Doch seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich die 72-Jährige aus Mülheim zurückgezogen und bemüht sich, zuhause zu bleiben und Abstand zu halten. Sie kritisiert das Verhalten ihrer Altersgenossen: „Ich verstehe gerade die ganz Alten nicht, die noch zehn Jahre älter sind als ich und trotzdem die ganze Zeit durch die Gegend laufen."

Coronavirus in NRW: Knapp 200 neue Fälle

12:13 Uhr: In Nordrhein-Westfalen sind nun offiziell 33.412 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert worden. Das sind 212 Neuerkrankungen im Vergleich zum Vortag. 1287 Menschen sind nach Angaben des Landes an oder mit Covid-19 verstorben (plus 19 zum Vortag). Als genesen gemeldet sind 25.840 Menschen (plus 386 zum Vortag).

11:56 Uhr: Der Flughafen Düsseldorf ist in einer historischen Krise: Durch die Corona-Krise herrscht auf dem Rollfeld Stillstand. Fotos dokumentieren nun eindrucksvoll, wie sich der Alltag auf dem Airport verändert hat.

10:24 Uhr: Einen ersten Eindruck konnten sich die Menschen schon im April verschaffen - ab dem 5. Mai darf die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort nun ihre Pforten für Besucher öffnen. Die Organisatoren müssen allerdings Auflagen beachten.

09:31 Uhr: Gastronomen in Meschede (Sauerland) kochen täglich 160 Mahlzeiten - ehrenamtlich: Sie versorgen Menschen, die sich in der Corona-Krise für andere einsetzen im Rahmen ihrer Initiative "Kochen für Helden". Auch Bedürftige profitieren vom Engagement der Restaurantbetreiber.

09:10 Uhr: Für den Wiederaufbau der Wirtschaft nach der Corona-Krise fordert der Vorsitzende der nordrhein-westfälischen SPD, Sebastian Hartmann, umfassende Konjunkturpakete im Bund und im Land. „Wir reden derzeit über Rettungsschirme, aber wir müssen eine ganz aktive Industriepolitik betreiben, die den Umbau der Energiewirtschaft vorantreibt, Investitionen begünstigt und die Tarifpartner stärkt“, sagte Hartmann. „Wichtig ist, dass man diese Krise jetzt nicht wieder zum Kaputtsparen von öffentlichen Investitionen missbraucht.“

Corona-Ausbruch in Oberhausener Pflegeheim

08:12 Uhr: Weil ein Bewohner eines Pflegeheims in Oberhausen gestürzt war, ist er in einer Klinik behandelt und dort auf Covid-19 positiv getestet worden. Weitere Tests in dem Heim ergaben: 13 weitere Bewohner sowie fünf Mitarbeiter aus dem Pflegeteam tragen das Corona-Virus in sich. Drei Bewohner mussten in Kliniken gebracht werden, teilte die Stadt Oberhausen am Samstagabend mit. Das ASB-Heim steht unter Quarantäne.

07:12 Uhr: Die Kirchen in Bochum bereiten sich darauf vor, wieder Gottesdienste mit Besuchern zu feiern. Doch tatsächlich losgehen wird es erst Mitte Mai oder sogar am Ende des Monats. Die Gemeinden müssen erst Hygiene-Konzepte erarbeiten.

Am Sonntag erster Gottesdienst mit Besuchern in Kölner Dom

20.45 Uhr: Im Kölner Dom wird am Sonntag (10.00 Uhr) erstmals seit Einführung der Corona-Beschränkungen wieder ein Gottesdienst mit Besuchern gefeiert. Das Pontifikalamt in der größten deutschen Kathedrale wird von Erzbischof Rainer Maria Woelki zelebriert. Der letzte gemeinschaftliche Gottesdienst im Dom hatte am 14. März stattgefunden.

Für die Wiederaufnahme der Messen gelten strenge Regeln. Zugelassen sind 122 Personen, am Sonntag zunächst ausschließlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Doms, Sängerinnen und Sänger, Lektoren und Messdiener. Dies wird damit begründet, dass zunächst Erfahrungen mit den neuen Anforderungen an Hygiene und Sicherheit gesammelt werden sollten. Ab Mittwoch ist die Teilnahme dann jedermann möglich - allerdings nur nach vorheriger Anmeldung über eine Website. Die Teilnehmerzahl bleibt auf 122 pro Gottesdienst begrenzt. Allen Teilnehmern empfiehlt das Domkapitel dringend das Tragen einer Schutzmaske. Nur markierte Plätze dürfen eingenommen werden. Für den Weg zum Empfang der Kommunion gibt es markierte Laufwege und Bodenmarkierungen. Gesungen wird nicht.

