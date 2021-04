Corona NRW: Intensivstationen wieder so voll wie Ende Januar

Essen. Erstmals seit Ende Januar werden mehr als 800 Corona-Patienten auf Intensivstationen in NRW behandelt. Zahl der ausgelasteten Kliniken steigt.

Die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen in NRW hat am Ostersonntag den höchsten Stand seit dem 23. Januar erreicht: Das geht aus dem Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) hervor.

Demnach stieg die Zahl der Patientinnen und Patienten an einem Tag um 51 auf 834 - so viele wie seit dem 23. Januar nicht mehr. 973 der 6364 Intensivbetten in NRW sind noch frei. Das entspricht 15 Prozent der Gesamtkapazität. Darüber hinaus kann NRW auf eine Notreserve von weiteren 2449 Intensivbetten zurückgreifen - die medizinische Versorgung ist also aktuell landesweit betrachtet nicht gefährdet.

Gelsenkirchen, Hochsauerlandkreis und Märkischer Kreis melden Engpässe

Wie aus unserem interaktiven Klinikmonitor hervorgeht, steigt aber die Zahl der Krankenhäuser, die komplett ausgelastet sind: 238 der bundesweit meldenden 1.229 Krankenhäuser gelten am Sonntag als ausgelastet - das entspricht einem Anteil von 19 Prozent. Viele von ihnen liegen in NRW: So melden etwa die Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen eine komplette Auslastung sowohl der Standard-Intensivbetten als auch der "High Care"-Intensivbetten für schwere Fälle. Gleiches gilt für das Bergmannsheil in Gelsenkirchen-Buer. Das Bild entspricht der Entwicklung der Corona-Fallzahlen in Gelsenkirchen: Dort wurde am Ostersonntag erstmals wieder eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200 gemeldet.

Doch auch in anderen Städten und Regionen in NRW ist die Lage in den Krankenhäusern angespannter: So etwa im von hohen Fallzahlen betroffenen Märkischen Kreis, wo von acht Krankenhäusern drei komplett ausgelastet sind und zwei weitere Krankenhäuser erste Engpässe melden. Ähnlich spitzt sich die Lage im benachbarten Hochsauerlandkreis zu: Von insgesamt neun Kliniken sind drei komplett ausgelastet, weitere vier melden erste Engpässe.

Die größte NRW-Stadt Köln hatte im Gegensatz zu anderen Großstädten in der vergangenen Woche auf Lockerungen wie das verzichtet - wegen der "besorgniserregenden Situation auf den Intensivstationen", wie Krisenstabsleiterin Andrea Blome am vergangenen Montag der Nachrichtenagentur dpa sagte. Die Zahlen mahnen die Verantwortlichen auch am Sonntag weiter zur Vorsicht: Von den 17 Krankenhäusern in der Domstadt sind fünf völlig ausgelastet, weitere neun melden erste Engpässe.

Bundesweite Reserve von bis zu 12.000 Intensivbetten

Nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft gab es vor der Corona-Krise bundesweit rund 28.000 Intensivbetten, davon 22.000 mit Beatmungsmöglichkeit. Diese waren durchschnittlich zu 70 bis 80 Prozent belegt. Durch Corona wurden die Kapazitäten ausgebaut: So wurde die die Zahl der für Covid-19-Patienten geeigneten Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit auf mehr als 28.000 gesteigert. Zusätzlich steht eine Reserve bereit, die innerhalb einer Woche aktiviert werden kann. Diese Reserve schwankt je nach Personalsituation zwischen 10.000 und 12.000 Betten.

