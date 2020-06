Corona-Newsblog Corona NRW: Corona-Ausbruch in Krankenhaus in Dortmund

Essen. Zwölf Personen an Klinikum in Dortmund positiv auf Corona getestet. Groß-Studie zur Corona-Verbreitung bei Kindern in Düsseldorf. Unser Newsblog.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen steigt in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen weiterhin sehr gebremst an: In den vergangenen 24 Stunden kamen 93 Neu-Infizierte hinzu. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie in NRW 38.741 Infizierte gezählt. 35.315 Menschen gelten inzwischen als genesen . In NRW gab es seit Beginn der Pandemie 1.635 Todesfälle (+12) im Zusammenhang mit Covid-19 (Stand Dienstag, 9. Juni).

infizierten Personen steigt in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen weiterhin sehr gebremst an: In den vergangenen 24 Stunden kamen hinzu. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie in NRW gezählt. Menschen gelten inzwischen als . In NRW gab es seit (+12) im Zusammenhang mit Covid-19 (Stand Dienstag, 9. Juni). Einen Überblick über alle Corona-News aus Deutschland und der Welt gibt es in unserem Newsblog.

und der gibt es in unserem Newsblog. Eine Übersicht über viele weitere Themen rund um das Coronavirus finden Sie auf unserer Themenseite.

rund um das finden Sie auf unserer Themenseite. Freibäder, Gastronomie, Einzelhandel, Kitas: Hier lesen Sie, welche Lockerungen in NRW beschlossen wurden.

Update, Mittwoch, 12.40 Uhr: Das Gesundheitsamt der Stadt Dortmund meldet einen Corona-Ausbruch am größten Dortmunder Krankenhaus, dem Klinikum Dortmund. 12 Personen seien bisher positiv auf den Erreger getestet worden. Es handle sich um acht Mitarbeiter und vier Patienten im Klinkum Nord.

Die „Ruhr Nachrichten“ hatten zuvor über den Ausbruch berichtet. Man habe die Lage im Griff, zitierte die Zeitung eine Stadtsprecherin. Kontakte würden nachverfolgt, weitere Tests durchgeführt und möglicherweise Quarantäne erforderlich.

Insgesamt wurden in Dortmund bisher - Stand Dienstag - 788 bestätigte Infektionen gemeldet, teilte die Stadt mit. Am vergangenen Freitag, 5. Juni, gab es zuletzt einen größeren Ausbruch in Dortmund: Neun Personen einer Groß-Familie wurden positiv auf das Virus getestet.

Ansteckungsgefahr durch Kinder? Düsseldorf startet Groß-Studie an 110 Kitas

Update, Mittwoch, 12.09 Uhr: Die nach Angaben der NRW-Landesregierung bundesweit größte Untersuchung zum Infektionsgeschehen des Coronavirus bei Kindern hat begonnen. An der Modellstudie in 110 Düsseldorfer Kitas nehmen seit Mittwoch 5150 Kinder und Erzieherinnen teil, wie das NRW-Familienministerium mitteilte. Zugleich wird damit die Rückkehr zum - eingeschränkten - Regelbetrieb in den Kitas wissenschaftlich überwacht. Insgesamt werden mehr als 40.000 Speichelproben untersucht.

Eine umfassende Auswertung der Ergebnisse ist für Juli vorgesehen. Hinter der Studie steht de bundesweit heiß diskutierte Frage, wie groß die Rolle von Kindern bei der Verbreitung des Coronavirus ist.

Virologe mahnt zu Vorsicht beim Umgang mit Mund-Nase-Masken

Update, Mittwoch, 11.12 Uhr: Der Bonner Virologe Prof. Hendrick Streeck warnt davor, zuviel an Mund-Nase-Masken 'herumzufingern': Wenn man die Masken nach dem Tragen immer wieder etwa in seine Hosentasche steckt oder Masken tagelang nicht wäscht, könnten sie Nährboden für Mikroben sein, sagt der Virologe. Er verweist dabei auch auf die Weltgesundheitsorganisation. Die WHO warnt, dass das Ansteckungsrisiko steige, wenn man Masken etwa im Gesicht unter die Nase schieb und glaubt, mit Maske brauche man sich nicht mehr so oft die Hände zu waschen.

Ruhruniversität Bochum lädt zu digitalem Sommerfest

Update, Mittwoch, 10. Juni, 9.15 Uhr: An der Ruhruniversität Bochum (RUB) gibt es am 18. Juni erstmals auch ein digitales Sommerfest. Der Vorlesungsbetrieb ist wegen der Corona-Pandemie ja bereits im laufenden Semester ausschließlich digital. Nun lädt die Hochschulleitung Studierende und Freunde der RUB ein, am 18. Juni ab 20 Uhr, den Youtube-Kanal der RUB aufzurufen und dort virtuell mitzufeiern.

Zu sehen sei unter anderem ein Konzert im Audimax - natürlich vor leeren Bänken. Außerdem wirken Autor Frank Goosen uns Musiker wie Joris und Johannes Oerding mit. Eines der Forschungslabore wurde für das Fest in einen Konzertbühne verwandelt.

Corona: Zahl der Neu-Infektionen innerhalb von 24 Stunden nurmehr zweistellig

Update, Dienstag, 15.03 Uhr: In NRW ist die Zahl der aktuell nachweislich mit dem Coronavirus Infizierten am Dienstag auf rund 1790 gesunken. Das waren rund 130 weniger als am Montag, wie aus Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums hervorging. Innerhalb eines Tages kamen zudem 83 Infektionen hinzu. Seit Beginn der Pandemie sind in NRW somit 38.741 positiv auf das Virus getestet worden.

Die Zahl der Todesfälle von Infizierten stieg von Montag auf Dienstag um 12. Bislang sind in NRW 1635 Menschen infolge des Virus gestorben. 35.315 Menschen haben die Infektion überstanden, 202 neue Genesungen kamen im Vergleich zum Montag hinzu.

Schauspielhaus Bochum beendet Corona-Pause

Update, Dienstag, 14.06 Uhr: Als eines der ersten großen Theaterhäuser in Nordrhein-Westfalen nimmt das Schauspielhaus Bochum am Mittwochabend nach der Corona-Zwangspause wieder den Spielbetrieb auf. Die Premiere des vor dem Hintergrund der Pandemie aufgelegten Stücks „Die Befristeten“ von Elias Canetti findet den Auflagen entsprechend vor nur 50 Zuschauern statt. Normalerweise hat das große Haus mehr als 800 Plätze.

Als kleineres Haus in NRW zeigt beispielsweise bereits das Wolfgang Borchert Theater in Münster wieder Stücke vor Publikum. Das Theater Hagen hatte bereits Ende Mai die erste Premiere nach langer Pause auf dem Programm. Das Theater Duisburg öffnet am 12. Juni im großen Haus mit „Antigone“. Die Schauspiele in Köln, Bonn und Düsseldorf bleiben für den Rest der Saison 2019/20 zu.

An den Schulen herrschen Durcheinander und Verwirrung

Update, Dienstag, 11.30 Uhr: An vielen Schulen in NRW herrschen Durcheinander und Verunsicherung mit Blick auf die letzten zweieinhalb Wochen bis zu den Sommerferien. Das sagte die Vorsitzende der Landeselternkonferenz (LEK), Anke Staar, der Deutschen Presse-Agentur. Es könne sein, dass manche Jahrgänge in den weiterführenden Schulen bereits in den nächsten Tagen zum letzten Mal Präsenzunterricht erhalten. Das Schuljahr endet in NRW am 26. Juni mit der Zeugnisausgabe.

Einen einheitlichen letzten Präsenzunterrichtstag wird es nicht geben. Aus verschiedenen Gründen: „Man will jetzt noch mal die jüngeren Schüler verstärkt in die Schulen holen“, so Staar. Die Landespolitik habe bei der schrittweisen Öffnung der Schulen zuerst den älteren Jahrgängen Priorität eingeräumt, die in diesem oder im nächsten Jahr ihre Abschlüsse machen. Jetzt werde das mancherorts tendenziell umgedreht.

Seit der Wiedereröffnung der Schulen für alle Jahrgänge haben diese Staar zufolge zudem in unterschiedlichem Umfang Präsenztage anbieten können. „Abhängig von den Raumkapazitäten und je nachdem, wie viele Lehrer einsetzbar waren und sind.“ An manchen Schulen stehen 90 Prozent der Lehrer für Präsenzunterricht zur Verfügung, an anderen zwei Drittel, schilderte die LEK-Vorsitzende.

Nur wenige infizierte Häftlinge in Gefängnissen

Update, Dienstag, 9. Juni, 6 Uhr: In nordrhein-westfälischen Gefängnissen sind nur wenige Häftlinge und Bedienstete akut mit dem Coronavirus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie seien 11 Gefangene und 35 Bedienstete in NRW (Stand vom Montag, 8. Juni, 9 Uhr) positiv getestet worden, teilte das Justizministerium in Düsseldorf auf Anfrage mit. 9 der 11 Gefangenen und 32 der 35 Bediensteten seien aber inzwischen wieder genesen. Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie saßen in NRW-Gefängnissen knapp 16.000 Gefangene (Stand März 2019).

Für die Gefängnisse gelten strenge Sicherheitsauflagen. Mögliche Verdachtsfälle werden in einem Quarantänebereich untergebracht, für schwerere Fälle bestehen im Justizkrankenhaus in Fröndenberg auch intensivmedizinische Behandlungsmöglichkeiten. Die Außenkontakte der Gefangenen sind deutlich reduziert worden, nach einem Erlass von Ende Mai werden Besuche aber langsam und unter Hygienevorgaben wieder zugelassen.

Corona: Infektionsgeschehen hat an Dynamik verloren

Update, Montag, 17.33 Uhr: Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist binnen eines Tages um nur 44 Fälle angestiegen. Das geht aus den Montagszahlen des NRW-Gesundheitsministeriums hervor. Damit stieg die Zahl aller Fälle seit Beginn der Pandemie auf 38.658. Aktuell sind in NRW rund 1920 Menschen infiziert.

Ein Ministeriumssprecher sagte, dass das Infektionsgeschehen deutlich an Dynamik verloren habe. Innerhalb einer Woche gab es den Angaben zufolge landesweit 577 Neuinfektionen. Die Zahl derer, die bis Montag infiziert waren, ist um rund 670 Fälle gesunken: Am 2. Juni gab es noch rund 2590 Fälle.

Kritik an "Bastel-Satz" für Mund-Nasen-Masken in Kitas

Update, Montag, 16.49 Uhr: Ein von der Landesregierung verteilter „Bastel-Satz“ für Mund-Nasen-Masken sorgt für Kritik von Kitas. Das NRW-Gesundheitsministerium bestätigte am Montag, dass zum Start des Regelbetriebs am Montag auch drei Millionen Masken ausgeteilt wurden, die „noch zu montieren sind“. Vorige Woche seien insgesamt rund zwei Millionen „gebrauchsfertige“ Masken mit europäischem FFP2-Standard sowie drei Millionen OP-Masken an die 186 Jugendämter ausgeliefert worden, berichtete das Ministerium. Bei letzteren müssten die Gummibänder noch mit dem Schutzstoff verbunden werden.

Das Ministerium betonte, die Masken sollten den rund 10.000 Kitas kostenlos und unbürokratisch zu Verfügung gestellt werden. Pro Mitarbeiter seien 20 gebrauchsfertige Masken und weitere etwa 30 Mund-Nase-Schutzbedeckungen ausgegeben worden. Diese unfertigen OP-Masken seien als Unterstützung für Mitarbeiter, aber auch für Besucher gedacht. Qualitativ entspreche dieser Schutz den medizinischen Gesichtsmasken.

Elternvertreter werfen Schulministerin Konzeptlosigkeit vor

Update, Montag, 15.41 Uhr: Die Landeselternschaft der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen hat Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) Konzeptlosigkeit im Umgang mit der Corona-Krise vorgeworfen. Zweieinhalb Wochen vor den Sommerferien sei immer noch nicht klar, wie es im neuen Schuljahr weitergehen solle. „Die Schulleiter müssten eigentlich längst die Stundenpläne fürs nächste Schuljahr machen“, kritisierte die Vorsitzende der Landeselternschaft, Jutta Löchner, am Montag in Düsseldorf.

Noch sei überhaupt nicht abzusehen, wieviele Lehrer als Risikogruppen-Angehörige ausfielen und welche Auflagen für den Präsenzunterricht zu erwarten seien. Das Schulministerium habe sich bislang außer Stande gezeigt, verschiedene verlässliche Szenarien für die Schulleitungen zu entwerfen.

Pendler werden noch oft auf die RRX-Züge verzichten müssen

Update, Montag, 12.52 Uhr: Zum sogenannten kleinen Fahrplanwechsel am 14. Juni müssen Pendler und Bahnreisende der Linie RE 1 auf den erhofften Start der modernen RRX-Züge coronabedingt noch vielfach verzichten. Der Eisenbahnbetreiber Abellio sollte eigentlich die gesamte Strecke von Aachen bis Hamm übernehmen - nur vier von neun täglichen Hin- und Rückfahrten werden aber ab dem kommenden Sonntag mit dem neuen und auch geräumigeren RRX gefahren.

Für die übrigen fehlt es beim neuen Betreiber Abellio an Personal, so dass auf mehr als der Hälfte der Züge weiter DB-Lokführer zum Einsatz kommen. Da diese nicht für die neuen RRX-Züge geschult sind, stellt die DB auch die Fahrzeuge, wie die Unternehmen mitteilten. Die Corona-Krise hatte die laufende Ausbildung der neuen Abellio-Lokführer zeitweise lahmgelegt, so dass nun nicht genug Lokführer zur Verfügung stehen.

Was können wir aus der Corona-Pandemie lernen?

Update, Montag, 9.34 Uhr: Die Corona-Pandemie hat uns Grenzen aufgezeigt: persönlich, gesellschaftlich, aber auch in Bezug auf unser Wirtschaftssystem. Was können wir aus der Krise lernen? Wo müssen wir nachsteuern? Das analysiert Wirtschaftsredakteur Stefan Schulte hier.

Kita-Kinder dürfen nach Corona-Zwangspause wieder zurück

Update, Montag, 5.48 Uhr: Nach monatelanger Corona-Zwangspause öffnen die Kitas in Nordrhein-Westfalen am Montag wieder für alle Kinder. Mit verkürzten Betreuungszeiten und Hygienekonzepten startet ein sogenannter eingeschränkter Regelbetrieb. „Sobald es möglich ist, werden wir in den regulären Vollbetrieb übergehen“, versicherte Familienminister Joachim Stamp (FDP). Bis dahin seien aber die Solidarität aller Eltern und Zugeständnisse von allen Seiten erforderlich.

Elternvertreter hatten die reduzierten Betreuungszeiten kritisiert. Statt bis zu 45 Stunden sollen die Kinder nach dem Willen des Landes höchstens bis zu 35 Stunden pro Woche in der Kita betreut werden. „Für viele Eltern ist dann immer noch keine volle Erwerbstätigkeit möglich“, sagte eine Sprecherin des Landeselternbeirats NRW. Da viele Kitas auch ihre Öffnungszeiten entsprechend verkürzt hätten, gebe es kaum zeitliche Flexibilität.

Rückblick auf die wichtigsten Nachrichten vom Wochenende: