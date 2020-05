Corona in NRW: Abi-Klausuren starten für 90.000 Schüler

Das Gesundheitssystem habe in den vergangenen Wochen in NRW gut funktioniert, betonen Vertreter der Ärzteschaft. Sechs von sieben Corona-Patienten werden ambulant behandelt. Schrittweise sollen nun auch die Arzt-Praxen zur "Regelversorgung" zurückkehren, die zuletzt eingeschränkt war. Auch in Zahnarzt-Praxen gab und gebe es einen hohen Hygiene-Standard.

Tönnies: Massentests bei Deutschlands größtem Fleischverarbeiter

Update 11. Mai, 13.20 Uhr: Bei Deutschlands größtem Fleischverarbeiter Tönnies haben am Montag im Schlachtbetrieb in Rheda-Wiedenbrück Corona-Massentests begonnen. Seit dem Mittag sei das Testzentrum auf dem Gelände des Standorts im Kreis Gütersloh in Betrieb, sagte Unternehmenssprecher Andre Vielstädte. Insgesamt arbeiten hier 6500 Menschen, nur ein Teil davon im Schlachthof.

Der Kreis Gütersloh geht davon aus, etwa 500 Tests pro Tag machen zu können - bei Tönnies und anderen Schlachtbetrieben. Allein im Kreisgebiet sollen Beschäftigte in 16 Schlachtbetrieben getestet werden, darunter seien fünf große Betriebe.

Auch bei Westfleisch wurden die Reihentestungen am Montag fortgesetzt. Allein der Kreis Coesfeld zählte bis dahin mehr als 230 Infizierte aus dem dortigen Westfleisch-Werk. Es war auf Anordnung der Behörden vorübergehend geschlossen worden.

Restaurants und Cafés dürfen wieder öffnen

Update 11. Mai, 12.51 Uhr: Aufatmen für viele Gastronomen: Die Restaurants und Cafés in Nordrhein-Westfalen dürfen wieder die Türen öffnen. Etliche Gastwirte begrüßten am Montag ihre ersten Gäste seit Wochen. Für die Gastronomen ist die vorsichtige Öffnung zwar eine Verbesserung, allerdings bleiben die Sorgen groß: Der Gaststättenverband Dehoga NRW rechnet weiterhin mit hohen Umsatzeinbußen von mehr als 50 Prozent.

Das liege einerseits daran, dass Kapazitäten durch die Abstandsregeln reduziert werden müssten und man außerdem eine „wegen Corona verunsicherte Gästeschar“ erwarte. Manche Gastronomen ließen sich zu Beginn der Woche auch noch mehr Zeit mit der Öffnung, um sich auf die Umsetzung der Hygiene-Vorgaben vorzubereiten.

Generalvikar des Ruhrbistums sorgt für bundesweite Aufmerksamkeit

Update, 11. Mai, 11.02 Uhr: Der Generalvikar des Ruhrbistums in Essen, Klaus Pfeffer, hat für bundesweite Aufmerksamkeit gesorgt. Er kritisiert scharf die weltweite Veröffentlichung eines Briefes, der in der vergangenen Woche unter anderem von mehreren führenden Geistlichen der Katholischen Kirche unterzeichnet wurde. Kardinäle, Bischöfe, aber auch Ärzte und Journalisten verbreiten in dem Schreiben eine Verschwörungstheorie mit bizarren Thesen.

Corona-Obergrenze wird im Kreis Coesfeld deutlich übertroffen

Update, 11. Mai, 10 Uhr: Im Kreis Coesfeld sind die Infektionszahlen nach einem Corona-Ausbruch in einem Fleischbetrieb weiter gestiegen. Am Sonntag seien im Kreisgebiet 780 nachgewiesene Ansteckungen verzeichnet worden, 35 mehr als am Samstag, sagte am Montag ein Kreissprecher. Laut Robert-Koch-Institut lag die Zahl der Neuinfektionen im Kreis bei knapp 96 und damit deutlich über der festgelegten Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Unter den Betroffenen im Kreis Coesfeld sind 230 Infizierte aus dem Westfleisch-Werk. 952 der rund 1200 Mitarbeiter seien dort bereits getestet worden, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Der Standort bleibe weiter geschlossen.

Am Sonntag hatte es unter anderem auch Massentests in einem Westfleisch-Betrieb in Hamm gegeben. Rund 1000 Mitarbeiter seien dort getestet worden, die übrigen sollten am Montag folgen, sagte der Westfleisch-Sprecher. Ergebnisse zu den Tests in Hamm gab es am Montag zunächst noch nicht.

Gastronomie darf wieder öffnen und weitere Lockerungen

Update, 11. Mai, 6.15 Uhr: Der Corona-Alltag für die Menschen in NRW wird von diesem Montag an wieder etwas leichter. Viele Beschränkungen etwa für Gastronomie, Geschäfte und Fitness-Studios werden gelockert - überraschend auch für Kosmetik- und Nagelstudios. Es gelten aber strenge Hygiene-Vorschriften, der Mindestabstand von 1,5 Metern und weitgehend Maskenpflicht.

Auch die Kontaktbeschränkungen werden gelockert. So dürfen sich von Montag an Angehörige von zwei Haushalten wieder treffen. Restaurants, Cafés und Kneipen mit Sitzplätzen dürfen im Innen- und Außenbereich öffnen.

Auch in die Schulen kommt wieder mehr Leben. In den Grundschulen sollen ab Montag alle vier Jahrgänge in einem rollierenden System tageweise unterrichtet werden. Auch an weiterführenden Schulen kehren mehrere Jahrgänge zurück.

Corona-Fälle auch in Schlachthof in Bochum

Update, 10. Mai, 17.30 Uhr: 22 Mitarbeiter des Schlachthofes Bochum sind mit dem Coronavirus infiziert. Die Kontrollen der Stadt ergaben zudem Mängel in den Unterkünften.

Update 10. Mai, 17.03 Uhr: Die Zahl der positiv auf das Virus getesteten Arbeiter des Schlachtbetriebs im Kreis Coesfeld ist bis Sonntagnachmittag nach Angaben des Kreises auf 230 gestiegen. Die Ergebnisse von rund 250 der fast 960 Tests standen noch aus.

Zahl der Corona-Infektionen steigt, Kurve aber flacht weiter ab

Update 10. Mai, 16.11 Uhr: Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in NRW ist auf 34.946 gestiegen, nämlich um 147 Neuinfektionen im Vergleich zum Samstag. Bislang starben NRW-weit 1424 Menschen infolge einer Infizierung, teilte das NRW-Gesundheitsministerium mit. 28.661 Menschen meldeten sich inzwischen als genesen, das sind 442 mehr als am Samstag. Damit liegt die Zahl der akut Infizierten bei 4861. Wichtige Einschränkung: Die Zahl der Genesenen basiert ausschließlich auf freiwilligen Rückmeldungen an die Behörden. Die Zahl der stationär behandelten Covid-19-Patienten reduzierte sich um 16 auf 874 im Vergleich zum Vortag. Davon wurden 314 Patienten intensivmedizinisch behandelt. 223 von ihnen wurden beatmet.

Update 10. Mai, 15.11 Uhr: Überraschend dürfen auch Kosmetik-, Nagel- und Massagestudios ab Montag, 11. Mai, wieder unter Auflagen öffnen. In den Ankündigungen des Landes am Ende der vergangenen Woche waren sie kein größeres Thema, in der aktualisierten Coronaschutzverordnung des Landes steht es aber Schwarz auf Weiß. Tattoo-Studios müssen sich derweil weiter gedulden: Tätowieren bleibt demnach bis auf Weiteres verboten.

Westfleisch-Werk wegen Corona-Ausbruch bis Samstag geschlossen

Update 10. Mai, 13.22 Uhr: Mit einem Eilantrag hat sich die Firma Westfleisch gegen die befristete Schließung des vom Corona-Ausbruch betroffenen Betriebs in Coesfeld gewehrt – vergeblich. Das Verwaltungsgericht Münster lehnte den Eilantrag ab. Der Kreis hatte die Schließung des Schlacht- und Zerlegebetriebes von Samstag bis zum 18. Mai verfügt. Diese auf dem Infektionsschutzgesetz beruhende Verfügung sei „nach Aktenlage aller Voraussicht nach rechtmäßig“, teilte das Gericht am Sonntag mit

Erneut seien am Sonntag Teams des Gesundheitsamtes vor Ort, um die Arbeiter des betroffenen Betriebes der Firma Westfleisch in ihren verstreut im Kreis Coesfeld liegenden Unterkünften zu testen und über die Quarantäne zu belehren, sagte ein Sprecher. Dabei unterstützten sie Dolmetscher. Die Arbeiter würden „engmaschig betreut“. Insgesamt hat der betroffene Betrieb rund 1200 Beschäftigte.

Corona in Coesfeld: Obergrenze für Neuinfektionen weiter deutlich überschritten

Update 10. Mai, 10.59 Uhr: Nach dem Corona-Ausbruch in einer Fleischfabrik in Coesfeld liegt die Zahl der Neuinfektionen in dem Kreis weiterhin deutlich über der vereinbarten Obergrenze. Laut einer Übersicht des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag lag der Wert bei rund 85 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche (Stand 10.5., Mitternacht).

Nach Angaben des RKI vom Samstag hatte dieser Durchschnittswert noch 76 betragen. Das RKI weist aber darauf hin, dass es unter anderem durch einen Verzug bei Datenübermittlungen zu Diskrepanzen zwischen seinen Angaben und den tatsächlichen lokalen Zahlen kommen kann.

Außer dem Kreis Coesfeld lagen alle anderen Kreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen deutlich unter dem Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Hunderte bei Demos gegen Corona-Auflagen in Köln und Dortmund

In Köln gingen mehrere Hundert Menschen gegen die Einschränkungen in der Corona-Pandemie auf die Straße. Am Montag greifen weitere Lockerungen. Foto: Marius Becker/dpa

Update 10. Mai, 8.42 Uhr: Wie in vielen deutschen Städten sind auch in Köln und Dortmund am Samstag Hunderte Menschen gegen die Corona-Auflagen auf die Straße gegangen. In Köln übte Polizeipräsident Uwe Jacob Kritik an der unangemeldeten Demo: „Ein Großteil der Demonstranten hat Unbeteiligte mehrfach dazu aufgefordert, den Mundschutz abzunehmen und ohne Maske die Geschäfte zu betreten. Dafür haben wir absolut kein Verständnis“, sagte er. Viele hätten ihre Kinder mitgebracht. „Wer die neuesten Lockerungen so unvernünftig aufs Spiel setzt, begünstigt einen erneuten und rasanten Anstieg der Infektionsfälle.“

Auch in Dortmund fanden am Samstag unter großem Polizeiaufgebot mehrere Versammlungen statt; neben genehmigten Kundgebungen am Friedensplatz kam es zu mehreren nicht genehmigten Spontan-Demos. Dabei wurden Journalisten von Rechtsextremisten angegriffen.

Corona-Ausbruch in Coesfeld: Mehr als 180 Schlachthof-Arbeiter infiziert

Update 9. Mai, 16.59 Uhr: Nach dem Corona-Ausbruch in einem Fleischbetrieb in Coesfeld nehmen die Behörden die Hygienezustände der Sammelunterkünfte der Beschäftigten ins Visier. Mehrere Teams des Kreisgesundheitsamtes schwärmten am Samstag aus, um die Beschäftigten des Schlacht- und Zerlegebetriebes in ihren Unterkünften zu testen. Die Zahl der positiv getesteten Mitarbeiter stieg bis Samstag auf mehr als 180, wie der Sprecher des Kreises Coesfeld, Christoph Hüsing, mitteilte. Bei mehr als 900 der 1200 Beschäftigten waren bis Samstagmittag Abstriche gemacht worden.

Die von Montag an landesweit geplanten Lockerungen der Corona-Auflagen sind im Kreis Coesfeld wegen der lokalen Häufung der Fälle um eine Woche verschoben worden. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet verteidigte dies. „Wenn man öffnet, muss man da, wo Gefahr ist, konsequent handeln“, sagte er. „Der Schutz der Bevölkerung steht vor allem.“

Corona-Isolation endet: Besuche in Altenheimen ab Samstag erlaubt

Update 9. Mai, 8.44 Uhr: Überraschung für Bewohner und Betreiber von Alten- und Pflegeheimen in NRW: Eigentlich sollten hier ab Sonntag wieder Besuche möglich sein – nun endete die wochenlange Isolation in der Corona-Krise überraschend schon am Samstag. So sollen die Besucherströme am Muttertagswochenende besser gelenkt werden können.

Öffentlich verkündet hatte das NRW-Gesundheitsministerium den vorgezogenen Termin nicht. Auch Heime zeigten sich davon überrascht, viele Betreiber reagierten mit Skepsis und Kritik: „Viele Heime können in der Kürze der Zeit gar keine entsprechenden Hygienekonzepte umsetzen“, so Christian Woltering, Geschäftsführer beim Paritätischen Wohlfahrtsverband NRW.

Corona in NRW: Kitas öffnen schrittweise ab 14. Mai

Update 8. Mai, 11.03 Uhr: NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) hat Pläne für Kindergärten und Tagespflege vorgestellt. Das sind die wesentlichen Punkte:

Ab Donnerstag, 14. Mai, kehren Vorschulkinder, die einen besonderen Förderbedarf haben sowie Kinder mit Behinderungen in die Kitas zurück.

kehren Vorschulkinder, die einen besonderen Förderbedarf haben sowie Kinder mit Behinderungen in die Kitas zurück. Ebenfalls ab Donnerstag, 14. Mai, dürfen Kinder ab 2 Jahren wieder bei Tagesmüttern oder -vätern betreut werden.

dürfen Kinder ab 2 Jahren wieder bei Tagesmüttern oder -vätern betreut werden. Ab Donnerstag, 28. Mai , dürfen alle Vorschulkinder zumindest tageweise wieder in die Kita.

, dürfen zumindest tageweise wieder in die Kita. Ab Juni soll der Besuch für alle Kinder wenigstens für zwei Tage vor der Sommerpause möglich sein.

