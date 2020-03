Coronavirus in NRW: Mehr als 7300 Infektionen, 32 Todesfälle

Corona: So sieht das Leben in den NRW-Städten aus

Düsseldorf. Über 7300 Coronavirus-Fälle sind in NRW gemeldet worden, 32 Infizierte gestorben. Sonntag wird über weitere Maßnahmen entschieden. Das Newsblog.

Am Sonntag entscheidet sich, ob es in NRW und dem Rest von Deutschland weitere Einschränkungen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie geben wird. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) berät sich dazu mit den Ministerpräsidenten der Länder. So gehen die einzelnen Bundesländer bislang vor.

der Coronavirus-Pandemie geben wird. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) berät sich dazu mit den Ministerpräsidenten der Länder. So gehen die einzelnen Bundesländer bislang vor. NRW-Landesregierung bringt 25-Milliarden-Euro-Rettungsschirm für die NRW-Wirtschaft auf den Weg

7361 Corona-Fälle sind in NRW inzwischen gemeldet (Stand 22. März, 11 Uhr) , davon 964 im Kreis Heinsberg. Die Zahl der gesundeten Corona-Fälle wird zurzeit nicht flächendeckend für NRW erfasst.

, davon 964 im Kreis Heinsberg. Die Zahl der gesundeten Corona-Fälle wird zurzeit nicht flächendeckend für NRW erfasst. 32 Menschen sind in NRW nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums (Stand: 22. März, 11 Uhr) aufgrund einer Erkrankung mit dem Coronavirus gestorben .

sind in NRW nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums (Stand: 22. März, 11 Uhr) aufgrund einer Erkrankung mit dem Coronavirus . Bundeswehr leistet Nothilfe im besonders betroffenen Kreis Heinsberg

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus sind alle Schulen und Kitas in NRW bis zum Ende der Osterferien (19. April) geschlossen . Zudem verschiebt sich der Semesterstart an den Universitäten auf den 20. April. >> Das müssen Eltern jetzt wissen.

in NRW bis zum Ende der Osterferien (19. April) . Zudem an den Universitäten auf den 20. April. >> Das müssen Eltern jetzt wissen. Die bundesweite und internationale Entwicklung begleiten wir in diesem Newsblog.

‣ Interaktive Karten: So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte

+++++ Alle Meldungen aus NRW im News-Ticker +++++

15.07 Uhr: Fast 100.000 Urlauber aus Deutschland sitzen im Ausland fest. Bundesaußenminister Maas hat Probleme bei deren Rückholung eingeräumt. Die gebürtige Sauerländerin Katharina Sieffert ist in Panama gestrandet. Wie sie zurück nach Deutschland kommen soll, weiß sie nicht.

14.56 Uhr: Präventiv will die Stadt Mülheim die früheren Flüchtlingsunterkünfte auf dem Kirmesplatz im Stadtteil Saarn zu einem Not-Krankenhaus umfunktionieren. In den acht Holzhäusern sollen 100 Zimmer für insgesamt 200 Corona-Patienten eingerichtet werden.

14.40 Uhr: Die Beratungen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder über weitere Maßnahmen in der Corona-Krise haben begonnen. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP von Länderseite. Mit Ergebnissen wird ab etwa 16.30 Uhr gerechnet, dann wollen sich Teilnehmer zu den Beratungen äußern.

Nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert wollen die Kanzlerin und die Länderchefs eine „sehr ernste, schonungslose Analyse der Lageentwicklung“ der vergangenen Tage vornehmen. Ob es weitere Einschränkungen für die Bürger geben wird, sollte vor allem von deren Verhalten an diesem Wochenende abhängig gemacht werden.

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Die Bahnhofsuhr zeigt kurz vor Mitternacht. Um 0 Uhr am 21. März startet das Versammlungsverbot in Bochum Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Menschenleer ist diese Straße in Dortmund. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Die Straßencafes dürfen nicht öffnen, Kunden sind aber auch nicht in Sicht. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Vor Hauptbahnhof und Fussballmuseum in Dortmund: Gähnende Leere. Foto: Ralf Rottman / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Diese Frau in Gelsenkirchen schützt sich mit einer Maske. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? In den Einkaufsstraßen in Gelsenkirchen sind einige Passanten unterwegs - viele halten Abstand. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Dieses Ehepaar hat es sich im Mülheim an der Ruhr in der Nähe des Schiffsanlegers der Weißen Flotte gemütlich gemacht. Ungefährlich, solange sich niemand daneben setzt. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Auch auf der Ruhrinsel in Mülheim halten Spaziergänger und Jogger Abstand. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Freizeitvergnügen auf dem Saarner Ruhrauendamm. Überlaufen ist der Weg hier nicht. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? In Essen Rüttenscheid kaufen Passanten ein. Es bilden sich Warteschlangen, da immer nur kleine Gruppen in die Geschäfte eingelassen werden. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Dieser Mann schützt sich mit Einmalhandschuhen und Maske bei seinem Einkauf. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Wenig los ist auf der Straße vor dem Cafe Extrablatt in Rüttenscheid. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Auf der Rüttenscheider Straße ist auch die Polizei präsent. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Recht eng warten die Kunden vor dieser Metzgerei in Essen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Im Gegensatz zu den Einkaufsstraßen zeigt sich die B224 in Essen fast menschenleer. Autos sind auch nicht in Sicht. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Bitte nicht hinsetzen: Beim Café Mia Mamia in Essen darf man aber seine Bestellung "to go" nach Hause mitnehmen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Nur vereinzelt sind Einkaufende in der Fußgängerzone in Duisburg-Rheinhausen anzutreffen. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Die Buchhandlung von Julia Fettig ist geschlossen, aber sie ist für Beratung und Lesetipps telefonisch erreichbar. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Auch in Moers: Menschenleere in den Einkaufsstraßen. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Auch im Schloßpark in Moers sind nur vereinzelt Passanten zu sehen. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Keine Kinder, keine Eltern auf diesem Spielplatz in Moers. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? In der Neustraße in Moers ist kurz vor Mittag wenig Betrieb. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Auf dem Markt in Oberhausen kaufen viele Menschen ein. Foto: Franz Naskrent / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Hier fällt es nicht leicht, den sicheren Abstand einzuhalten. Foto: Franz Naskrenz / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Dieses frisch Vermählten aus Oberhausen machen ihre Hochzeitsfotos im Kaisergarten ohne große Hochzeitsgesellschaft. Foto: Franz Naskrent / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Bei dieser Gruppe in Wesel wird auf Abstand keinen Wert gelegt. 1,5 Meter sollten es mindestens sein. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Der Kurt-Schumacher-Platz und die Schloßstraße in Mülheim sind ebenfalls nicht stark bevölkert. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Mäßiger Betrieb auf dem Wochenmarkt auf dem Johannesplatz in Dinslaken. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Viel Platz und wenig Menschen: Der Innenhafen in Duisburg. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Die Menschen halten hier Abstand. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? An der Regattabahn in Duisburg joggt dieses Paar mit Kinderwagen - als Einziges. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Auch im Nordpark in Gelsenkirchen: Viele Landschaft, wenig Passanten. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Kein Mensch im Rund des Amphitheaters in Gelsenkirchen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Dieser Spielplatz in Duisburg ist auch gesperrt - und unbenutzt. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Auch diese beiden Laufen an der Regattabahn in Duisburg: Mehr Abstand wäre besser. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Sonnenschein und mäßiger Betrieb - Spaziergänger auf der Eisenbahnbrücke zwischen Heisingen und Kupferdreh in Essen. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Wenig los ist auch im Essener Westpark. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Nur wenige Einkaufende sind auf dem Frohnhauser Markt zu sehen. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? An der Regattabahn in Essen sind einige, wenige Läufer unterwegs. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Auf dem Gelände von Zeche Zollverein in Essen werden die Besucher aufgefordert, sich nicht in Gruppen aufzuhalten. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Diese Frau wartet in Essen auf den Bus - und schützt sich mit einer Maske. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Auch in den Einkaufsstraßen sieht man immer wieder mal Maskenträger - wie hier auf der Kettwiger Straße. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Auf diesen Bänken sollen keine Ausflügler platz nehmen. In der Elfringhauser Schweiz bei Hattingen wurde mit Flatterband abgesperrt. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Nahe des Berger Hofs sind einige Ausflügler unterwegs. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Schlange stehen - mit Lücken - vor einem Hattinger Baumarkt. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? In der Hattinger Fußgängerzone sieht man wenige Passanten. Zu hören gibt es die Musik eines Akkordeonspielers. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Ein Schild zeigt in Duisburg, dass Abstand beim Einkaufen auf dem Markt wichtig ist. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Die Passanten versuchen Abstand zu halten - hier auf der Duisburger Königstraße. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Eine Taube spaziert hier an einer Sitzgruppe auf der Duisburger Bahnhofsplatte vorbei. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Ganz vereinzelt sind Passanten auf dem Dr. Ruer-Platz in Bochum zu sehen. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Die Innenstadt ist fast leer. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Diese Figur des Brunnens auf dem Husemannplatz in Bochum zeigt mit Mundschutz und Handschuhen, wie man sich schützen kann. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Ein Marktverkäufer in Bochum schützt sich mit Handschuhen. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Auch vor dem Bochumer Hauptbahnhof sind Passanten nicht in Sicht. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Ebenso im Ausgehviertel Bermudadreieck. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Viel los ist auf dem Markt von Wesel. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Leere Stühle und Tische in Xanten. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? In der Stadt am Niederrhein halten die Einkaufenden Abstand. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? In der Fußgängerzone von Wesel fällt es leichter, Abstand zu halten. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Hier ein Gespräch auf Distanz - es scheint gut zu funktionieren. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Diese Frau studiert ein Schild am Eingang eines Warenhauses: Einkaufen ist auch in Wesel momentan nicht möglich. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Stop: Auf dem Wochenmarkt in Gelsenkirchen-Buer wird durch Neonmarkierungen angezeigt, wo gewartet werden soll. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Vor Schloss Wittringen in Gladbeck sind vereinzelt Spaziergänger unterwegs. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Vielen fiel es schwer, dem schönen Wetter zu widerstehen. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Die Gladbecker Hochstraße war mäßig bevölkert. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Ein Fischhändler hat mit Transportkisten einen Korridor markiert, um Wartschlangen vorzubeugen. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? In Bochum-Linden regelte einen Sicherheits-Mitarbeiterin den Zugang zu einem Geschäft. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Am Ümminger See in Bochum sah man nicht viele Passanten. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Eine Joggerin läuft in Witten vor dem Stadtpark entlang. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Das Böckchen ist hinter Flatterband zu sehen. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Denn der Stadtpark in Witten ist zur Corona-Vorbeugung gesperrt. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Auch am Hohenstein in Witten sollen Spaziergänger zurückgehalten werden. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Einige Wittener wählten den Kemnader See bei Heveney zum Luft schnappen. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Zwischen Stadtgalerie und Berliner Platz ist in Witten normalerweise viel los, momentan sieht man nur vereinzelt Passanten. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Einige Menschen spazierten entlang des Leinpfads in Mühlheim an der Ruhr und versuchten Abstand zueinander zu halten. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Vergleichsweise wenig Menschen waren auf dem Panoramaradweg in Velbert unterwegs. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Der Herminghausenpark in Velbert wurde ebenfalls geschlossen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Auch den Freizeitparkt Nordstadt sollten die Bürger von Velbert nicht betreten. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Wenige Passanten waren in der Fussgängerzone Friedrichstrasse in Velbert unterwegs. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Leere herrschte auch vor der Alten Kirche in Velbert. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Corona: Halten die Menschen im Ruhrgebiet Abstand? Zum Schluß noch eine Impression aus der Reinoldikirche in Dortmund: Auch am Sonntag fallen die Gottesdienst in den Kirchen weiterhin aus. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

14.28 Uhr: Die Feuerwehr Düren berichtet von der rührenden Geste in einer Bäckerei: Ein Feuerwehrmann sei "wie jeden Morgen (...) für alle Kollegen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zum Bäcker" gefahren, "um dort Brötchen für die Frühstückspause einzukaufen. (...) Als dieser die Rechnung begleichen wollte, rief aus dem Hintergrund des Verkaufsraums eine männliche Stimme: 'Setzen Sie die Brötchen der Feuerwehr mit auf meine Rechnung'. Der Feuerwehrmann war überrascht und berührt zugleich. Der Spender unterstrich seine edle Geste mit den Worten: 'Danke, dass Ihr für uns in der ersten Reihe steht'." Eine ältere Kundin habe dies noch mit Applaus unterstrichen.

14.17 Uhr: Corona legt Discos lahm? Dagegen haben drei Mülheimer DJs ein Mittel. 7000 Menschen tanzten am Samstagabend mit – zu Hause per Livestream.

Land NRW bringt 25-Milliarden-Rettungsschirm auf den Weg

13.43 Uhr: Die schwarz-gelbe Landesregierung hat 25 Milliarden Euro für einen Rettungsschirm für die NRW-Wirtschaft beschlossen. Das Kabinett von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat nach Angaben der Staatskanzlei in einer außerordentlichen Sitzung die Mittel für die Bewältigung der Corona-Krise bewilligt. Am Dienstag soll sich der NRW-Landtag in einer Sondersitzung mit dem Gesetzespaket des Kabinetts und einem Nachtragshaushalt für 2020 befassen. Der Rettungsschirm sieht unter anderem einen erweiterten Bürgschaftsrahmen des Landes zur Wirtschaftsförderung auf 5 Milliarden Euro und Hilfen für Kleinstunternehmer und Selbstständige vor.

Virologe zum Coronavirus: Risikogruppe muss geschützt werden Virologe zum Coronavirus: Risikogruppe muss geschützt werden

13.37 Uhr: Schöne Geste in Bochum: In der zwangsweise fußballfreien Zeit haben Ultras des VfL Bochum an mehreren Kliniken große Transparente aufgehängt, mit denen sie den Helfern im Gesundheitssystem für deren Einsatz danken.

13.33 Uhr: Ab Montag sind die regulären Zugfahrpläne des privaten Bahnbetreibers Abellio außer Kraft gesetzt. Das betrifft auch Verbindungen vom Ruhrgebiet zum Niederrhein.

13.27 Uhr: Das Yoga-Studio von Nina Arndt und Michael Klumpp ist geschlossen wie so viele vergleichbare Einrichtungen. Die beiden geben jetzt Einsteigerkurse via Youtube-Stream.Für unsere Digitale Sonntagszeitung haben wir mit ihnen gesprochen.

Bottroper machen sich mit dem "Steigerlied" gegenseitig Mut

13.16 Uhr: Bochum singt "Bochum" gegen die Unsicherheit in diesen Corona-Tagen, Bottrop das "Steigerlied". So lief die Aktion am Samstagabend.

13.00 Uhr: Auch in Hagen ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen am Wochenende weiter angestiegen - auf 42 Fälle. >>> Zum Überblick für Hagen

12.55 Uhr: Das gibt's auf einem Wochenmarkt sonst auch nicht: In Gelsenkirchen verkaufte ein Händler am Samstag am Rande des Marktplatzes begehrte Güter in dieser Zeit - Klopapier und Desinfektionsmittel.

Neue Zahlen zu Coronavirus-Infektionen aus Städten und Kreisen

12.52 Uhr: 133 Coronavirus-Infektionen sind in Duisburg nach aktuellen Angaben der Stadt gemeldet worden. OB Sören Link (SPD) appelliert erneut an die Bürger: Wenn man die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamen wolle, "dann schaffen wir das nur zusammen!" >>> Zum Newsblog für Duisburg

12.49 Uhr: Auch der Kreis Kleve hat neue Zahlen vorgelegt: 121 Infizierte wurden dort bislang gezählt. >>> Zum Überblick für den Kreis Kleve

12.48 Uhr: Neue Zahlen aus dem Hochsauerlandkreis: Dort sind inzwischen kreisweit 131 Coronavirus-Infektionen gemeldet. >>> Zum Nachrichtenüberblick für den HSK

63-Jähriger wird am Baumarkt-Eingang handgreiflich

12.27 Uhr: Es sind vereinzelte "Corona-Einsätze", die die Polizei Essen meldet - aber jeder einzelne verursacht Kopfschütteln: So mussten Beamten am Samstagvormittag zu einem Baumarkt ausrücken, weil dort ein 63-Jähriger gegenüber einer Mitarbeiterin handgreiflich geworden sein soll, weil diese ihn nicht direkt einlassen wollte. Abends wurde auch noch eine Geburtstagsparty in einer Kneipe in Rüttenscheid aufgelöst.

12.22 Uhr: Bei unseren Nachbarn in den Niederlanden ist Tulpensaison - durch die Coronavirus-Pandemie ist aber die Nachfrage eingebrochen. Millionen Blumen werden deshalb jeden Tag vernichtet. >>> Mehr Infos zur Lage in den Niederlanden in unserem Überblick

11.58 Uhr: Am Wochenende waren alle Wertstoffhöfe in Bochum geschlossen. Das sorgte für viel Unmut. Nun hat der USB reagiert – und öffnet einen wieder, allerdings mit strengsten Zugangsbeschränkungen.

Coronavirus: Ein Bochumer Wertstoffhof wird wieder geöffnet

11.44 Uhr: Seit mehr als zwei Jahren steht es leer - jetzt wird das Krankenhaus in Kreuztal-Kredenbach reaktiviert. 110 Corona-Patienten könnten hier versorgt werden. Die Kollegen haben die Vorbereitungen begleitet.

11.31 Uhr: Am Sonntag in die Kirche zum gemeinsamen Gottesdienst? In Zeiten der Corona-Krise geht das nicht. Viele Gemeinden zeigen sich kreativ und verlagern Predigten ins Internet - so zum Beispiel in Oberhausen.

Bundeswehr leistet Nothilfe im Kreis Heinsberg

11.06 Uhr: Die Bundeswehr hat am Sonntagmorgen damit begonnen, Nothilfe an den von der Ausbreitung der Corona-Krise besonders betroffenen Kreis Heinsberg zu leisten. Dazu übergaben Soldaten den Hilfskräften in Erkelenz 3000 Atemschutzmasken und 15.000 Mund- und Nasenschutzmasken sowie 8000 Kittel. Außerdem stellte die Bundeswehr zwei Beatmungsgeräte für Intensivstationen zur Verfügung, wie das Landeskommando NRW der Bundeswehr mitteilte.

10.54 Uhr: Schulen dicht, Sporthallen dicht, Spielplätze dicht - für viele Kinder kann die Zeit zu Hause in diesen Tagen lang werden. Damit es nicht zu langweilig wird, veröffentlichen wir jeden Tag ein neues Rätselblatt zum Ausdrucken.

10.48 Uhr: Die Stadt Bochum bittet Bürger dringend um Blutspenden. Das ältere Ehepaar aus Bochum-Stiepel, das sich im Südtirol-Urlaub mit dem Coronavirus infiziert hatte, gilt unterdessen als genesen. >>> Alle Infos aus Bochum im lokalen Newsblog

Schauinsland-Reisen sagt alle Reisen bis 23. April ab

10.33 Uhr: Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat seine konkreten Personalplanungen wegen der durch das Coronavirus verursachten Spielpause gestoppt. „Bei uns gibt es einen Einstellungs- und Investitionsstopp“, sagte Sportchef Jochen Schneider in einer Umfrage von Sport1: „Auch Transfergespräche sind vorerst auf Eis gelegt. Es geht jetzt um andere Dinge. Wir müssen Prioritäten setzen.“

10.19 Uhr: Der Duisburger Reiseveranstalter Schauinsland sagt alle Reisen bis zum 23. April ab. Sämtliche Buchungen würden kostenlos storniert, Reisebüros und Kunden informiert. teilte das Unternehmen mit.

Balkonkonzert mit "Ode an die Freude" um 18 Uhr

9.31 Uhr: Noch ist Zeit zum Üben: Um 18 Uhr wollen Musiker im ganzen Land die "Ode an die Freude" von Balkonen und aus offenen Fenstern spielen. Hier gibt's alle Infos zur Aktion und die Noten.

9.07 Uhr: Ein pauschales Stornierungsrecht wegen des Coronavirus steht auch Pauschalreisenden nicht zu. Darauf hat NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) hingewiesen. Er appellierte an die Bürger, sich umfassend über ihren Verbraucherschutz zu informieren. In NRW beginnen am 6. April die Osterferien - tatsächlich gibt es aber wegen der Corona-Pandemie landesweit schon keinen Regelunterricht mehr. >>> Mehr zum Thema: Weltweite Reisewarnung: Fällt Urlaub 2020 ganz aus?

8.33 Uhr: Abstand halten, aber Zusammenhalt zeigen - in der Krise gibt es auch immer wieder Zeichen der Solidarität. An einer Aldi-Filiale in Duisburg haben Kunden ein "Dankeschön"-Plakat für die dortige Belegschaft aufgehängt. Ein Mitarbeiter postete davon am Samstagabend ein Foto auf Facebook und zeigte sich gerührt über die Geste.

LEG und Vonovia wollen Mietern in Corona-Krise entgegenkommen

8.21 Uhr: Während der Corona-Krise will NRWs größte Wohnungsgesellschaft, die LEG, auf Mieterhöhungen und Räumungsklagen verzichten. Auch die Vonovia will ihren Mietern entgegenkommen.

8.17 Uhr: Viele Kliniken in NRW befürchten wegen der Corona-Krise finanzielle Engpässe. Von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) fühlen sie sich alleingelassen, das von ihm aufgelegte Hilfsprogramm sei unzureichend, kritisierten sie. Spahn kündigte am Samstagabend an, das Programm zu überarbeiten.

8.09 Uhr: Bund und Länder tauschen sich in Sachen Coronavirus ebenfalls weiter aus: Heute Nachmittag telefoniert Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder über weitere Maßnahmen. Beobachter gehen davon aus, dass die Politik darauf reagieren wird, wie die Bevölkerung am Samstag und Sonntag auf die ersten Einschränkungen im öffentlichen Leben reagiert hat.

NRW-Kabinett entscheidet über weitere Maßnahmen

7.46 Uhr: Wie geht es in der Corona-Krise in NRW weiter? Am Sonntag kommen die Minister der Landesregierung zusammen. In einer Sitzung des schwarz-gelben NRW-Kabinetts - Uhrzeit bislang offen - soll auch das bereits angekündigte 25 Milliarden Euro schwere Hilfspaket für die Wirtschaft auf den Weg gebracht werden.

Virologe zum Coronavirus: Risikogruppe muss geschützt werden Virologe zum Coronavirus: Risikogruppe muss geschützt werden

Samstag: 13 neue bestätigte Coronavirus-Fälle in Dortmund

Samstag, 20:55 Uhr: In Niederkrüchten (Kreis Viersen) haben sich mehrere Bewohner eines Seniorenheims mit dem Coronavirus infiziert. Am Donnerstagabend gab es dort das erste Todesopfer im Kreis Viersen. Bis zum Samstagabend wurde bei insgesamt neun Bewohnern und fünf Mitarbeitern das Virus festgestellt. Das teilte der Kreis Viersen auf seiner Facebookseite mit.

20:18 Uhr: Auch die Stadt Sundern hat die Ausgangsregeln weiter verschärft und weitere Ladenschließungen beschlossen. Demnach sind Zusammenkünfte von drei oder mehr Personen unter freiem Himmel untersagt, es sei denn, es handelt sich um Familien oder häusliche Wohngemeinschaften.

19:21 Uhr: In Dortmund sind am Samstag 13 positive Testergebnisse dazu gekommen. Insgesamt liegen damit jetzt 153 positive Ergebnisse in Dortmund vor. Die Stadt weist darauf hin, dass nur Abstriche bei erkrankten Personen durchgeführt werden, bei denen eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu vermuten ist. Die Untersuchungsmaterialien sind nur beschränkt verfügbar, weshalb die Diagnostik von Gesunden in Dortmund grundsätzlich nicht durchgeführt wird.

