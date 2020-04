Corona NRW: Mundschutzpflicht beim Einkaufen und in der Bahn

Düsseldorf. Seit Montag gilt in NRW die Maskenpflicht beim Einkaufen und in Bus und Bahn. Mehr Kinder kehren an die Schulen zurück. Unser Newsblog.

In NRW sind 31 . 657 bestätigte Corona-Fälle gemeldet (Stand: Sonntag, 26. April), 21.583 Menschen gelten als genesen . Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind 1096 Menschen an Covid-19 gestorben .

an: Bei den gibt es einen leichten Anstieg von 200 Fällen. Bei den sind es 1000 mehr als am Vortag. In NRW gilt jetzt eine landesweite Maskenpflicht . Sie gilt immer dann, wenn das Abstandsgebot nicht eingehalten werden kann. Die Regeln haben wir hier zusammengefasst. Die Schulen entscheiden selbst darüber, ob sie eine Maskenpflicht einführen. Zudem dürfen ab dann auch große Geschäfte öffnen - wenn sie Verkaufsfläche reduzieren .

5.37 Uhr: In Bussen und Bahnen sowie beim Einkaufen gilt von diesem Montag an in Nordrhein-Westfalen Maskenpflicht. Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren müssen Mund und Nase bedecken - wer keine professionelle Maske hat, kann anfangs auch noch ein Tuch oder einen Schal nutzen. Damit will die Landesregierung die Ausbreitung der Corona-Pandemie bremsen. Die Ordnungsämter wollen die Maskenpflicht überprüfen. Das Tragen einer Maske entbindet allerdings nicht von der Regel, in der Öffentlichkeit mindestens 1,5 Meter Abstand von anderen Menschen außerhalb der Familie zu halten. Kann man aus bestimmten Gründen den Mindestabstand nicht einhalten, gilt die Schutzmaskenpflicht.

5.23 Uhr: Trotz der Corona-Krise haben zahlreiche Tafeln in Nordrhein-Westfalen wieder geöffnet. Rund 120 Tafeln im Bundesland seien wieder im Einsatz, sagte Wolfgang Weilerswist, Landesvorsitzender der Tafeln in NRW. „Einige geben die Lebensmittel aus den Fenstern aus, andere liefern sie zu den Kunden.“ Das sei ganz unterschiedlich. In NRW gibt es insgesamt rund 170 Tafeln.

