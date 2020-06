Corona: Kann man eine Immunität auch wieder verlieren?

Virologe Prof. Dr. Ulf Dittmer erklärt, was wir aktuell über Antikörper und Immunität wissen. Außerdem: Massentierhaltung als Pandemie-Risikio?

,,Wir wissen, dass die allermeisten Infizierten Antikörper entwickeln", sagt Prof. Dr. Ulf Dittmer, Direktor des Instituts der Virologie an der Uniklinik Essen, in Bezug auf eine aktuelle Studie aus China. Wie lange eine einmal infizierte Person gegen SARS-CoV-2 immun ist, wissen man hingegen noch nicht. Im Interview erklärt er, was die Wissenschaft über die Immunität von anderen Coronaviren weiß und wie diese Erkenntnisse mit dem neuartigen Coronavirus zusammenhängen. Außerdem gibt es Antworten auf folgende Fragen:

Corona-Ausbruch im Kreis Göttingen (ab Min. 00:11)

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Schlachtbetrieb in Rheda-Wiedenbrück wird befürchtet, dass sich noch mehr Menschen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

Wie groß ist die Gefahr eines größeren Ausbruchs vor Ort?

Wie schätzen Sie die Situation in der Fleischindustrie im Hinblick auf Infektionsgeschehen ein?

Das Corona-Virus und Flugreisen (ab Min. 06:11)

Wie hoch ist das Ansteckungsrisiko im Flugzeug?

Würden Sie vom Fliegen abraten?

Welche Gefahren gehen generell von Klimaanlagen aus?

Hohe Temperaturen und dennoch steigende Infektionszahlen in den USA (ab Min. 10:35)

Das Virus mag keine hohe Temperaturen. Dennoch steigen beispielsweise in den Südstaaten der USA, dort ist es ja bekanntlich warm, die Infektionszahlen an.

Was können wir hier in Deutschland daraus ableiten und lernen?

Aktuelle Studienlage: Antikörper und Immunität (ab Min. 12:57)

Was wissen wir auf Basis der aktuellen Studienlage über die Bildung von Antikörpern und darüber, wie lange sie im Körper bleiben und schützen?

Wie sinnvoll ist auf Basis dieses Wissenstandes ein Immunitätsausweis?

Ist eine Person, die sich schon mal mit älteren „Erkältungs-Coronaviren“ infiziert hat, möglicherweise immun gegen das neuartige Coronavirus?

Wie viele Menschen in der Bevölkerung könnten demnach schon eine gewisse Immunität gegen SARS-CoV-2 haben?

