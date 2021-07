Corona NRW: Wo ein negativer Corona-Test noch notwendig ist

Düsseldorf. Die Corona-Lage ist in NRW entspannt, Inzidenzwerte sind zumeist einstellig. Bei diesen Unternehmungen ist noch ein negativer Corona-Test nötig.

Beim Einkaufen, beim Biergarten-Besuch oder im Freiluft-Theater: Es ist noch nicht lange her, da war der Zugang zu vielem nur möglich, wenn man einen aktuellen negativen Coronatest vorweisen konnte, nachdem Monate lang wegen des Lockdowns so gut wie gar nichts ging.

Doch die Corona-Lage hat sich in NRW seit Juni deutlich entspannt. Vielfach ist die Pflicht zum Test-Nachweis inzwischen verflogen - doch in einigen Bereichen gilt sie noch immer.

Seit Mai sind die Auflagen im Kampf gegen die Corona-Pandemie in NRW an drei Inzidenzstufen gebunden; als Grenzwerte gelten Inzidenzwerte zwischen 100 und 50,1 (Stufe 3), zwischen 50 und 35,1 (Stufe 2) und ab 35 und darunter (Stufe 1).

In der Inzidenzstufe 1 gelten die derzeit höchst möglichen Lockerungen. Sie sind NRW-weit zurzeit in allen 53 Städten und Landkreisen in Kraft. Damit verbunden ist auch, dass die Pflicht zum vorherigen Gang in ein Bürgertestzentrum nur noch wenige Bereiche betrifft.

Eine Übersicht:

Kontaktbeschränkungen

Noch immer gelten Kontaktbeschränkungen für den öffentlichen Raum. Bis zu 100 Personen aus beliebigen Haushalten dürfen sich treffen. Dann aber ist laut Coronaschutzverordnung ein negativer Coronatest notwendig.

Außerschulische Bildung

Teilnehmer von Musikunterricht bei dem gesungen wird oder man mit Blasinstrumenten musiziert, brauchen in der aktuellen Lage - NRW-weit und vor Ort gilt die Inzidenzstufe 1 - keinen negativen Coronatest. Bis zu 30 Personen dürfen sich in Innenräumen gleichzeitig versammeln.

Kultur

Ein aktueller (nicht älter als 48 Stunden) negativer Coronatest ist nötig , wenn man Veranstaltungen von Theater, Oper oder Kinos besucht und dort der Mindestabstand an den Plätzen nicht eingehalten wird.

, wenn man Veranstaltungen von Theater, Oper oder Kinos besucht und dort der Mindestabstand an den Plätzen nicht eingehalten wird. Ist das Sitzplatzangebot wegen der Abstandsregeln ausgedünnt , ist ein Coronatest nicht nötig . Bei mehr als 1000 Besuchern gleichzeitig allerdings ist ein negativer Coronatest notwendig.

wegen der Abstandsregeln , ist ein . Bei mehr als 1000 Besuchern gleichzeitig allerdings ist ein negativer Coronatest notwendig. Bei "berufsmäßigen" Proben in Innenräumen gilt die Testpflicht; unter freiem Himmel entfällt sie.

in Innenräumen gilt die Testpflicht; unter freiem Himmel entfällt sie. Musikfestivals sind in NRW ab 27. August 2021 wieder möglich. Soweit dann weiterhin die Inzidenzstufe 1 erfüllt ist, können sich bis zu 1000 Menschen versammeln; Teilnehmer brauchen einen negativen Coronatest, Veranstalter zudem ein genehmigtes Hygienekonzept.

Sport

Bei "Kontaktsport" können sich innen und außen gleichzeitig bis zu 100 Personen versammeln. Es gilt aber die Pflicht zum Coronatest (der negativ ausfallen muss); auch müssen Name und Kontaktdaten festgehalten werden für die Rückverfolgung, falls es zu Corona-Ansteckungen kommt.

können sich innen und außen gleichzeitig bis zu 100 Personen versammeln. Es gilt aber die (der negativ ausfallen muss); auch müssen Name und Kontaktdaten festgehalten werden für die Rückverfolgung, falls es zu Corona-Ansteckungen kommt. Sport in Innenräumen ist ohne Negativtest möglich, wenn die Kriterien der Inzidenzstufe 1 NRW-weit erfüllt werden.

ist möglich, wenn die Kriterien der Inzidenzstufe 1 NRW-weit erfüllt werden. Für Fitnessstudios gilt bei "hochintensivem Ausdauertraining" jedoch eine Testpflicht für Teilnehmer. Bis zu 15 Personen gleichzeitig dürfen sich gleichzeitig versammeln. Auch hier muss man sich für die Rückverfolgung registrieren.

gilt bei "hochintensivem Ausdauertraining" jedoch eine für Teilnehmer. Bis zu 15 Personen gleichzeitig dürfen sich gleichzeitig versammeln. Auch hier muss man sich für die Rückverfolgung registrieren. Sportveranstaltungen in Hallen dürfen bis zu 1000 Zuschauer haben, die sich aber beim Zutritt einen negativen Coronatest vorweisen müssen.

in Hallen dürfen bis zu 1000 Zuschauer haben, die sich aber beim Zutritt vorweisen müssen. Ab 27. August ist die Zahl der Personen bei Sportfesten unbegrenzt; jedoch gilt dann die Testpflicht.

Freizeit

Freibäder können ohne Coronatest besucht werden, in Hallenbädern gilt die Testpflicht .

besucht werden, in gilt die . Für Ausflugsfahrten (Schiffe, Kutschen, hist. Eisenbahnen und ähnliches) benötigt man keinen Test ; ist die NRW-Inzidenz jedoch oberhalb von Stufe 1, gilt Testpflicht.

(Schiffe, Kutschen, hist. Eisenbahnen und ähnliches) benötigt man ; ist die NRW-Inzidenz jedoch oberhalb von Stufe 1, gilt Testpflicht. Die Testpflicht gilt auch für den Besuch von Bordellen und ähnlichen Institutionen.

gilt auch für den Besuch von und ähnlichen Institutionen. Clubs und Discos dürfen unter freiem Himmel für bis zu 100 Personen öffnen, die aber negativ getestet sein müssen.

und dürfen unter freiem Himmel für bis zu 100 Personen öffnen, die aber negativ getestet sein müssen. Ab 27. August 2021 dürfen Clubs und Diskotheken auch innen öffnen - ohne Personenbegrenzung. Besucher aber brauchen einen negativen Coronatest.

Einzelhandel

Hier ist kein Corona-Test erforderlich in allen drei Inzidenzstufen

Märkte

In der Inzidenzstufe I ist kein Corona-Test nötig

Tagungen, Kongresse und Messen

Besucher von Sitzungen , Tagungen oder Kongressen müssen einen negativen Corona-Test vorlegen. Bis zu 1.000 Teilnehmer sind außen oder in entsprechenden Innenräumen erlaubt.

, oder müssen einen vorlegen. Bis zu 1.000 Teilnehmer sind außen oder in entsprechenden Innenräumen erlaubt. Ab. 27. August 2021 sind auch mehr als 1000 Teilnehmer möglich; weiterhin aber gilt dann u.a. die Testpflicht.

Feiern, Partys

Private Veranstaltungen sind im Freien mit bis zu 250 Gästen, innen mit bis zu 100 Gästen möglich. Teilnehmer benötigen einen negativen Coronatest . Die Maskenpflicht entfällt, wenn die Rückverfolgbarkeit gewärleistet ist.

sind im Freien mit bis zu 250 Gästen, innen mit bis zu 100 Gästen möglich. Teilnehmer benötigen einen . Die Maskenpflicht entfällt, wenn die Rückverfolgbarkeit gewärleistet ist. Partys und vergleichbare Feiern sind draußen ohne Mindestabstand und ohne Maskenpflicht mit bis zu 100 Gästen und innen mit bis zu 50 Gästen möglich, wenn ein negativer Testnachweis vorliegt und einfache Rückverfolgbarkeit sichergestellt ist.

Schützenfest und Co.

Ab 27. August sind große Festveranstaltungen wie Volks-, Stadt- und Schützenfeste wieder möglich. Bis zu 1000 Besucher sind dann in Festzelten erlaubt - aber nur mit negativem Coronatest.

Gastronomie

Beim Besuch von Gaststätten und Restaurants ist ein Coronatest nicht notwendig, auch nicht in Innenräumen, sofern der 7-Tagesinzidenz auch NRW-weit in der Stufe1 ist.

Tourismus/Beherbergungen

Ab Inzidenzstufe 2 entfällt die Testpflicht. Auch bei Busreisen.

