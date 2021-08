Wie geht es weiter mit der Corona-Impfung in NRW? Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) informiert am Dienstag auf einer Pressekonferenz.

Pressekonferenz Corona in NRW: Wann kommt die neue Schutzverordnung?

Düsseldorf/Essen. Wann kommt die neue Corona-Schutzverordnung? Und welche Regeln dann? NRW-Gesundheitsminister Laumann informiert heute auf einer Pressekonferenz.

Die Corona-Zahlen steigen in NRW immer weiter: Am Dienstag meldete das Robert-Koch Institut 1159 Neuinfektionen, die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 58,8. Die Inzidenz allerdings, das ist nach der vergangenen Bund-Länder-Runde klar, wird künftig wohl nicht mehr der einzige Wertungsfaktor sein. Doch welche Corona-Regeln gelten bald in NRW?

Am Donnerstag (19. August) läuft die aktuelle Version der Corona-Schutzverordnung aus. So wie das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales vorab mitteilte, wird sie "auf jeden Fall andere Parameter und Regelungssystematiken" enthalten.

Über die aktuelle Corona-Situation will NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) zusammen mit Universitätsprofessor Dr. med. Gernot Marx am Donnerstag um 13 Uhr auf einer Pressekonferenz informieren. Auch die Corona-Impfungen sollen dann im Mittelpunkt stehen.

Corona-Impfung in NRW: Stiko ändert Kurs für Impfung ab 12 Jahren

Denn nach anfänglicher Zurückhaltung hat sich die Ständige Impfkommission (Stiko) für Corona-Impfungen für alle Kinder und Jugendlichen ab zwölf Jahren ausgesprochen. Wie NRW mit dem neuen Kurs der Stiko umgeht, ist noch unklar.

Ebenso wie der Umgang mit der Corona-Drittimpfung. In Bayern sind zu Wochenbeginn bereits die ersten Personen zum dritten Mal gegen das Virus geimpft worden. (ck)

