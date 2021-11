Corona-Lage: Wie kommen wir gut durch den Winter?

Im Interview spricht Virologe Dittmer darüber, warum er die Abstandsregel für Blödsinn hält und was in den nächsten Wochen wichtig wird.

Die Zahl der Neuinfektionen ist im Vergleich zur Vorwoche noch mal gestiegen. Im aktuellen Interview sprechen wir mit Prof. Ulf Dittmer, Chefvirologe am Uniklinikum in Essen, unter anderem über das aktuelle Infektionsgeschehen in NRW. Außerdem: Welche Maßnahmen sind in den nächsten Wochen wichtig.

Anmerkung der Redaktion:

Die Nachricht, dass ein 12-jähriger Junge mit schwerer Vorerkrankung nach einer Corona-Impfung verstorben ist, war zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht bekannt. Die Untersuchung des Vorfalls dauert an. Ungeachtet dieser Tragödie bleibt es bei der grundsätzlichen Einschätzung der führenden Experten, dass schwere Impf-Nebenwirkungen bei Kindern extremst selten sind. Nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts gab es bei Millionen von Impfungen in Deutschland fünf Verdachtsfälle bei Kindern zwischen 12 und 17 Jahren, die sich auf eine Biontech-Impfung beziehen.

Wie bewerten Sie das aktuelle Infektionsgeschehen in Deutschland und vor allen Dingen in NRW?

Nach Angaben der NRW-Landesregierung liegen 1.494 Covid-19-Patienten in NRW-Krankenhäusern, 395 davon auf der Intensivstation (Stand: 4.11.).

Wie sind diese Zahlen zu bewerten und wie ist die Lage in den Krankenhäusern nach Ihrer Einschätzung aktuell?

Wer liegt aktuell mit Covid-19 im Uniklinikum in Essen?

Im Herbst und im Winter mussten und müssen wir mit steigenden Zahlen rechnen. Es scheint allerdings gerade so, als gebe es keinen richtigen Fahrplan für die nächsten Wochen.

Welche Maßnahmen sind in den nächsten Wochen nötig, damit wir gut durch den Winter kommen?

In den USA können jetzt auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren mit Biontech geimpft werden. Der Impfstoff hat dort eine Notfallzulassung bekommen.

Was wissen wir aktuell über die Wirksamkeit und Nebenwirkungen von Biontech bei Kindern?

Rechnen Sie zeitnah mit einer Zulassung in Europa?

Wenn der Impfstoff hier bei uns in Europa zugelassen werden sollte: Sollten Eltern ihre Kinder impfen lassen?

