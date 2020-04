Corona in NRW: Minister dringt auf weitere Öffnung der Kitas

Düsseldorf. Nach Betrugsversuchen stoppte NRW die Auszahlungen der Corona-Soforthilfen. Am Freitag soll das Programm wieder starten. Alle Infos im Newsblog.

28.000 bestätigte Corona-Fälle sind in NRW inzwischen gemeldet (Stand: Mittwoch, 16. April), 15.849 Menschen gelten als genesen. 760 Menschen sind in NRW nach Angaben des NRW-Gesundheitsministeriums aufgrund einer Erkrankung durch Covid-19 gestorben.

In Nordrhein-Westfalen dürfen ab Montag auch Einrichtungshäuser und Babyfachmärkte wieder öffnen, die eine Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern haben. Dazu gehören auch Branchenriesen wie IKEA und Co.

In NRW sollen die Schulen ab dem 23. April schrittweise wieder öffnen. Prüfungen finden statt. Das Abi startet am 12. Mai. Kitas bleiben erstmal zu.

Großveranstaltungen, wie Festival, Volks- und Schützenfeste fallen bis Ende August aus.

fallen aus. Wie ist die Lage in Deutschland, Europa und der Welt? Alle Infos finden Sie hier.

Interaktive Karten: So verbreitet sich das Coronavirus in NRW und weltweit - mit aktuellen Fallzahlen für alle Kreise und kreisfreien Städte

+++++ Alle Meldungen aus NRW im News-Ticker +++++



7.02 Uhr: Immer mehr Unternehmen haben im Zuge der Corona-Krise ihre Produktion darauf umgestellt, Schutzmasken für Mund und Nase zu nähen. Knapp ein Drittel der Modeunternehmen seien bereits in die Produktion eingestiegen, sagte die Sprecherin des Herstellerverbandes German Fashion, Tanja Croonen. Rechnet man die Stofflieferanten und Vlies-Hersteller dazu, seien es sogar 40 Prozent. „Ich rechne damit, dass sich der Anteil der Unternehmen erhöhen wird.“ Auch Unternehmen, die zuvor ganz andere Dinge produziert haben, stellen auf Masken um. Dazu gehört auch der Bielefelder Auto-Zulieferer DFA. Das Land NRW hat bei der Firma in der vergangenen Woche rund 29 Millionen Masken für 17 Millionen Euro bestellt, die nun etwa in Pflegeeinrichtungen zum Einsatz kommen sollen. Mittlerweile sei die Bestellung nochmals aufgestockt worden.

6.43 Uhr: Der nordrhein-westfälische Lehrerverband hält den Plan der Landesregierung für die schnelle Wiedereröffnung der Schulen in der Corona-Krise für schwer umsetzbar. „Der Zeitplan ist zu ambitioniert“, sagte Verbandspräsident Andreas Bartsch der „Rheinischen Post“ (Freitag). In NRW öffnen in der kommenden Woche die weiterführenden Schulen für Prüflinge. Bund und Länder hatten vereinbart, den in der Corona-Krise eingestellten Schulbetrieb in Deutschland schrittweise ab dem 4. Mai wieder aufzunehmen. Bartsch kritisierte auch NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) für ihre Aufforderung an die Schulträger, die hygienischen Voraussetzungen zur Wiedereröffnung der Schulen zu schaffen. „Die Märkte sind ja de facto tot“, sagte Bartsch zur Beschaffung von Desinfektionsmitteln.

6.28 Uhr: Nordrhein-Westfalens Familienminister Joachim Stamp (FDP) dringt indes auf weitere Schritte zur Öffnung der Kitas für mehr Kinder. Er sei froh, dass Bund und Länder mit der geplanten Ausweitung der Notbetreuung auf weitere Bedarfsgruppen einen ersten Schritt gemacht hätten, sagte Stamp am Donnerstag in Düsseldorf. Für ihn wäre es aber „unerträglich“, wenn die Rückkehr von unter Fünfjährigen in die Kitas generell bis zum Ende des Sommers ausgeschlossen werde. Stamp hatte vor dem Bund-Länder-Gespräch am Mittwoch vorgeschlagen, die Kitas bereits in der übernächsten Woche wieder für den letzten Jahrgang vor der Einschulung zu öffnen. Der Vorschlag fand keine Zustimmung. Wie es mit den Kitas weitergeht, ist offen. Stamp will die Notbetreuung in den Kindergärten auf zehn Prozent der Kinder ausweiten. Im vergangenen Monat hatte das Familienministerium gemeldet, dass in NRW nur zwischen 2,4 und 4,7 Prozent aller Kinder in den Kitas und der Kindertagespflege in der Notfallbetreuung sind.

Freitag, 6.10 Uhr: Am Freitag sollen nach der Aussetzung des Hilfsprogramms wegen Betrugsfällen Selbstständige und Unternehmer die Corona-Soforthilfen des Landes NRW wieder beantragen können. Das Antragsformular solle im Laufe des Tages wieder auf der offiziellen Seite des Ministeriums online verfügbar sein, kündigte das Wirtschaftsministerium an. Zudem geht es am Freitag darum, wie die Kinder-Notbetreuung künftig geregelt werden soll. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat dazu die Länder-Ressortchefs zu einer Telefonkonferenz eingeladen. Das NRW-Wirtschaftsministerium hatte das Soforthilfe-Programm für Selbstständige und kleine Unternehmen am Gründonnerstag zunächst gestoppt, nachdem eine Betrugsmasche aufgeflogen war, bei der über „Fake-Websites“ Daten abgegriffen und mit falschen Kontoverbindungen an das Ministerium weitergeleitet worden sein sollen.

Donnerstag, 21.55 Uhr: Der Lockdown bringt auch die Paketdienste an ihre Leistungsgrenze. Ein Gespräch mit DHL-Betriebschef Thomas Schneider über die Gründe für verzögerte Zustellungen.

21.10 Uhr: Eine klare Mehrheit der Deutschen befürwortet das Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August als Reaktion auf die Ausbreitung des Coronavirus. Wie eine repräsentative Umfrage des Online-Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion ergab, sprachen sich 80,7 Prozent der Befragten für das Verbot aus, während nur 14,1 Prozent kein Verständnis zeigten.

19.11 Uhr: In der Corona-Krise gibt es nach Angaben von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) in dieser Woche leichte Rückgänge bei einigen wichtigen Kennziffern. Die Zahl der Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung sei landesweit von Mittwoch auf Donnerstag um 27 auf 650 gesunken. Darunter seien 513 Corona-Patienten mit Beatmung - landesweit 29 Fälle weniger als ein Tag zuvor. Die Verdopplung der Infektionszahl erfolge nun nur noch nach 16,7 Tagen. Angesichts dieser Rate könne man davon ausgehen, dass allen Betroffenen medizinische Unterstützung auf einem sehr guten Niveau geboten werden könne.

18.25 Uhr: Auch die bedeutendste Spielemesse der Welt wird in diesem Jahr nur im virtuellen Raum stattfinden. Das kündigten die Organisatoren der Gamescom in Köln jetzt an. Wegen der Beschränkungen durch die Pandemie wird es keine Publikumsmesse geben.

Ihnen fällt zu Hause die Decke auf den Kopf? Dann schauen Sie doch mal auf unserer neuen #wirhaltenzusammen-Seite vorbei. Dort finden Sie Tipps für Do-it-yourself-Projekte, Übungen zum Fitbleiben in den eigenen vier Wänden und - für die Eltern unter Ihnen - Spielematerial für Kinder.

