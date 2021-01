Corona: Pflegeheime in NRW sind bald 'durchgeimpft'

Düsseldorf. Nach dem Start der Corona-Impfung in NRW ist die erste Stufe bald geschafft. Im Februar starten die Impfzentren, auch mit Hilfe der Bundeswehr.

Mehr als 80 Prozent der stationären Pflegeeinrichtungen in Nordrhein-Westfalen sind bisher von den mobilen Teams für die Corona-Impfung aufgesucht worden. Nach dem jüngsten Stand von Mittwoch waren die Impfteams in 1873 der insgesamt rund 2300 Pflegeeinrichtungen, wie das NRW-Gesundheitsministerium mitteilte.

Bewohner, die schon Corona hatten, sollen aufgrund der geringen Impfstoffmengen demnach in den Heimen erst einmal nicht geimpft werden. In den bereits von den mobilen Teams aufgesuchten Heimen könne es noch weitere Impfungen geben, wenn beispielsweise ein Heimbewohner wegen Krankheit bei der ersten Runde nicht berücksichtigt worden sei.

Insgesamt wurden den Ministeriumsangaben zufolge seit dem Start am 27. Dezember landesweit 217.700 Impfungen (Stand Mittwoch, 13. Januar) in Nordrhein-Westfalen vorgenommen. Dabei ging es erst einmal um die besonders gefährdeten Heimbewohner. In den nächsten Tagen sollen dann auch die Corona-Impfungen in den Krankenhäusern für Ärzte und Pfleger in den besonders von Corona betroffenen Bereichen beginnen. Die großen Krankenhäuser rechnen mit einem Impfstart am Montag.

Bundeswehr steht für Unterstützung der Impfzentren bereit

Unterdessen steht die Bundeswehr für den Einsatz in inzwischen elf Corona-Impfzentren in NRW bereit. Die Kreise Viersen, Recklinghausen, Mettmann, Euskirchen, Minden-Lübbecke und Hochsauerland sowie Köln, Bottrop, Herford, Höxter und Soest sollen nach Auskunft eines Sprechers des Landeskommandos administrative oder logistische Unterstützung von insgesamt mehr als 150 Soldaten erhalten, sobald dies notwendig werde.

Ob dies bereits mit dem Start der Arbeit in den Zentren ab Februar oder erst mit steigendem Andrang in den Einrichtungen notwendig werde, sei noch unklar, sagte Sprecher Stefan Heydt. Auch sei mit weiteren Anfragen aus Kommunen und Kreisen zu rechnen. Darüber hinaus habe man der Landesregierung die Hilfe von 22 Kräften des Sanitätsdienstes der Bundeswehr zugesagt. Das medizinische Personal kann sowohl in Impfzentren als auch ambulant Impfungen verabreichen.

Inzwischen sind landesweit mehr als 1000 Soldaten eingesetzt, um als sogenannte „helfende Hände“ bei der Bewältigung der Corona-Krise unterstützend einzugreifen. Wenn Kommunen bestimmte Aufgaben in der Pandemieeindämmung nicht mehr mit eigenem Personal stemmen können, haben sie die Möglichkeit, die Unterstützung der Bundeswehr zu beantragen. So erhält mit 46 Gesundheitsämtern eine deutliche Mehrheit der 53 kreisfreien Städte und Kreise Hilfe bei der Kontaktnachverfolgung. Außerdem kommen Soldaten in fünf Krankenhäusern und sieben Alten- und Pflegeheimen zum Einsatz.

Über 5000 Kräfte aus Apotheken helfen in Impfzentren in NRW

Wenn die insgesamt 53 Impfzentren in NRW im Februar ihren Betrieb flächendeckend aufnehmen, werden sie auch von mehr als 3000 Apothekerinnen und Apothekern und über 2000 PTA-Kräften unterstützt. Dies teilten die Apotherkammern Nordrhein und Westfalen-Lippe am Freitag mit. Die beiden Kammern hatten zusammen mit den Ärztekammer in NRW im November um Freiwillige geworben, die in den Impfzentren mitwirken.

"Das pharmazeutische Personal wird die Impfung mit den neu entwickelten Impfstoffen überhaupt erst möglich machen", teilten die Kammern mit. Weil der Impfstoff sozusagen "aus dem Winterschlaf geweckt werden" muss, heißt es in einer Mitteilung: Bei -70 Grad

wird er geliefert, bei Raumtemperatur muss er dann unter keimarmen Bedingungen mit einer genauen Dosis Kochsalzlösung gemischt werden – aber vorsichtig: "Wird der Impfstoff in diesem Zustand einmal geschüttelt, muss er verworfen werden", heißt es in der Mitteilung. Aufbereitet oder gar auf Spritzen aufgezogen sei der Impfstoff nur noch vor Ort transportabel.

In den Impfzentren wird das pharmazeutische Personal auf Dauer in zwei Schichten zwischen 8 und 20 Uhr arbeiten, teilen die Apotheker-Kammern mit. Die Termin-Vergabe für Impfungen in den Impfzentren startet am 25. Januar. Als erstes ist dann die Altersgruppe der Über-80-Jährigen an der Reihe, teilt das NRW-Gesundheitsministerium mit. Das Land geht von 850.000 Menschen aus, die für Impfungen in Frage kommen. Das Gesundheitsministerium wird die Betreffenden per Brief informieren. (Red., mit dpa)