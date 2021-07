Landesinzidenz Corona in NRW: Erste Regelverschärfungen treten in Kraft

Essen. Die Corona-Zahlen in NRW steigen wieder, wenn auch langsam. In den ersten Städten und Kreisen gelten wieder verschärfte Regeln - eine Übersicht:

Die Ausgangssperre in NRW ist vergessen, in vielen Städten und Kreisen des bevölkerungsreichsten Bundeslandes gelten derzeit weitreichende Lockerungen. In drei Stufen – abhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz – regelt NRW die Corona-Lockerungen. In den ersten Städten und Kreisen allerdings steigen die Corona-Zahlen wieder an, auch die Landesinzidenz klettert langsam nach oben.

Corona in NRW: In den ersten Städten und Kreisen gelten wieder schärfere Regeln

Die NRW-Inzidenz liegt weiter deutlich unter der Schwelle von 35, allerdings über 10. So hat Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) angesichts der steigenden Zahl von Corona-Infektionen eine Verschärfung der Schutzmaßnahmen angekündigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liege bei 16,2 (Freitag) mit steigender Tendenz. „Ab Montag gilt daher vermutlich für das Land wieder die Inzidenzstufe 1 mit ersten zusätzlichen Schutzmaßnahmen“, sagte Laumann dem „Kölner Stadt-Anzeiger“.

Liegt die Landesinzidenz in der Stufe 1 gelten unter anderem bei Sportveranstaltungen ab 500 Personen im Freien wieder schärfere Corona-Regeln. Vor allem Clubs und Diskotheken sind von der steigenden Inzidenz betroffen: So ist der Betrieb in Innenräumen erst wieder ab dem 27. August zulässig.

Corona in NRW: Diskotheken und Clubs müssen wohl wieder schließen

Während es in der Inzidenzstufe 0 keine Kontaktbeschränkungen gibt, treten in der Stufe 1 erste Vorsichtsmaßnahmen in Kraft. So sind Treffen im öffentlichen Raum ohne Test für Angehörige aus fünf Haushalten erlaubt. In einzelnen Städten und Kreisen gilt Stufe 1 bereits, weitere Kommunen folgen. Richtungsweisend ist in diesem Fall die jeweilige Inzidenz der Stadt oder des Kreises.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat aktuell Solingen mit 67,8 (Stand 23. Juli) und befindet sich seit Freitag in der Inzidenzstufe 1. Da Solingen schon drei Tage über der Schwelle von 35 liegt, wechselt die Stadt zum Wochenstart in die Stufe 2.

Düsseldorf befindet sich in Stufe 1: Am Freitag betrug die Sieben-Tage-Inzidenz bei 39,1. Setzt sich hier die steigende Inzidenz fort, wechselt Düsseldorf in wenigen Tagen in die Inzidenzstufe 2, die Corona-Regeln werden also noch einmal verschärft. Insgesamt liegen ab Samstag 14 der insgesamt 53 Städte und Kreise in NRW in der Inzidenzstufe 1. Lesen Sie hier die Regeln der jeweiligen Inzidenzstufe.

Die Corona-Zahlen in NRW steigen: Wie Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) mitteilte, gelten ab Montag wahrscheinlich wieder verschärfte Corona-Regeln. Foto: Jonas Güttler/dpa

Corona in NRW: Hier gibt es weitere Nachrichten

Corona in NRW: Voraussetzungen für Lockerungen

Für Lockerungen der Stufe 1 müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Einmal muss die Sieben-Tage-Inzidenz des jeweiligen Kreises oder der jeweiligen Stadt stabil – also fünf Werktage in Folge – unter 35 liegen. Zudem muss auch die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW stabil unter dem Wert von 35 liegen.

Steigen die Zahlen an, muss eine Stadt oder ein Kreis drei Tage über dem Grenzwert liegen, damit wieder strengere Regeln gelten. Ausnahme ist hier die Inzidenzstufe 0: Hier muss die Stadt oder der Kreis acht Tage über dem Wert von 10 liegen.

» Lesen Sie hier: Virologe Dittmer: „Ich rechne nicht mit einer vierten Welle“

Corona: Diese Regeln gelten in Stufe 1, wenn auch die Landes-Inzidenz unter 35 liegt

Der Besuch der Innengastronomie ist ohne negativen Test möglich

ist ohne negativen Test möglich Bei Kultureinrichtungen entfällt die Personenbegrenzung. Zudem gibt es für Veranstalter noch weitere Möglichkeiten (siehe CoSchuVo, §13, Absatz 4).

Auch bei Kontaktsport entfällt die Pflicht, einen negativen Corona-Test nachweisen zu müssen. Das gilt sowohl für Sport in Hallen als auch im Freien.

In welcher Inzidenzstufe befindet sich Ihre Stadt oder Ihr Kreis? Klicken Sie sich durch unsere Tabelle:

