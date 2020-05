Corona NRW: Doch Schul-Einsatz für Lehrer aus Risikogruppen

Essen. Ältere Lehrer sollen mündliche Prüfungen abnehmen. Straftaten wie Wohnungseinbruch wegen Corona weiter rückläufig. Alle Infos im NRW-Blog.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen steigt in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen zwar weiter, zugleich wächst die Zahl der Genesenen: Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie in NRW 35.315 Infizierte gezählt; 28.986 Menschen gelten inzwischen als genesen. In NRW gab es seit Beginn der Pandemie 1455 Todesfälle (Stand Dienstag, 12. Mai).

Update, Mittwoch, 12.15 Uhr: Auch Lehrer, die der Corona-Risikogruppe angehören, sollen bei mündlichen Abschlussprüfungen an den Schulen in NRW eingesetzt werden. „Alle Lehrkräfte aus der Risikogruppe, d.h. Lehrer und Lehrerinnen mit Vorerkrankungen und Lehrer und Lehrerinnen, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, sowie schwangere und stillende Lehrerinnen sind verpflichtet, an Verfahren zur Abnahme mündlicher Prüfungen teilzunehmen.“ Das geht aus einem Erlass des Schulministeriums an die fünf Bezirksregierungen hervor. Aus dem Düsseldorfer Ministerium hieß es dazu am Mittwoch, es bleibe aber dabei, dass Lehrer aus der Risikogruppe nicht am Präsenzdienst teilnehmen sollen.

Betrug bei Soforthilfe: Bisher rund 270.000 Euro Schaden

Update, Mittwoch, 11.50 Uhr: Über verschiedene Betrugsarten bei der Corona-Soforthilfe in NRW ist ein Schaden von mindestens 270.000 Euro entstanden. Die zuständige Ermittlungskommission beim Landeskriminalamt (LKA) habe bis vergangenen Freitag bereits 1055 Anzeigen erfasst. Das geht aus einem aktuellen Bericht an den Rechtsausschuss des Landtags hervor.

Demnach wurden allein durch gefälschte Soforthilfe-Seiten im Internet 143.000 Euro abgeschöpft. Dazu kommen laut dem Bericht andere Betrugsdelikte mit einem Schaden von 51.000 Euro sowie Geldwäsche-Fälle, bei denen 78.000 Euro ausgezahlt worden seien.

TÜV meldet Stau bei Führerscheinprüfungen nach Corona-Pause

Update, Mittwoch, 10.48 Uhr: Die coronabedingte Pause der Fahrschulen hat zu Engpässen bei den Führerscheinprüfungen in NRW geführt. „Wartezeiten sind aktuell unvermeidlich“, hieß es am Mittwoch vom TÜV Rheinland, der an 25 Standorten vor allem im Süden von NRW Prüfungen abnimmt. Zahlreiche Fahrschüler hätten in der achtwöchigen Corona-Pause keine Prüfungen ablegen können und wollten diese nun nachholen. Hinzu komme, dass für die theoretischen Prüfungen die Plätze durch die vorgeschriebenen Distanzregelungen von mindestens 1,5 Metern stark eingeschränkt würden. Die derzeitige Situation sei für Prüflinge wie Fahrschulen unbefriedigend, erklärte der TÜV.

Laschet macht Hoffnung auf Reise-Erleichterungen

Update, Mittwoch, 7.35 Uhr: Gut sechs Wochen vor den Sommerferien in Nordrhein-Westfalen gibt es Hoffnungen auf Reise-Erleichterungen trotz der Corona-Pandemie. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will ein rasches Ende der Grenzschließung. „Es tut mir in der Seele weh, wenn ich sehe, dass die Schlagbäume in Europa wieder unten sind“, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“ (Mittwoch). „Deshalb sollten wir in dieser Woche die Grenzschließung beenden und Europa wieder herstellen“, erklärte der Düsseldorfer Regierungschef. Es brauche nun Regeln, die die Menschen vor der Ausbreitung des Corona-Virus schützen, aber nicht an nationalen Grenzen Halt machten.

Laschet hatte sich zuvor schon für eine Quarantäne-Lockerung ausgesprochen. „Wenn Frankreich den Lockdown am 11. Mai beendet, brauchen wir eine Lockerung für Rückkehrer aus den europäischen Ländern“, sagte er der „RP“ (Dienstag). In diesem Punkt herrsche Einigkeit mit den Regierungschefs aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Derzeit muss sich jeder, der aus dem Ausland nach Deutschland einreist, für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Ausnahmen gelten unter anderem für Berufspendler.

Kriminalitäts-Zahlen durch Corona weiterhin rückläufig

Update, Mittwoch, 13. Mai, 4.12 Uhr: Der Trend der rückläufigen Kriminalität während der Corona-Krise hat sich in etlichen Bereichen fortgesetzt. Nicht nur bei den Wohnungseinbrüchen, auch bei häuslicher Gewalt und Taschendiebstählen hielt der Rückgang in den ersten acht Wochen der Corona-Krise an. Das hat das NRW-Innenministerium auf Anfrage mitgeteilt. Es handele sich allerdings um vorläufige Zahlen.

Bei den Taschendiebstählen hat sich die Zahl der registrierten Fälle sogar mehr als halbiert. Nach 5540 Taten im Vorjahreszeitraum waren es während der Corona-Krise nur noch knapp 2400 - ein Rückgang um 57 Prozent. Die Zahl der Raubüberfälle sank um ein Drittel.

Die Zahl der Polizeieinsätze wegen häuslicher Gewalt lag bei knapp 4300. Im Vorjahreszeitraum waren es 5800. Das entspricht einem Rückgang von 26 Prozent. Etliche Experten hatten mit einem Anstieg gerechnet.

800 Coronatests bei Fleischverarbeiter Tönnies

Update, Dienstag, 20.33 Uhr: In einem ersten Schritt hat der Kreis Gütersloh bei Deutschlands größtem Fleischverarbeiter Tönnies 800 Mitarbeiter auf das Coronavirus getestet. Eine Sprecherin sagte am Dienstag, das seien am Montag 300 Beschäftigte mehr gewesen als für den ersten Tag geplant.

Nach Angaben des Kreises ist mit ersten Ergebnissen nicht vor Mittwoch zu rechnen. Für Dienstag lagen zunächst keine Zahlen zu den Tests vor.

Niederlande machen weitere Reise-Erleichterungen

Update, Dienstag, 12. Mai, 18.30 Uhr: Die Regierung der Niederlande macht deutschen Touristen Hoffnung auf einen Urlaub im Nachbarland. "Deutsche können über die niederländische Grenze einreisen und Urlaub in den Niederlanden machen, solange sie sich an die hier geltenden Regeln halten“, teilte eine Sprecherin der niederländischen Regierung mit.

Update, Dienstag, 12. Mai, 17.45 Uhr: Die Zahl der Coronatests ist in Nordrhein-Westfalen in jüngster Zeit gestiegen - damit werden die schrittweise hochgefahrenen Kapazitäten aber bei Weitem nicht ausgeschöpft. Das geht aus einer Analyse der Akkreditierten Labore der Medizin (ALM) hervor. Daten von mehr als 80 Prozent der Labore würden erfasst. Vom 4. bis 10. Mai sind in NRW mehr als 92.000 Tests auf das Virus ausgewertet worden. Pro Tag wären aber mehr als 46.000 Tests möglich gewesen. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden demnach in NRW knapp 490.000 Tests von den Krankenkassen bezahlt.

Vier Milliarden Euro Soforthilfe wurden bereits ausgezahlt

Update, Dienstag, 12. Mai, 15.33 Uhr: In der Staatskanzlei in Düsseldorf informieren NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) und NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) informieren über die aktuelle Lage und weitere Maßnahmen beim Thema Soforthilfe. Die wesentlichen Punkte: