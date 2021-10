Coronatests kosten ab Montag Geld: NRW gibt Preise nicht vor

Die kostenlosen Corona-Bürgertests werden am 11. Oktober abgeschafft. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder beschlossen am Dienstag, dass die Getesteten die Kosten dann selbst tragen müssen.

Merkel: Ende der kostenlosen Corona-Tests am 11. Oktober

Merkel: Ende der kostenlosen Corona-Tests am 11. Oktober

Düsseldorf. Corona-Tests sind ab Montag, 11. Oktober, kostenpflichtig. Wie teuer sie sind, ist noch unklar - eine Preisvorgabe in NRW ist nicht vorgesehen.

Wie teuer die ab 11. Oktober kostenpflichtigen Corona-Schnelltests sein werden, die Ungeimpfte zumeist beim Zugang zu Restaurants oder Veranstaltungen brauchen, ist noch unklar.

Nach Auskunft des NRW-Gesundheitsministeriums ist für die Schnelltests vorgesehen. „Auch seitens des Landes Nordrhein-Westfalen ist keine Vorgabe geplant“, sagte eine Ministeriumssprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Die Teststellen seien aber zum deutlich sichtbaren Aushang der Preise verpflichtet.

Coronatests für Kinder unter zwölf Jahren bleiben kostenlos

Das Ende der seit Anfang März vom Bund finanzierten sogenannten Bürgertests für alle ab dem 11. Oktober hatten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten beschlossen. Schnelltests müssen von diesem Stichtag in der Regel selbst bezahlt werden.

Generell gratis bleiben sie allerdings für alle, die sich nicht impfen lassen können, darunter auch für Kinder unter zwölf Jahren, wie aus einer Verordnung des Bundes hervorgeht. Gratis bleiben sie demnach unter anderem auch für Menschen, die zum Beenden einer Quarantäne wegen einer Corona-Infektion einen Test brauchen.

Lesen Sie dazu auch: Schüler gelten ab Montag nicht mehr automatisch als getestet

Zahl der Teststellen und täglichen Tests ist gesunken

Die Zahl der Teststellen in Nordrhein-Westfalen ist inzwischen auf 7738 gesunken, wie Birgit Szymczak, Referatsleiterin in der Stabsstelle Pandemiebewältigung beim NRW-Gesundheitsministerium in der vergangenen Woche mitgeteilt hatte. Es hätten zwar Teststellen aufgegeben, aber NRW habe ein sehr dichtes Testsystem, sagte sie im Gesundheitsausschuss des Landtages.

Nach früheren Ministeriumsangaben gab es Ende Mai noch 9064 Teststellen. Die Zahl der Bürgertestungen pro Tag habe zuletzt zwischen 186.000 und 251.000 betragen. In der Spitze seien es in der Vergangenheit sogar bis zu 800.000 pro Tag gewesen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Corona NRW