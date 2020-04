Coronavirus: Gefahr von Infektionen in Schulen hoch?

In NRW sollen schrittweise die Schulen öffnen. Wie hoch ist die Infektionsgefahr? Virologe Prof. Dr. Ulf Dittmer beantwortet aktuelle Fragen.

Coronavirus: Gefahr von Neuinfektionen in Schulen hoch?

Essen. In NRW sollen Schulen schrittweise wieder öffnen. Wie hoch ist die Infektionsgefahr? Virologe Prof. Dr. Ulf Dittmer beantwortet aktuelle Fragen.

„Viele Kinder werden gar nicht infiziert. Selbst, wenn sie in einem Haushalt mit Infizierten wohnen“, sagt Prof. Dr. Ulf Dittmer, Direktor des Instituts der Virologie an der Uniklinik Essen im Interview.Was das mit der Corona-Infektionsgefahr in Schulen zu tun hat, erklärt er im Video.

Außerdem gibt der Virologe Antworten auf diese aktuellen Fragen:

Wie hoch schätzen Sie die Gefahr von Neuinfektionen an Schulen ein? Warum ist das Tragen einer selbstgemachten Maske sinnvoller als gar keine Maske zu tragen? Wissen Sie, wann genau die Tracking-App an den Start geht, und wird sie dabei helfen, die Infektionsketten zu unterbrechen? Machen Nahrungsergänzungsmittel Sinn, um sich gegen eine Infektion mit dem Coronavirus zu schützen? Wie wirkt sich Leistungssport auf das Immunsystem aus? Wie kann man Alten- und Pflegeheime schützen? Einige Infizierte berichten über Geruchs- und Geschmacksverlust: Was bedeutet das? Was bedeuten diese Symptome für den Krankheitsverlauf? Worauf müssen sich die Menschen in den nächsten Monaten einstellen?

