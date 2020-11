Corona in NRW: Neun Städte und Kreise mit Inzidenz über 200

Wird es draußen kälter, hat es SARS-CoV-2 leichter als im Sommer. Das scheint zum einen an dem Virus selbst zu liegen, zum anderen am Wirt.

4909 Corona-Neuinfektionen in NRW hat das Robert-Koch-Institut (RKI) innerhalb eines Tages registriert (Stand: Donnerstag, 0 Uhr).

In Deutschland zählte das RKI 22.268 neue Corona-Infektionen an einem Tag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für ganz NRW ist erneut leicht gesunken und lag laut RKI am Donnerstag bei 154,2 (Vortag: 157,79).

84 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 sind in NRW gemeldet worden. Damit sind es nun 3210 Todesfälle allein in NRW.

Hagen liegt mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 249,6 landesweit auf Platz 1 vor dem Kreis Lippe (247,5).

Die Corona-Fallzahlen in NRW sind Daten des Robert-Koch-Instituts zufolge am Donnerstag (0 Uhr) um 4909 angestiegen und liegen nun bei insgesamt 245.871 (Vortag: 240.962).

In ganz Deutschland wurden 22.268 neue Fälle gemeldet. Seit Beginn der Pandemie sind es damit 983.588 (Stand Donnerstag 0 Uhr, Vortag: 961.320).

Im Vergleich zur Vorwoche sind die Zahlen in NRW gesunken: Am Donnerstag vor einer Woche (19.11.) zählte das RKI 5429 Neuinfektionen in NRW, deutschlandweit wurden mit 22.609 ähnlich viele neue Fälle gezählt wie diese Woche.

84 Menschen starben laut RKI innerhalb eines Tages in NRW mit oder an einer Covid-19-Erkrankung (Stand Donnerstag, 0 Uhr).

Corona in NRW: Hagen hat landesweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz wird weiter in Hagen verzeichnet. Der Wert liegt hier (Stand: Donnerstag 0 Uhr) laut RKI bei 249,6 (Vortag: 257,6). Die Stadt Herne, zuletzt immer wieder Spitzenreiter, lag am Donnerstag (0 Uhr) mit einem Wert von 206,5 (Vortag: 219,9) deutlich unter der Inzidenz von Samstag, die bei 303,0 lag.

Die meisten Neuinfektionen wurden in Köln gemeldet (265). Dahinter folgen der Kreis Unna (233), der Rhein-Sieg-Kreis (205) und Duisburg (191).

Die Angaben des RKI und aus den Städten bzw. Kreisen variieren mitunter. Unterschiedliche Werte resultieren aus zeitlichen Verzögerungen in der Meldekette. An Sonn- und Montagen werden zudem meist weniger Neuinfektionen gemeldet, weil es durch das Wochenende in Behörden zu einem Meldeverzug kommen kann.

Corona in NRW: Neun Städte und Kreise mit Inzidenz über 200

Schon seit Wochen gelten alle 53 Städte und Kreise in NRW als Corona-Risikogebiet, weil dort die Risikostufe von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage überschritten ist.

Bei der ersten Welle im Frühjahr war dies nie der Fall: Während die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche im Frühjahr NRW-weit nie über 50 lag, stand sie am Donnerstag bei 154,2. Anfang November hatte die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz mit 177,9 ihren vorläufigen Höchststand erreicht.

Das Land NRW verzeichnet mittlerweile fast flächendeckend eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100. In neun Großstädten und Landkreisen lagen die Inzidenzwerte am Donnerstag über 200: in Hagen (249,6), dem Kreis Lippe (247,5), Duisburg (227,6), dem Kreis Düren (226,7), Solingen (222,9), Hamm (212,9), Bielefeld (209,2), Herne (206,5) sowie dem Kreis Recklinghausen (203,0).

Bund und Länder hatten sich am Mittwoch darauf geeinigt, dass in „Extrem-Hotspots“ mit Inzidenzwerten über 200 noch einmal "besondere Maßnahmen" greifen sollen – welche, das entscheiden die Länder. Unter anderem solle für Schüler ab der 8. Klasse auch „Hybridunterricht“ möglich sein, also eine Mischung aus Distanz- und Präsenzunterricht, erklärte NRW-Ministerpräsident Laschet am Mittwochabend.

Corona: Das ist die Lage in den NRW-Krankenhäusern

Auch in den Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen ist die Lage sehr viel angespannter als noch im Frühjahr, wie auch aus einem Bericht des NRW-Gesundheitsministeriums an den Landtag hervorgeht. Demnach lag zum Beispiel die Zahl der Covid-19-Patienten in Krankenhäusern zum Höhepunkt am 14. April bei 2101 Menschen – am Mittwoch lagen laut Statistik der Landesregierung NRW 4154 an Covid 19 erkrankte Menschen im Krankenhaus.

Auch auf den Intensivstationen hat die Zahl der Corona-Patienten das bisherige Rekordhoch aus dem April übertroffen. Nach Zahlen des "DIVI-Intensivregisters" werden aktuell 969 Patienten mit Covid-19 auf Intensivstationen in NRW behandelt (Stand Donnerstag, 5.19 Uhr; Vortag: 979). Mitte April waren es 657. Aktuell müssen 596 Corona-Patienten auf Intensivstationen in NRW beatmet werden (Vortag: 573).

Laut Gesundheitsministerium ist eine „deutliche Verengung“ der freien Kapazitäten festzustellen. Aufgrund lokaler Ausbrüche müssten sich auch immer wieder Krankenhäuser vorübergehend als nicht mehr aufnahmebereit abmelden. Aktuell sind rund 82 Prozent der Krankenhausbetten in Nordrhein-Westfalen belegt.

Corona: Lockdown bis Ende Dezember verlängert

Seit dem 2. November gilt für ganz Deutschland ein "Lockdown Light": Zahlreiche Betriebe geschlossen, zudem gelten strenge Kontaktbeschränkungen. Welche Regeln in NRW im Einzelnen gelten, lesen Sie hier.