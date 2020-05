Corona NRW: Ikea will Konzept nach Massenandrang prüfen

Virologe Prof. Dr. Ulf Dittmer erklärt im Video, was wir über das Coronavirus und die Infektion von Kindern wissen und was nicht.

In NRW sind 33.412 bestätigte Corona-Fälle gemeldet (Stand: Sonntag, 03. Mai), 25.840 Menschen gelten als genesen . Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind 1287 Menschen an Covid-19 gestorben .

7.49 Uhr: Seit vier Wochen sind die Kitas geschlossen. In einigen Einrichtungen herrscht seitdem Funkstille. Darüber ärgern sich Eltern in Meschede - und wünschen sich mehr Hilfe.

7.31 Uhr: Die Schwierigkeiten beim Neubau der Rheinbrücke bei Leverkusen könnten durch die Corona-Pandemie noch größer werden. Der Landesbetrieb Straßen NRW hat die Ausschreibung für die Fertigstellung des Neubaus veröffentlicht. Der Vertrag soll über gut zweieinhalb Jahre laufen - wenn die Corona-Pandemie es zulässt. Sonst kann die Fertigstellung laut Ausschreibung auch länger dauern. Straßen NRW hatte als neuen Termin für die Fertigstellung der ersten von zwei neuen Brücken auf der Autobahn 1 zuletzt September 2023 genannt.

7.14 Uhr: Als Folge aus der Corona-Krise sollen Wohngebiete sozial und ökologisch aufgerüstet werden. Warum Vonovia-Chef Buch dort Supermärkte fordert.

6.53 Uhr: Die Corona-Krise führt zu kuriosen Bildern: In der Nacht zu Montag sammelten sich mehr und mehr Bochumer in der Brückstraße. Ihr Ziel war die„Zottelbude“, ein Friseursalon, der um exakt 0 Uhr nach der Coronapause wiedereröffnet hat. Unsere Kollegin war dabei.

6.31 Uhr: Nachdem es am Wochenende bei mehreren Ikea-Märkten in NRW zu einem großen Menschenandrang gekommen ist, will der Möbelriese das eigene Konzept überprüfen. „Obwohl gestern weniger Kunden als an einem normalen Samstag in unsere Einrichtungshäuser gekommen waren, hatten wir tatsächlich zeitweise Warteschlangen vor einigen unseren Häusern in NRW. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass wir strenge Zugangsbeschränkungen haben und umsetzen“, sagte eine Ikea-Sprecherin der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Montag): „Wir werden selbstverständlich analysieren, wie sich die Situation vor den einzelnen Einrichtungshäusern dargestellt hat und prüfen, ob wir Anpassungen am Sicherheitskonzept für die Situation außerhalb der Häuser vornehmen können.“ Der Rückstau beim Ikea in Düsseldorf-Reisholz etwa war so groß, dass er zeitweise bis auf die Autobahn A46 reichte. NRW hatte vor knapp zwei Wochen als einziges Bundesland in Deutschland eine vollständige Öffnung von Möbelhäusern erlaubt.

Familienminister Stamp droht bei Kita-Öffnung mit Alleingang

5.52 Uhr: Der nordrhein-westfälische Familienminister Joachim Stamp (FDP) hat bei der Öffnung von Kitas mit einem Alleingang gedroht, sollte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch keinen einheitlichen Öffnungskurs beschließen. „Ich möchte jetzt gerne unseren Weg gehen. Wir lassen uns nicht noch eine Woche vertrösten“, sagte der stellvertretende NRW-Ministerpräsident im Podcast „Morning Briefing“ von Gabor Steingart.

„Wir müssen organisieren, dass Tagespflegepersonen und Erzieher sich sicher fühlen auch in Zeiten der Pandemie“, sagte Stamp. „Aber auf der anderen Seite müssen wir den Kindern möglichst zügig wieder den Zugang verschaffen.“ Dies sei mit einem „improvisierten Betrieb“ der Kitas möglich. Die Situation von Familien und Kindern in der Corona-Krise sei in den vergangenen Tagen und Wochen zu kurz gekommen, kritisierte der FDP-Politiker. „Ich finde, das geht so nicht.“ Die Familienminister der Länder hätten „klare Wege aufgezeigt“ und ein „Konzept der schrittweisen Öffnung“ vorgelegt, hob Stamp hervor.

5.34 Uhr: Eine Woche vorsichtiger Lockerungen soll den Bürgern in NRW einige Freiheiten zurückbringen. Die vielleicht wichtigste: Ab heute kann man wieder zum Friseur. Sofern man einen Termin bekommt. Auch Zoos, Museen und Galerien dürfen jetzt unter Hygieneauflagen öffnen. Ein paar Tage dauert es noch bis zu der von vielen ersehnten Spielplatzöffnung: Das soll am Donnerstag (7. Mai) der Fall sein. Nach Angaben des Verkehrsministeriums sollen von Montag an auch wieder deutlich mehr Nahverkehrszüge in NRW unterwegs sein. Fahrschüler können ab Montag wieder Führerscheinprüfungen absolvieren. Was jetzt wieder geht und was verboten bleibt.

21:12 Uhr: Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann will Besuche in Pflegeheimen in der Corona-Krise wieder erlauben. „Ich bin überzeugt, dass man Besuche in Pflegeheimen wieder möglich machen kann und muss“, sagte der CDU-Politiker der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Dies müsse unter Einhaltung strikter Sicherheitsstandards geschehen, „wohlwissend, dass wir dabei ein zusätzliches Risiko für Bewohner und Pflegekräfte eingehen“. Wann genau dies geschehen solle, blieb zunächst unklar. Zwei Wege könne man den Heimen aufzeigen, erklärte der Minister. „Sie können Besuchsmöglichkeiten außerhalb ihrer Einrichtung schaffen“ - etwa auf einer Terrasse im Garten oder in einem Besucherzimmer im

Eingangsbereich, sagte er. Zudem lebe die Mehrheit der Pflegebedürftigen in Einzelzimmern.

