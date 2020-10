Corona stoppt Martinsumzüge in NRW: Das Innenministerium hat klargestellt, dass die beliebten Umzüge in diesem Jahr verboten sind.

Martinsumzüge Corona-Schutzverordnung verbietet Martinsumzüge in NRW

Düsseldorf. Martinsumzüge wird es in diesem Jahr in NRW keine geben. Das Innenministerium stellt klar: Die Corona-Schutzverordnung erlaubt die Umzüge nicht.

Martinsumzüge sind in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen verboten. Das teilte ein Sprecher des Landesgesundheitsministeriums am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die neue Corona-Schutzverordnung erlaube Veranstaltungen nur noch dann, wenn sie der Daseinsvorsorge dienten oder einen beruflichen Grund hätten. (dpa)

[Keine Corona-Nachrichten verpassen? Unser täglicher Newsletter hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos anmelden!]