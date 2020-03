Coronavirus in NRW: Mehr als 1400 Menschen sind infiziert

Ab Montag werden in NRW alle Schulen geschlossen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ruft am Freitag zu Solidarität auf. Ein Überblick.

Düsseldorf. In NRW werden ab Montag alle Schulen und Kitas geschlossen. Zahl der Coronavirus-Fälle steigt landesweit auf rund 1400. Alle Infos im Newsblog.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus werden ab Montag alle Schulen und Kitas in NRW bis zu den Osterferien (19. April) geschlossen . Zudem verschiebt sich der Semesterstart an den Universitäten auf den 19. April. Alten- und Pflegeheime in NRW sollen grundsätzlich nicht mehr besucht werden, die landeseigenen Kultureinrichtungen bleiben geschlossen .

in NRW bis zu den Osterferien (19. April) . Zudem an den Universitäten auf den 19. April. in NRW sollen grundsätzlich werden, die bleiben . Mindestens 1433 Fälle sind in NRW inzwischen gemeldet , alleine im Kreis Heinsberg 558 . Die Zahl der gesundeten Corona-Fälle wird zurzeit nicht erfasst.

, alleine im Kreis Heinsberg . Die Zahl der gesundeten Corona-Fälle wird zurzeit nicht erfasst. In NRW sind bis dato vier Menschen an dem Coronavirus gestorben.

Bundeskanzlerin Angela Merkel appelliert an die Menschen in Deutschland, wo immer möglich auf soziale Kontakte zu verzichten. Die bundesweite und internationale Entwicklung begleiten wir in diesem Newsblog.

>>> Direkt zu den aktuellsten NRW-Meldungen

Die offiziellen Coronavirus-Fallzahlen für NRW im Überblick (Stand 14.3., 9 Uhr)

Ort Bestätigte Fälle Aachen & Städteregion Aachen 85 Bielefeld 17 Bochum 18 Bonn 23 Bottrop 3 Borken (Kreis) 19 Coesfeld (Kreis) 33 Dortmund 14 Duisburg 10 Düren (Kreis) 15 Düsseldorf 16 Ennepe-Ruhr-Kreis 3 Essen 27 Euskirchen (Kreis) 4 Gelsenkirchen 7 Gütersloh (Kreis) 15 Hagen 3 Hamm 2 Heinsberg (Kreis) 558 Herford (Kreis) 9 Herne 4 Hochsauerlandkreis (Kreis) 14 Kleve (Kreis) 10 Köln 83 Krefeld 10 Kreis Siegen-Wittgenstein 10 Leverkusen 5 Lippe (Kreis) 36 Märkischer Kreis 13 Mettmann (Kreis) 19 Minden-Lübbecke (Kreis) 14 Mönchengladbach 23 Mülheim 9 Münster 23 Oberbergischer Kreis 14 Oberhausen 8 Olpe (Kreis) 6 Paderborn (Kreis) 18 Recklinghausen (Kreis) 31 Remscheid 7 Rhein-Erft-Kreis 13 Rheinisch-Bergischer Kreis 28 Rhein-Kreis Neuss 15 Rhein-Sieg-Kreis 32 Soest (Kreis) 9 Solingen 6 Steinfurt (Kreis) 31 Unna (Kreis) 13 Viersen (Kreis) 16 Warendorf (Kreis) 14 Wesel (Kreis) 19 Wuppertal 6 Gesamt 1441

Hier gibt es aktuelle Meldungen aus NRW im Newsblog

11.14 Uhr: Auch alle Alten- und Pflegeheime in NRW betroffen: Nach einer Regelung der Landesregierung müssen Besuche auf das Notwendigste beschränkt werden. In der Regel ist ein Besucher pro Bewohner am Tag erlaubt. Er darf maximal eine Stunde bleiben, wie der Erlass vorsieht: „Gemeinschaftsaktivitäten mit Externen sind ab sofort untersagt.“

09.35 Uhr: In Essen sind acht weitere Personen auf das Coronavirus getestet worden. Sie seien alle Reiserückkehrer unter anderem aus Österreich, schreibt der Essener Sozialdezernent Peter Renzel auf Facebook.

08:09 Uhr: Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium wartet in der Corona-Krise auf die Lieferung von einer Million bestellter Schutzmasken. „Aufgrund der bereits bekannten weltweiten Exportbeschränkungen ist noch nicht absehbar, wann die Masken verfügbar sein werden“, sagte eine Ministeriumssprecherin der „Rheinischen Post“ (Samstag). „Weitere 20 000 Masken sollen laut Aussage des Lieferanten zeitnah geliefert werden.“ Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte dem Blatt zufolge Anfang März angekündigt, eine Million Schutzmasken für Ärzte und Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen zu beschaffen.Coronavirus: Unser Newsletter hält Sie auf dem Laufenden

Freitag, 22.48 Uhr: Entwarnung bei Steffen Baumgart: Der Trainer des Fußball-Bundesligisten SC Paderborn hat sich nicht mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, teilte der Aufsteiger nach einem entsprechenden negativen Test am Freitagnachmittag mit. Zuvor hatte Baumgart über Unwohlsein geklagt und mit für eine Corona-Infektion typischen Symptomen im Zimmer des Teamhotels in Düsseldorf gelegen. Danach wurde hingegen Innenverteidiger Luca Kilian positiv auf Corona getestet. Er ist damit der erste infizierte Spieler der Bundesliga. Am Freitagabend hätte Paderborn bei Fortuna Düsseldorf antreten sollen.

22.17 Uhr: Trotz eines von der NRW-Landesregierung angekündigten Betretungsverbots sollen Kitas in Köln und Siegen zu Beginn der kommenden Woche zunächst noch geöffnet bleiben. Am Montag und Dienstag seien noch alle Kindertagesstätten offen, teilte die Stadt Köln am Freitagabend mit. „Die Stadt appelliert jedoch an die Eltern, ihre Kinder auch schon an diesen beiden Tagen nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen“, hieß es. Der Kreis Siegen-Wittgenstein erklärte, alle Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen am Montag öffnen zu lassen. Das gelte für die Kinder, „deren Eltern in der Kürze der Zeit keine Betreuung gefunden haben“.

21.46 Uhr: Auch an der Universität Duisburg-Essen wurde der Vorlesungsstart auf den 20. April verschoben. Dementsprechend mussten auch Prüfungen abgesagt werden: "Alle geplanten Klausurprüfungen ab Montag, den 16. März 2020, sind zunächst abgesagt", teilt die Uni auf der Homepage mit. "Wir werden uns bemühen, sichere Rahmenbedingungen für die Prüfungen zu schaffen, um diese ohne rechtliche Nachteile für Sie bis zum 20. April 2020 nachholen zu können." Auch die Ruhr-Uni Bochum verschiebt den Start des kommenden Sommersemesters.

21.17 Uhr: Oberbürgermeister Thomas Kufen hat die Essener Bürger aufgefordert, ihre Sozialkontakte in der Corona-Krise stark zu reduzieren. „Es gilt, auf Veranstaltungen aller Art zu verzichten“, sagte Kufen. Erzwingen will die Stadt eine Abstinenz aber nicht, ein totales Verbot von Veranstaltungen wie etwa in Gelsenkirchen ist in Essen nicht geplant – „vorerst nicht“, wie Kufen einschränkte. ..

Wie das Coronavirus NRW erreichte - Unsere Newsblogs zum Nachlesen:

Mehr zum Thema finden Sie auf unserer Themenseite zum Coronavirus.