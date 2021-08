Corona in NRW: Diese Regeln gelten ab dem 20. August

Düsseldorf. NRW vereinfacht die Corona-Schutzverordnung. Ab 20. August gilt nur noch der Inzidenz-Grenzwert 35. Wird der überschritten, gelten diese Regeln.

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenzen im Frühsommer immer weiter gesunken waren, steigt die Zahl der Corona-Infektionen in den Städten und Kreisen Nordrhein-Westfalens seit einigen Wochen wieder. Nach der Bund-Länder-Konferenz im August hat auch das Land NRW die Corona-Schutzverordnung grundlegend überarbeitet.

Am 19. August läuft der bis dahin gültige Vier-Stufen-Plan aus, ab Freitag gibt es dann nur noch einen Grenzwert für die Verschärfung von Corona-Regeln. Überschreitet eine Stadt, ein Kreis oder das gesamte Land NRW (Landesinzidenz) den Grenzwert, gilt in vielen Bereichen die 3G-Regel. Die neue Verordnung gilt zunächst bis zum 17. September.

Die Landesregierung will damit Geimpften, Genesenen und getesteten Menschen wieder Freiheiten zurückgeben. Sie können künftig auch bei höheren Ansteckungszahlen viele Angebote des gesellschaftlichen Lebens weiter nutzen. Einen neuen Lockdown angesichts der wieder steigenden Corona-Neuinfektionen schloss NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) aus.

>>> Corona-Regeln NRW: Ab Freitag nur noch eine Inzidenzstufe

Die Testpflicht für berufstätige Urlaubsrückkehrer gilt weiterhin: Beschäftigte ohne vollen Impfschutz oder Genesenen-Nachweis, die mindestens fünf Tage lang aufgrund von Urlaub oder ähnlichen Abwesenheiten nicht gearbeitet haben, müssen nach der Rückkehr am ersten Tag an ihrem Arbeitsplatz ein negatives Testergebnis vorweisen oder vor Ort einen Selbsttest durchführen. Das gilt auch, wenn zunächst an einem oder mehreren Tagen im Homeoffice gearbeitet wurde.

Corona-Regeln: Wann wird gelockert und wann verschärft?

Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz entweder in einem Kreis, in einer kreisfreien Stadt oder landesweit an fünf Tagen hintereinander bei 35 oder darüber liegt, müssen Menschen in NRW getestet, geimpft oder genesen sein, wenn sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben wollen. Schulpflichtige gelten aufgrund ihre Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestet. Sie müssen nur ihren Schülerausweis vorlegen.

Hier gilt bei einer Inzidenz über 35 die 3G-Regel. Nicht-Immunisierte müssen einen aktuellen Schnelltest vorlegen:

Gastronomiebesuch in Innenräumen

Hotelübernachtung (bei der Anreise und erneut nach jeweils weiteren vier Tagen)

körpernahe Dienstleistungen wie Friseur, Kosmetik, Körperpflege

Veranstaltungen in Innenräumen

Großveranstaltungen im Freien ab 2500 Personen

touristische Busreisen sowie Kinder- und Jugend- sowie Familienerholungsfahrten von öffentlichen und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe

Hier muss ein aktueller PCR-Test vorgelegt werden:

Clubs und Diskotheken, bei Tanzveranstaltungen und bei privaten Feiern mit Tanz

Sexuellen Dienstleistungen in Bordellen, Swingerclubs, Prostitutionsstätten aber auch außerhalb dieser Räume

In Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe und ähnlichen Einrichtungen, stationären Einrichtungen der Sozialhilfe sowie Sammelunterkünften für Flüchtlinge gilt die Testpflicht für Nicht-Immunisierte auch unterhalb der 35er-Grenze.

Hier ist kein Test notwendig:

In Mensen und Kantinen, die ausschließlich die unmittelbaren Betriebs- oder Einrichtungsangehörige versorgen

In der Gastronomie, wenn Speisen und Getränke bloß abgeholt werden

Die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie in Innenräumen bleibt bis auf wenige Ausnahmen bestehen. Auch bei Großveranstaltungen draußen oder großen Menschenansammlungen bleibt die Maske Pflicht. Kinder bis zum Schuleintritt sind von der Verpflichtung ausgenommen. Bis zum Alter von 13 Jahren dürfen Kinder ersatzweise eine Alltagsmaske tragen, wenn ihnen die medizinischen Masken nicht passen.

In diesen Bereichen muss mindestens eine medizinische Maske (sogenannte OP-Maske) getragen werden.

im ÖPNV, Taxen, Schülerbeförderung sowie innerhalb anderer geschlossener Fahrzeuge (Bahnen, Schiffe, Flugzeuge und so weiter)

in Innenräumen, in denen mehrere Personen zusammentreffen, soweit diese Innenräume – mit oder ohne Eingangskontrolle – auch Kundinnen und Kunden beziehungsweise Besucherinnen und Besuchern zugänglich sind

in Warteschlangen und Anstellbereichen sowie unmittelbar an Verkaufsständen, Kassenbereichen und ähnlichen Dienstleistungsschaltern

bei Sport-, Kultur- und sonstigen Veranstaltungen im Freien mit mehr als 2500 Besucherinnen und Besuchern

in Schulgebäuden und während des Unterrichts

