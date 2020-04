Newsblog NRW Corona in NRW: Über 5000 Verstöße gegen Regeln an Ostern

Düsseldorf. Das Pandemie-Gesetz ist beschlossen, Landtag gibt Weg frei, es anzuwenden. Erstmals mehr Gesundete als akut Corona-Infizierte. Unser Newsblog:

14.53 Uhr: Der Kölner Kardinal Rainer Woelki geht offenbar davon aus, dass das derzeit geltende strikte Gottesdienstverbot demnächst gelockert wird. „Ich hoffe sehr, dass wir mit Augenmaß und Sorgfalt schon bald wieder Gottesdienste feiern können“, twitterte der Chef des größten deutschen Bistums am Dienstag. „Ich meine kein kopfloses Zurück zur Normalität, sondern Gottesdienste, in denen wir uns genau an die Regeln halten, die wir in den letzten Wochen gelernt haben.“

14.23 Uhr: In Düsseldorf zog NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) auch eine Bilanz des Oster-Wochenendes: Demnach gab es von 5095 Menschen Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung. 3629 davon seien Erwachsene gewesen, ein Drittel Jugendliche und 289 Kinder. Von Karfreitag bis Ostermontag habe es vor allem Probleme mit größeren Gruppen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen gegeben, die bereits Alkohol getrunken hatten, zitierte Reul Erfahrungen seiner Polizisten vor Ort.

14.21 Uhr: Weder über die Zahl der Opfer noch der Täter noch einer möglichen Schadenshöhe ließen sich derzeit konkrete Angaben machen, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). Bislang seien bei der Polizei 372 Anzeigen eingegangen.

14.17 Uhr: Zehn Ermittler einer eigens eingerichteten Kommission bei Landeskriminalamt kümmern sich nun um die Betrugsdelikte im Zusammenhang mit der Corona-Sofortfälle, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). Sieben "Fake-Seiten" mit konkretem NRW-Bezug seien sicher ermittelt worden, fünf seien abgeschaltet, zwei noch aktiv. Alle lagen auf Servern im Ausland. Das mache die Ermittlungen "nicht leichter", so Reul.

14.12 Uhr: "Die Aktivitäten der Betrüger dauern an", sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP). Die Landesregierung plane daher in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt auch "präventive Maßnahmen". Die offizielle Soforthilfe-Homepage des Landes werde am Freitag wieder freigeschaltet. Weiter gebe es im Internet "Fake-Seiten" zu diesem Thema, sagte Pinkwart.

14.08 Uhr: Die Zahlungen erfolgen ab sofort nur noch auf Konten, die mit Hilfe der Finanzämter in NRW auf ihre Echtheit überprüft werden. Die Soforthilfe an Bewerber soll noch im Laufe der Woche wieder überwiesen werden.

14.06 Uhr: Zum aktuellen Stand der Soforthilfe-Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen berichtete NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) in Düsseldorf, die Unterstützung vor allem für Kleinunternehmer solle "so schnell wie möglich" wieder anlaufen. Die Zahlungen waren wegen eines gigantischen Betrugsfalls gestoppt worden.

13.55 Uhr: "Möglichst einheitliche Regelungen, keine Einzelgänge" - das forderte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) vor der gemeinsamen Runde von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit allen Ministerpräsidenten zur Frage möglicher "Exit-Szenarien" am Mittwoch. Laschet will über die Ergebnisse im Anschluss informieren. Am Donnerstag tage dann das NRW-Kabinett, um die Folgen und die Umsetzung der Pläne für Nordrhein-Westfalen zu beraten.

13.48 Uhr: Ein Betrunkener im Hasenkostüm hat mit seinem verbotenen Osterfeuer im eigenen Garten in Unna für einige Unruhe gesorgt. Gleich zweimal an einem Tag beschäftigte der 64-Jährige mit seinem privaten Feuerchen Polizeibeamte und Ordnungsamt. Als diese den Grundstückseigentümer wegen starker Rauchentwicklung am Samstag zum ersten Mal aufsuchten, öffnete der im Hasen-Outfit. Mitsamt Körbchen in der Hand - allerdings nur mit einer Schnapsflasche gefüllt. Der Sohn löschte das Feuer, wie die Polizei am Dienstag berichtete. Drei Stunden später rückten die Kräfte erneut aus - das Osterfeuer brannte wieder.

13.13 Uhr: Von dem wegen eines Coronavirus-Ausbruchs teilgeräumten Altenheim in St. Augustin bei Bonn sind am Dienstag 37 Bewohner weiter in Krankenhäusern untergebracht gewesen. Eine Sprecherin des Caritas-Verbundes, zu dem das Heim gehört, erklärte am Dienstag, die Situation sei stabil und ruhig. Die 45 nicht mit dem Virus infizierten Bewohner würden weiterhin im Heim versorgt. .

12.58 Uhr: Die SPD im Düsseldorfer Landtag hat sich dafür ausgesprochen, die Schule entweder für jüngere Kinder oder Abschlussjahrgänge wieder zu eröffnen. Beides zusammen gehe nicht, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty am Dienstag. Diese Entscheidung müsse am Mittwoch in der Runde von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten gefällt werden, damit Eltern, Schüler und Lehrer Klarheit hätten, so Kutschaty.

12.49 Uhr: Partner der Ruhr-Uni Bochum und des Knappschaftskrankenhauses stellen jetzt Gesichtsschilde in 3D-Druckern her - basierend auf frei im Internet verfügbaren Vorlagen. Das teilten die Hochschule und das Universitätsklinikum am Dienstag mit. Die Spezialisten hätten mit der Produktion von zunächst 100 Exemplaren begonnen. Die Modelle seien für das Klinikpersonal gedacht, das Patienten in einer vorgelagerten Notaufnahme in Covid-19-Verdachtsfälle und Nicht-Verdachtsfälle einteile. Die Gesichtsschilde hätten sich „im Alltag bereits als praktikabel erwiesen“.

Aktionäre von Borussia Dortmund müssen auf Dividende verzichten

12.46 Uhr: Die Aktionäre von Borussia Dortmund können nach Einschätzung des Fußball-Fachmagazins „Kicker“ in diesem Geschäftsjahr nicht mit einer Dividende rechnen. Anders als in den vergangenen Jahren, als der an der Börse notierte Fußball-Bundesligist einen Gewinnanteil an seine Anteilseigner weiterreichte, drohe in der Saison 2019/20 ein Minus. So bezifferte der Tabellenzweite allein die Einnahmeverluste im Ticketing für diese Saison durch voraussichtlich fünf Heimspiele ohne Zuschauer gegen Schalke, Bayern, Hertha, Mainz und Hoffenheim auf bis zu 15 Millionen Euro.

12.41 Uhr: NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) warnte bei der Verabschiedung des Epidemie-Gesetzes im Landtag vor „sehr gefährlichen“ Entwicklungen in den Seniorenheimen. Inzwischen gebe es in NRW 151 stationäre Pflegeheime, in denen das Virus festgestellt worden sei. Die Zahl der infizierten Heimbewohner liege bei etwa 1000. Betroffen seien auch 112 ambulante Pflegedienste, in denen infizierte Patienten festgestellt wurden.

12.23 Uhr: Nationalspieler Julian Draxler hat in Zeiten der Coronakrise sieben Fußballklubs in seiner Heimatstadt Gladbeck in Nordrhein-Westfalen mit einer Spende unterstützt. „Sie deckt die Kosten aller Fußballvereine bis zum Saisonende, damit sie den Spielbetrieb auch nach Corona fortsetzen können“, schrieb der Profi von Paris St. Germain auf Facebook. In einem Videochat mit Gladbecks Bürgermeister Ulrich Roland sprach Draxler zudem noch über sein Engagement bei der Initiative „WeKickCorona“ seiner Nationalmannschaftskollegen Joshua Kimmich und Leon Goretzka.

12.09 Uhr: Die Ausbreitung der Coronavirus-Infektionen in Nordrhein-Westfalen verlangsamt sich nach Regierungsangaben weiter. Der Zeitkorridor, in dem sich die Zahl der Infizierten verdoppelt, hat demnach inzwischen fast die Zielmarke der Landesregierung erreicht. „Das gibt uns die Möglichkeit, über Lockerungen verantwortungsbewusst nachzudenken“, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag in Düsseldorf.

12.01 Uhr: Die Industrie- und Handelskammer Niederrhein (IHK) begrüßt in der Corona-Krise das Bestreben der NRW-Landesregierung, nach Ostern mit behutsamen Schritten an der Rückkehr in die Normalität zu arbeiten. „Unternehmer, deren Geschäfte aktuell geschlossen sind und die praktisch keinen Umsatz haben, brauchen eine Perspektive“, sagt IHK-Präsident Burkhard Landers.

11.44 Uhr: In Moers und Umgebung können die Termine für Erstkommunion und Konfirmation nicht gehalten werden. Die Gemeinden reagieren unterschiedlich.

11.21 Uhr: In einer Sondersitzung hat der Landtag NRW am Dienstag einstimmig eine „epidemische Lage von landesweiter Tragweite“ festgestellt. Sie ist auf vorläufig zwei Monate befristet. Der Beschluss ist die Voraussetzung dafür, das kurz zuvor verabschiedete Pandemie-Gesetz anwenden zu können. Damit hat die Landesregierung nun besondere Befugnisse. Unter anderem soll ein Freiwilligenregister aufgebaut werden, um im Notfall schnellstens viele Helfer rekrutieren zu können. Zudem dürften die staatlichen Behörden bei einem dramatischen Engpass Medikamente oder medizinisches Apparate beschlagnahmen.

11.03 Uhr: Der Landtag NRW hat mit großer Mehrheit im dritten Anlauf ein Pandemie-Gesetz für Nordrhein-Westfalen beschlossen. Es sieht besondere Regierungsbefugnisse für den Fall einer katastrophalen Entwicklung der Corona-Krise vor. Die Regierungsfraktionen von CDU und FDP stimmten ebenso wie die Oppositionsfraktionen von SPD und Grünen dafür. Die AfD stimmte dagegen.

10.35 Uhr: Die neuen Zahlen des NRW-Gesundheitsministeriums zeigen, dass die Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus nach wie vor steigt. Nun aber überwiegt erstmals der Wert der inzwischen als gesundet eingestuften Infizierten. 13.867 Menschen haben die Ansteckungsphase laut Ministerium überwunden, 13.339 sind als akut infiziert gemeldet; die Gesamtzahl - die von den Behörden generell zusammengerechnet wird - liegt bei 27.206 bestätigten Infektionen. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 ist von Ostermontag auf Dienstag um 48 auf 661 Menschen gestiegen.

10.26 Uhr: Lag die Zahl der Flüge am Flughafen Düsseldorf in der Woche vor Ostern noch bei zwischen 20 und 30 am Tag, beginnt die nachösterliche Woche mit einem neuen Tiefstand: insgesamt 19 Flüge stehen für diesen Dienstag im Flugplan. Sechs Flüge sind als "annulliert" ausgeflaggt. Zum Vergleich: 650 Flugbewegungen am Tag waren es durchschnittlich vor Corona.

10.19 Uhr: Besuch verboten! Wie lebt es sich in der Corona-Krise unter all den Einschränkungen in einem Pflegeheim? Einblicke in eine Senioreneinrichtung in Herne.

9.54 Uhr: In Düsseldorf ist derzeit nur der zentrale Recyclinghof im Stadtteil Flingern geöffnet, teilt die Stadt mit. Der Zugang sei jedoch beschränkt auf jeweils acht Anlieferer auf dem Gelände, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Die Recyclinghöfe im Süden und im Norden der Stadt seien laut Stadt "zu beengt" und blieben daher geschlossen.

9.45 Uhr: Zückerchen für die Bewohner im Kreis Heinsberg: Ein Bonner Süßigkeiten-Produzent schenkt allen Bewohnern im Kreis eine Oster-Überraschung. Landrat Stephan Pusch kündigte dies vor Ostern an, die Verteilung an alle Haushalte sei jedoch "eine logistische Herausforderung" und werde wohl noch die Woche bis nach Ostern gehen.

9.33 Uhr: Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) in Essen warnt vor prekären Arbeitsbedingungen bei Lieferdiensten. "Der ohnehin schon stressige Job als Essenskurier könnte noch anstrengender werden“, sagt Adnan Kandemir von der NGG-Region Ruhrgebiet. „Fahrer setzen sich gesundheitlichen Risiken aus. Die Anbieter müssen jetzt dafür sorgen, dass ausreichend Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel da sind. Die Essensübergabe sollte immer kontaktlos sein – genauso wie die Abholung im Restaurant.“ Fahrer sollten mögliche Missstände "nicht einfach akzeptieren".

9.26 Uhr: Der Kreis Wesel appelliert an Bürger, beim Zulassungs- und Führerscheinservice derzeit nur bei wirklich dringenden Angelegenheiten aufzusuchen. Ohnehin laufe der Betrieb derzeit nur nach Termin-Vergabe. "Andere Angelegenheiten, wie etwa den Umtausch von Führerscheinen, empfehlen wir zu erledigen, wenn sich die derzeitige Corona-Lage entspannt hat", teilt die Kreisverwaltung mit.

9.11 Uhr: Im Märkischen Kreis ist über Ostern mehrmals der Polizeinotruf 110 blockiert worden. Grund waren zahlreiche Anrufer, die über die nur für Notrufe vorgesehene Telefonnummer Fragen zum Thema "Corona" stellten: "Was darf ich, was darf ich nicht?". Die Polizei nervte vor allem, dass der Hinweis, man habe soeben gerade eine Nummer für Notfälle gewählt, "einige nicht davon abgehalten hat, trotzdem weitere Fragen zu stellen".

Viele Paare sagen wegen Kontakteinschränkungen Hochzeiten ab

8.53 Uhr: Zwar hat das Land NRW den Eltern zugesagt, keine Kita-Gebühren für den Monat April zu nehmen. Doch der März ist noch ungeklärt. Die SPD in Oberhausen fordert die komplette Rückerstattung der Kita-Gebühren.

8.28 Uhr: Bei den Standesämtern in den NRW-Städten häufen sich wegen der Corona-Krise die Hochzeitsabsagen. In der Landeshauptstadt Düsseldorf sagten zuletzt etwa zwei Drittel aller Paare ihre geplante Trauung ab oder haben diese verschoben. „Ohne Eltern, ohne Geschwister, ohne Freunde - wem macht denn dann noch Heiraten Spaß?“, sagte ein Stadtsprecher.

8.17 Uhr: Die Corona-Krise hat Menschen in finanzielle Notlagen gebracht. Die Zeitungen der Funke Mediengruppe, Stiftungen und Unternehmen aus dem Ruhrgebiet, Caritas und Diakonie haben sich für die Aktion "Wir im Revier" zusammengetan, um Menschen im Ruhrgebiet zu helfen, die durch Corona in Not geraten sind - unsere Leser schlagen Betroffene vor. Mehr Infos unter https://wir-im-revier.de

8.02 Uhr: An der Universität Köln werden Lehrbücher im Akkord gescannt, an der RWTH Aachen werden Vorlesungen im Campus-eigenen Fernsehstudio aufgezeichnet, und, und, und: Die Hochschulen in NRW bereiten angesicht von Corona erstmals ein digitales Semester vor.

Mühlen-Betreiber arbeiten auf Hochtouren

7.35 Uhr: Wie einige Klopapier oder Küchenrollen, ist auch Mehl in vielen Supermärkten seit Wochen ausverkauft oder kaum zu bekommen. Mühlen arbeiten auf Hochtouren, um die immense Nachfrage zu stillen. „Wir sind an den Grenzen des Möglichen“, sagt Christian Schlingemann, Mühlen-Betreiber in Waltrop. Ende Februar bemerkte er einen deutlichen Anstieg der Bestellungen im Onlineshop, seit Mitte März explodierten die Bestellungen regelrecht.

7.20 Uhr: Niederschmetternde Nachrichten zur Corona-Krise aus Fröndenberg: Neun Tote zählt inzwischen das Gesundheitsamt des Kreises Unna, drei mehr als vor den Ostertagen. Bislang kamen alle Verstorbenen aus dem stark betroffenen Altenheim Schmallenbachhaus am Hirschberg. Ob auch die drei jüngsten Todesfälle in dieser Einrichtung zu beklagen sind, war im Kreis Unna bis dato nicht zu erfahren.

7.14 Uhr: In Dortmund liegt die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus jetzt unter der, der als gesundet gemeldeten Personen: 560 positive Tests wurden zuletzt gemeldet, 285 Personen davon gelten als geheilt. Bisher gab es in Dortmund drei Tote im Zusammenhang mit

7.06 Uhr: Blick auf den Verkehr. Der WDR zählt aktuell auf den Autobahnen in NRW insgesamt fünf Kilometer Stau: Auf der A43 bei Recklinghausen-Hochlarmark, auf der A45 zwischen dem Kreuz Hagen und Schwerte-Ergste und auf der A46 zwischen Haan-Ost und dem Sonnborner Kreuz.

7.01 Uhr: Wenn am 20. April das Sommersemester mit gut drei Wochen Verspätung an den Hochschulen im Land startet, ist so gut wie alles anders als bisher. Viele Veranstaltungen werden digital ablaufen, kündigen die Hochschulen an. An der TU Dortmund etwa gab es jetzt bereits erste Prüfungen, die online abliefen, berichtet ein Hochschul-Sprecher: "Da gab es strenge Auflagen. Die Studierenden mussten in einem abgeschlossenen Raum sitzen und mit der Kamera ihres Laptops sogar unter den Tisch und Stuhl filmen, um zu zeigen, dass dort niemand anderes sitzt.“

6.47 Uhr: NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) stellt erste Lockerungen bei den Kitas in Aussicht. Aber an eine schnelle Öffnung denkt er nicht.

AfD zwingt Landtag NRW zu dritter Lesung von Pandemie-Gesetz

6.30 Uhr: Der Landtag NRW kommt an diesem Dienstag erneut zu einer Sondersitzung in der Osterpause zusammen, um über das Pandemie-Gesetz abzustimmen. Es sieht besondere Regierungsbefugnisse für den Fall einer katastrophalen Entwicklung der Corona-Krise vor. Der Gesetzentwurf der schwarz-gelben Landesregierung war zuvor von den vier großen Fraktionen gemeinsam entschärft worden. Die AfD war nicht an diesen Verhandlungen beteiligt worden und erzwang deshalb eine dritte Lesung. Bei den meisten Gesetzen reichen zwei Lesungen zur Verabschiedung.

Sonntag, 23.59 Uhr: Vor möglichen Lockerungen bei den Corona-Einschränkungen haben sich die Menschen in NRW trotz des herrlichen Frühlingswetters am Oster-Wochenende weitestgehend an das Kontaktverbot gehalten. Die Zahl der eingeleiteten Verfahren nach Ordnungswidrigkeiten lag zumeist unter denen des Vorwochenendes, teilten die Städte mit.

Sonntag, 20.00 Uhr: In seiner Osteransprache verweist NRW-Ministerpräsident Armin Laschet auf die Schäden, die die Pandemie in der Gesellschaft anrichtet und betont: Angesichts der Disziplin und der Einsicht, die derzeit die Menschen aufbringen, brauche man auch eine Perpektive für die Rückkehr zur Normalität in vielen "kleinen Schritten". Man müsse dies nun vorsichtig angehen.

