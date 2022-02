Welche Corona-Regel gilt für Kinder: 2G? Quarantäne? Tests?

NRW. Müssen Geschwister auch in Quarantäne? Was tun bei positiven Pooltests? Eltern in NRW haben zahlreiche Fragen, hier sind die Antworten.

Bund und Länder haben sich am Mittwoch auf Lockerungen geeinigt, die ab März gelten sollen. Unter anderem soll in der Gastronomie wieder eine 3G-Regelung greifen, Fußballspiele und andere Großveranstaltungen mit deutlich mehr Zuschauern stattfinden können. Außerdem läuft am die gesetzliche Verpflichtung zum Homeoffice aus. Dieser Text behandelt die derzeit noch gültigen Corona-Regeln in NRW. Er wird aktualisiert, sobald die Landesregierung eine neue Corona-Schutzverordnung veröffentlicht hat.

Bei Schul- und Kitakindern ist die Inzidenz besonders hoch. Viele Eltern in NRW stellen sich deshalb die Frage: Welche Corona-Regeln gelten eigentlich für Kinder? Unsere Übersicht.

Was gilt? Ungeimpftes Schulkind und 2G-plus?

Kinder bis 15 Jahren gelten (außer in den Ferien) als getestet: Sie nehmen schließlich zweimal in der Woche an den verbindlichen Schultestungen teil. Kinder unter 6 Jahren gelten grundsätzlich als getestet. Heißt: Auch ohne Impfung brauchen Kinder keinen Test für 2G oder 2G-plus, etwa im Sportverein, im Theater oder in der Gastro.

Gelten Schulkinder auch an (langen) Wochenenden als getestet?

Ja! Strenggenommen ist ein PCR-Test laut Corona-Schutzverordnung zwar nur 48 Stunden gültig. Trotzdem gelten Kinder länger als getestet – obwohl nach einem Pooltest am Donnerstag übers Wochenende weit mehr als 48 Stunden vergehen. Das gilt auch nach der Änderung der Test-Strategie. Eigene Schnelltests sind ratsam, aber nicht verpflichtend. Nur in den Ferien gelten Schulkinder nicht als getestet.

Wie häufig wird in der Schule getestet?

Pro Woche gibt es an Grundschulen zwei PCR-Pooltests – an weiterführenden Schulen drei Schnelltests. Bei einem positiven Pooltest (wenn also mindestens ein Kind infiziert ist), muss jedes Kind einen Schnelltest machen, entweder abends im Testzentrum oder direkt am nächsten Morgen in der Klasse. Getestest wird dann täglich, bis zum nächsten negativen Pooltest.

Dürfen genesene Kinder beim Lollitest aussetzen?

Ja. Nach einer Coronainfektion dürfen Kinder 8 Wochen lang keinen Lollitest machen. Grund: Das Virus ist (in geringer Konzentration und ohne große Ansteckungsgefahr) noch lange nachweisbar. Die hochsensiblen PCR-Tests wären also wieder positiv und würden den Pooltest der kompletten Klasse verfälschen. Deshalb setzen genesene Kinder aus. Das ändert aber nichts an 2G/2G-plus: Auch ohne Schultest sind frisch genesene Kinder Geboosterten gleichgestellt und brauchen keinen Test.

Dazu hat NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) mitgeteilt, dass an den Grundschulen in Nordrhein-Westfalen ab dem 28. Februar keine Pooltests mehr gemacht werden. Stattdessen sollen Eltern ihre Kinder dreimal in der Woche Zuhause testen.

Wann darf ich mein Kind überhaupt impfen oder boostern lassen?

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine Coronaimpfung für Kinder ab 12 Jahren und für Kinder mit Vorerkrankung ab 5 Jahren. Dasselbe gilt für den Booster. Es gibt also keine ausdrückliche Impfempfehlung für gesunde Kinder. Der Grund: Laut Stiko ist die Gefahr schwerer Covid-Verläufe bei Kindern gering. Es steht Eltern aber frei, ihr Kind trotzdem impfen zu lassen. Ein Impfverbot gibt es nicht.

Muss ein geimpftes Kind auch an Schultests teilnehmen?

Ja! Auch vollständig (heißt mindestens zweifach) geimpfte Kinder müssen an den verpflichtenden Schultestungen teilnehmen. Zudem gilt: Nach dem positiven Pooltest einer Grundschulklasse darf ein Kind nur mit negativem Schnelltest in die Schule zurück.

Der Pooltest der Klasse ist positiv. Was müssen Eltern tun?

Nach dem morgendlichen PCR-Lollitest kommt abends die Rückmeldung, falls er positiv ist. Dann können Eltern laut NRW-Test- und Quarantäneverordnung selbst entscheiden, ob sie noch ins Testzentrum gehen oder das Kind am nächsten Morgen einen Schnelltest in der Klasse macht. Ist er positiv, muss das Kind sofort einen weiteren Schnell- oder PCR-Test machen. Ist der auch positiv: Quarantäne!

Mein Kind ist positiv! Wie lange dauert die Quarantäne?

Für Kinder und Erwachsene gelten die gleichen Regeln: Aktuell dauert die Quarantäne zehn Tage ab dem ersten Auftreten der Symptome bzw. dem Positiv-Test. Wer nach zehn Tagen symptomfrei ist, darf das Haus wieder verlassen. Auch Freitesten nach sieben Tagen Quarantäne ist möglich: Wer 48 Stunden symptomfrei war, darf die Quarantäne verkürzen – braucht aber einen negativen Schnelltest oder einen PCR-Test, der einen CT-Wert über 30 zeigt (je höher der CT-Wert, desto geringer die Viruslast).

Wie ansteckend sind Kinder?

Gerade bei Kindern bleibt eine Coronainfektion oft symptomfrei. Natürlich nicht immer – aber viele Kinder zeigen allenfalls leichte Symptome. Daher haben Kinder oft einen hohen CT-Wert. Dieser Wert wird beim Testergebenis immer mitgeliefert. Grundsätzlich gilt: Je höher der CT-Wert, desto niedriger die Viruslast. Bei einem CT-Wert über 30 gelten Infizierte als wenig ansteckend. Trotzdem Abstand halten!

Müssen Haushaltsangehörige zusätzlich in Quarantäne?

Es gelten klare Regeln für alle, die mit dem Kind in der Wohnung leben: Wer als geboostert gilt, muss nicht mit in Quarantäne – Nicht-Immunisierte müssen mit in Quarantäne (zehn Tage lang ab Positiv-Test des Kindes). Nach sieben Tagen ist eine Freitestung möglich. Ungeimpfte Geschwister, die zur Kita oder Schule gehen, können sich schon nach fünf Tagen freitesten.

Allerdings bittet das Land um "Selbstmonitoring": Alle im Haushalt sollten täglich Fieber messen und auf Symptome achten. Sobald Symptome auftreten, ist ein sofort ein PCR-Test Pflicht.

Es gibt eine Besonderheit: Bei einer "besorgniserregenden Virusvariante" kann das Gesundheitsamt auch für Geboosterte Quarantäne anordnen. Omikron gehört aber nicht mehr dazu.

Gibt es Kontaktbeschränkungen für ungeimpfte Kinder?

Für private Treffen gelten seit Dezember strengere Kontaktbeschränkungen: Ungeimpfte dürfen sich nur mit Haushaltsangehörigen plus zwei "Externe" treffen – Geimpfte dürfen maximal zu zehnt zusammenkommen. Für Kinder bis 13 Jahren gelten diese Regeln nicht – sie zählen bei den Kontaktregeln nicht mit und dürfen immer dabei sein. Auch, wenn sie nicht geimpft sind.

