Corona-Lage in NRW: Wüst schließt Lockdown nicht aus

Düsseldorf. Die Corona-Zahlen steigen weiter in Deutschland und in NRW. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) schließt einen Lockdown nicht aus.

In der TV-Sendung ARD extra verteidigte Wüst die neuen Corona-Regeln in NRW: In vielen Teilen des Freizeitbereiches gilt nun 2G.

Zudem ist Wüst, Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, offen für eine Vorziehen der Runde. Eigentlich soll diese am 9. Dezember stattfinden.

"Alles, was wir jetzt machen, soll einen Lockdown verhindern", erklärte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Freitagabend in der TV-Sendung ARD extra. Die Zahlen seien weiter sehr dynamisch, in einigen Teilen Deutschland sogar dramatisch. "Wir müssen weiter sehr wachsam sein und sehr genau überlegen, ob wir schon die richtigen Antworten haben", sagte Wüst. "Wir werden weiter dran bleiben müssen."

Corona-Lage in NRW: 2G im Freizeitbereich

Seit Mittwoch gelten in NRW wieder strengere Corona-Regeln. So gelte in fast allen Teilen des Freizeitbereichs die 2G-Regel. "Für die Lage in NRW ist das eine angemessene Entscheidung", verteidigte Wüst die Maßnahmen. Wenn am Samstag in der Fußball-Bundesliga der 1. FC Köln die Borussia aus Mönchengladbach empfängt, sind 50.000 Zuschauer zugelassen. "Die 2G-Regel gilt auch in einem Stadion an der frischen Luft", sagte Wüst.

Insgesamt sei das Thema Freizeit und Kontaktbeschränkungen aber ein Thema, "an das wir ran müssen", erklärte der NRW-Ministerpräsident und Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz. Dabei hofft er weiter auf eine gemeinsame Linie der Bundesländer.

Dementsprechend hat sich Wüst offen dafür gezeigt, die für den 9. Dezember geplante Bund-Länder-Runde vorzuziehen. "Wenn es die Bereitschaft gibt, gemeinsam entschlossen zu handeln, dann wird es an keinem Termin mangeln, und ich werde zügig einladen", sagte der nordrhein-westfälische Regierungschef am Freitag im ZDF-Mittagsmagazin.

Wüst verwies auf die langen Terminstreitigkeiten, die es vor der Bund-Länder-Runde vergangene Woche gegeben hatte. Bund und Länder hatten sich bei der Ministerpräsidentenkonferenz auf Maßnahmen im Kampf gegen Corona verständigt. "Wir waren immer dann erfolgreich, wenn wir in dieser Pandemie über alle staatlichen Ebenen gemeinsam und entschlossen agiert haben", sagte der CDU-Politiker.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst fordert entschlossenes Vorgehen

Die Corona-Lage werde in Teilen Deutschlands immer dramatischer. Um die Gesundheit der Menschen zu schützen, müsse entschlossen agiert werden. Themen seien der Umgang mit der in Südafrika aufgetretenen Virusvariante. Auch die Krankenhauskapazitäten, die Reduzierung von Kontakten und die Frage der Impfpflicht stehen laut Wüst im Raum. "Also wir haben eine ganze Menge an Themen zu bearbeiten in dieser schwierigen Situation."

Die Bundesländer sind uneins in der Frage, ob die Ministerpräsidenten schon früher als geplant zu einem weiteren Krisengespräch zusammenkommen sollten. (mit dpa)

Corona in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

