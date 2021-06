Corona in NRW: Maskenpflicht auf Spielplätzen aufgehoben

NRW. Das wird viele Eltern und ihre Kinder freuen: Die generelle Maskenpflicht auf allen Spielplätzen in NRW endet am Donnerstag.

Die neue Coronaschutzverordnung des Landes NRW birgt unter anderem eine kleine Lockerung mit großer Wirkung: Die Maskenpflicht auf Kinderspielplätzen fällt zum 10. Juni weg.

Die Pflicht zum Tragen von Masken auf Spielplätzen in NRW galt seit Ende Oktober 2020 – also ab Beginn der zweiten Corona-Welle. Allerdings hatten zuvor schon einige Städte eine eigene Maskenpflicht verhängt.

Sonst ändert sich an den Maskenpflicht-Regeln in NRW mit der neuen Coronaschutzverodnung am 10. Juni nichts. Auch die "Maskenzonen" in Innenstädten oder Parks bleiben vorerst bestehen: Diese Bereiche, an denen viele Menschen aufeinander treffen, werden von den Städten selbst definiert und per Allgemeinverfügung verordnet.

