Corona in NRW: Landesregierung plant Notstandsgesetze

13.630 Corona-Fälle sind in NRW inzwischen gemeldet (Stand 29. März, 11.30 Uhr). 110 Menschen sind in NRW nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums aufgrund einer Erkrankung mit dem Coronavirus gestorben .

7.23 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet gibt heute in Aachen das Startzeichen für das „Virtuelle Krankenhaus“. Bei der Behandlung von Corona-Patienten soll kleineren Krankenhäusern landesweit die Expertise der Unikliniken Aachen und Münster zur Verfügung stehen.

7.02 Uhr: Hubert Ostendorf, Gründer des Straßenmagazins „fiftyfifty“, das in Düsseldorf und weiteren Städten verkauft wird, fordert, bei Obdachlosen jetzt „Maßnahmen der Vereinzelung“ zu unterstützen, etwa indem man Schlafsäcke und Zelte verteile. „Diese Zelte, die müssen wir dann auch im öffentlichen Raum dulden“, sagt er. „Unsere Leute meiden jetzt auch die Notunterkünfte. Sie haben viel zu viel Angst, sich dort anzustecken“, sagt er. Der Verkauf der Hefte auf der Straße gehe weiter, sagt Ostendorf: „Diese Einnahmequelle ist für unsere Verkäufer gerade wichtiger denn je“.

6.48 Uhr: Beim Oberverwaltungsgericht für NRW in Münster steht in dieser Woche eine Entscheidung zum Kontaktververbot an. Ein Kläger aus Aachen sieht sich durch die Corona-Auflagen "unverhältnismäßig" in seiner Bewegungsfreiheit beschnitten. Der 13. Senat des OVG hat seine Entscheidung bei diesem Eilantrag für diese Woche terminiert. Eine rechtliche Einschätzung war von dort vorab nicht zu bekommen. Aber die NRW-Landesregierung spricht inzwischen selbst davon, dass das Land auf Pandemien und ähnlichen Lagen rechtlich bis dato nicht entsprechend gut eingestellt sei:

6.21 Uhr: Die Corona-Krise könnte in NRW zu einer Art Notstands-Gesetz führen, das den Behörden besondere Eingriffsmöglichkeiten gibt. Es soll aber auch Bürgern, Schülern und Studenten das Leben bei einer Epidemie erleichtern. Am kommenden Mittwoch wird der Gesetzentwurf dem Landtag NRW vorgestellt.

4.13 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) geht davon aus, dass sich jetzt recht bald zeigen wird, was der Einschnitt ins öffentliche Leben bewirkt. Die Inkubationszeiten lägen bei sieben bis zehn Tagen, sagte Laschet am Wochenende in der Sendung „ZDF spezial“: „Wir werden also in wenigen Tagen merken, was haben die Schulschließungen gebracht, was haben die Restaurantschließungen gebracht und was hat dann das totale Kontaktverbot, was jetzt seit wenigen Tagen erst gilt, wirklich bewirkt.“ Erst dann könne man beurteilen, ob die Maßnahmen wirkten. Nach Ostern solle das untersucht werden und bis dahin müsse sich jeder an die Regeln halten.

2:23 Uhr: 34 Jahre nach dem Start im Dezember 1985 lief am Sonntag die letzte Folge der ARD-Serie "Lindenstraße". Obwohl die Dreharbeiten für die 1758. Folge kurz vor Weihnachten endete, wurde dieser Folge nachträglich noch ein aktueller Bezug eingebaut: In der Schlussfolge waren Radionachrichten zu hören, in denen die zunehmende Ausbreitung des Coronavirus erwähnt wurde.

0.02 Uhr: Laut der Landesregierung ist am Wochenende die NRW-Wirtschafts-Soforthilfe erfolgreich gestartet. Derweil wünscht sich das NRW-Handwerk eine Art "Abwrackprämie" nach dem Vorbild von 2009.

0:00 Uhr: Die Abi-Prüfungen an Schulen werden verschoben. Aber was ist, wenn diese Termine letztlich doch platzen? Eltern fordern für diesen Fall einen Durchschnittsabschluss:

21.30 Uhr: Zu enge Räume, gesundheitlich gefährdete Mitarbeiter: Die Tafeln in NRW leiden unter der Coronakrise und damit viele ihrer Klienten.

