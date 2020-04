Newsblog NRW Corona in NRW: In Pflegeheimen schon 48 Corona-Tote

Düsseldorf. Gesundheitsministerium muss Zahl der Todesfälle in Seniorenheimen nach oben korrigieren. 320.000 Anträge auf Soforthilfe in NRW. Der Newsblog.

17.254 Corona-Fälle sind in NRW inzwischen gemeldet (Stand 2. April, 10 Uhr). 197 Menschen sind in NRW nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums aufgrund einer Erkrankung mit dem Coronavirus gestorben .

In den ersten Tagen des Kontaktverbots wurden 6500 Menschen bei Verstößen erwischt. Das RKI meldet mehr als 6000 neue Infektionen in Deutschland innerhalb von 24 Stunden: unser Newsblog zum nationalen und internationalen Geschehen.

14.19 Uhr: Das Oberverwaltungsgericht des Landes in Münster wird keine Entscheidung in Sachen "Kontaktverbot" in NRW sprechen. Der Mann aus Aachen, der dagegen geklagt hatte, sieht seinen Antrag für erledigt an, erklärte das Gericht am Donnerstagnachmittag.

Hintergrund ist der Umstand, dass der Bund das Infektionsschutzgesetz zwischenzeitlich geändert hat. An­ders als bislang stellt das Gesetz nicht mehr auf Ansammlungen "einer größeren An­zahl" von Menschen ab, sondern ermächtigt zum Erlass von Beschränkungen und Verboten von "sonstigen Ansammlungen von Menschen".

14.05 Uhr: Die Zahl der Verstorbenen mit Corona-Infektion in Pflegeheimen ist mit 48 nach oben korrigiert worden. Der deutliche Anstieg gegenüber dem Vortag sei darauf zurückzuführen, dass Todesfälle aus den vergangenen Tagen nachgemeldet worden seien, die keinem konkreten Datum zugeordnet werden konnten, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Mit Stand von Mittwochabend seien in 57 stationären Pflegeheimen insgesamt 354 Bewohner positiv auf das Virus getestet worden (Vortag: 316). Wie hoch die Zahl derer ist, die eine Infektion überstanden haben, ist unbekannt. Auch die Zahl der registrierten Corona-Infizierten Mitarbeiter von insgesamt inzwischen 110 Einrichtungen ist leicht auf 284 gestiegen (Vortag: 266).

Eine hohe Zahl von Todesfällen in einer einzelnen Einrichtung gab es beispielsweise in Köln: Im Marternus Seniorencentrum sind inzwischen sechs Menschen nach einer Corona-Infektion verstorben, wie die Cura-Unternehmensgruppe am Donnerstag mitteilte. Fünf weitere Infizierte von dort befinden sich im Krankenhaus. In Bochum waren aus einer Einrichtung der Awo fünf Infizierte verstorben.

13.55 Uhr: Das Ruhrgebiet bekommt in der Corona-Krise ein zweites Autokino. Am kommenden Montag (6. April) geht es los - auf dem Gelände des Biker-Treffs an der Marler Straße in Marl.

13.42 Uhr: Die Corona-Krise setzt die Krankenhäuser in NRW zunehmend unter finanziellen Druck. Im Herner Marien Hospital und St. Anna Hospital sind viele Betten nicht belegt, die für mögliche Corona-Infizierte frei gehalten werden. Warum die Kliniken sogar Kurzarbeit nicht ausschließen.

13.37 Uhr: Wegen der Coronavirus-Pandemie wird das im Rahmen des Beethoven-Jubiläumsjahres geplante Open-Air-Konzert von Robbie Williams auf der Bonner Hofgartenwiese verschoben. Statt wie ursprünglich geplant am 18. Mai solle Williams am 31. August auftreten. Auch weitere geplante Konzerte auf der Hofgartenwiese werden demnach verschoben: Der Auftritt der Gruppe Kraftwerk vom 16. Mai auf den 29. August, der von Fanta4 vom 17. Mai auf den 30. August.

13.23 Uhr: Nach dem Karneval ist vor dem Karneval: Die Düsseldorfer Karnevalisten haben bereits das Motto für die kommende Session 2021 festgelegt: „Wir feiern das Leben.“ In Zeiten der Corona-Krise habe man sich aus 408 Vorschlägen für eine positive, lebensbejahende Einstellung entschieden, teilte das Comitee Düsseldorfer Carneval am Donnerstag mit. Außerdem stehe es für den Karneval schlechthin: friedliches und fröhliches Feiern.

13.07 Uhr: Ein Drittel der kleinen und mittelgroßen Unternehmen in NRWhat seit vergangenem Freitag bereits Soforthilfe in der Corona-Krise beantragt. Bislang seien 320.000 Anträge bei den Bezirksregierungen eingegangen (Stand 11 Uhr). 300.000 wurden bereits bewilligt, so NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart.Die Ablehnungsquote liegt laut Pinkwart bislang bei unter einem Prozent. Bei 20.000 Anträgen bestehe noch Klärungsbedarf. An 225.000 Unternehmen seien bereits Zuschüsse ausgezahlt worden - insgesamt 2,33 Milliarden Euro.

Pinkwart sprach von einer „gewissen Kreativität“ bei missbräuchlichen Anträgen. Vereinzelt hätten einzelnen Personen bis zu 30 Anträge auf Soforthilfe gestellt, andere hätten bei der Angabe der Mitarbeiter falsche Angaben gemacht. Das seien aber bislang Einzelfälle, sagte der Wirtschaftsminister.

12.59 Uhr: Essens Bauernhöfe verkaufen mehr Lebensmittel als sonst: "Man merkt, dass die Leute mehr zu Hause sind und kochen". Außerdem erreichen die Landwirte in Essen eine große Zahl von Anfragen von interessierten Erntehelfern.

12.54 Uhr: In ganz Deutschland geraten die Kinos in Existenzgefahr, weil sie ihren Betrieb einstellen mussten. Das Essener Autokino profitiert dagegen von der Schließung der anderen: „Am Wochenende war jede Vorstellung ausverkauft“, sagt Heiko Desch, der bei Betreiber Drive In fürs Marketing zuständig ist. „Und an Wochentagen sind die Tickets für die Frühvorstellung auch ganz schnell weg.“

12.44 Uhr: Eine Bombenentschärfung, bei der ein Krankenhaus betroffen, ist schon an normalen Tagen eine Herausforderung, In Corona-Zeiten sind die Umstände noch einmal erschwert. So wie heute an der Uniklinik in Bonn, wo bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe gefunden worden war. Natürlich werden die Regeln gegen die Verbreitung des Coronavirus auch bei einer solchen Evakuierung eingehalten, so eine Kliniksprecherin. „Das erschwert natürlich die Umstände auch nochmal.“ An den Umgang mit infektiösen Patienten sei man im Krankenhaus andererseits gewöhnt.

MIttlerweile sind dort die Vorbereitungen für die Bombenentschärfung zu einem großen Teil abgeschlossen.

12.38 Uhr: Eigentlich sollte im Juni der erste CSD in Herne stattfinden. Aufgrund des Coronavirus ist er nun ins nächste Jahr verschoben worden.

12.30 Uhr: Ausgerechnet in der heißen Phase der Corona-Krise ist Karstadt-Chef Fanderl nicht an Bord. Insider glauben, er kehre auch nicht mehr zurück.

Am Studentenwohnheim in Duisburg Neudorf stehen Leihräder Metropolradruhr und E-Scooter von Bird – beides kann trotz Corona noch geliehen werden Foto: Kathrin Hänig

12.08 Uhr: In Duisburg werden die E-Roller in der Coronakrise weniger genutzt. Ein Virologe sieht bei Leihrollern und -fahrrädern ein Infektionsrisiko.

12:04 Uhr: Wenn die konventionelle künstliche Beatmung versagt, sind sie derzeit die letzte Chance für Covid-19-Patienten: 95 sogenannte ECMO-Geräte gibt es in Nordrhein-Westfalen. Das hat das NRW-Gesundheitsministerium auf dpa-Anfrage mitgeteilt (Stand: 01. April 2020, 17.21 Uhr). ECMO steht für Extrakorporale Membranoxygenierung. Bei dieser Methode wird das Blut außerhalb des Körpers mit Sauerstoff angereichert, wenn die Lunge dazu trotz konventioneller Beatmungsmaschine nicht mehr in der Lage ist. Die Methode kann über Tage und Wochen angewandt werden und gibt der Lunge die Chance zu heilen.

Von den Covid-19-Patienten in NRW mussten am Mittwoch 424 künstlich beatmet werden. Am Dienstag waren es noch 355. Die Zahl der Intensivbetten mit Beatmung war Mitte März für NRW mit 4223 angegeben worden. Darin waren die ECMO-Geräte enthalten.

11.48 Uhr: Mieter in Bochum berichten von berührender Solidarität. Ein Hausbesitzer hat die Mieten halbiert. Wer das Geld nicht benötigt, soll es spenden.

11.31 Uhr: Sechs schwer kranke Corona-Patienten aus Italien hat die Bundeswehr vor wenigen Tagen zum Flughafen Köln geflogen. Zwei von ihnen hat das Hattinger Unternehmen Med Care Professional vom Militärflughafen abgeholt und ins Katholische Klinikum Bochum gebracht.

11.18 Uhr: Bei Thyssenkrupp verzichtet der Vorstand auf einen Teil des Gehalts und fordert einen ähnlichen Beitrag von rund 1500 Führungskräften.

11.12 Uhr: Ein Bochumer Jurist fordert die rasche Aufhebung der Kontaktbeschränkungen. Die Maßnahmen seien unverhältnismäßig und rechtlich bedenklich.

10.46 Uhr: Auch der MSV Duisburg leidet unter der Corona-Krise. Die Marketingabteilung des MSV und Anhänger lassen sich in den schwierigen Zeiten einiges einfallen, um den Verein durch verschiedene Aktionen zu unterstützen.

10:36 Uhr: Betriebe können Azubis nicht einfach in Kurzarbeit schicken. Die Wirtschaft fordert Corona-Ausnahmen. Die DGB-Chefin in NRW warnt davor.

10:25 Uhr: Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle mit dem Coronavirus liegt Stand Donnerstag, 10 Uhr, bei 17.254, teilte das NRW-Gesundheitsministerium mit. Sie wuchs von Mittwoch auf Donnerstag um 1255. Die Zahl der Corona-Toten ist auf 197 gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen schwankt sehr stark. Während vergangenen Freitag auf Samstag der Anstieg noch bei etwa 1200 lag, blieb der Anstieg der Fallzahlen Anfang dieser Woche unter der Tausender-Marke pro Tag. Jetzt legte das Wachstumstempo wieder zu.

10:20 Uhr: Auch der Automobilzulieferer Hella aus Lippstadt verzeichnete im Geschäftsjahr bis Ende Februar (3. Quartal) erhebliche Einbußen wegen der Coronakrise.

Grüne: Corona-Krise könnte NRW-Städte bis zu neun Milliarden kosten

10:15 Uhr: Wegen der Corona-Krise rollt auf die Kommunen eine milliardenschwere Kostenlawine zu, sagen die Grünen. Kommunalpolitiker und Gemeindeverbände drängen daher darauf, dass das Land die Kommunen wegen der erwartbaren Steuerausfälle mehr als bisher angekündigt entlastet.

09.55 Uhr: Inmitten der Coronavirus-Krise will die angeschlagene Restaurantkette Vapiano SE beim Amtsgericht Köln einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen Zahlungsunfähigkeit stellen. Das habe der Vorstand der Vapiano SE entschieden, teilte das Unternehmen am späten Mittwochabend in Köln mit. Zugleich werde geprüft, ob Insolvenzanträge für Tochtergesellschaften der Vapiano-Gruppe gestellt werden müssten. Sämtliche durch die Vapiano SE betriebenen Restaurants blieben wegen der Corona-Krise unverändert bis auf Weiteres geschlossen, hieß es weiter

09:51 Uhr: Die Verlegung der etwa 200 Patienten für die Bombenentschärfung auf dem Gelände der Uniklinik Bonn sei im Gange, sagte eine Kliniksprecherin am Donnerstag. „Alles verläuft nach Plan.“Unter den Patienten seien auch elf Corona-Kranke, von denen einige auf der Intensivstation lägen. Sie müssten isoliert verlegt werden, was aber „kein Problem“ sei, da es in der Klinik große Isolierstationen gebe.

09:30 Uhr: Gute Nachrichten gibt es aus dem Bochumer St.-Josef-Hospital: Den beiden Italienern, die seit dem Wochenende auf der Intensivstation versorgt werden, geht es den Umständen entsprechend besser.

09:37 Uhr: 700 Pakete Klopapier hat ein Schwelmer extra bei einem 100 Kilometer entfernten Hersteller geordert. Das sorgt für Diskussionen in der Stadt. Während die einen ihm danken, dass er diese Dinge anbietet, die anderswo kaum noch zu bekommen sind, werfen ihm andere vor, sich an der aktuellen Notsituation bereichern zu wollen.

09:29 Uhr: Nach einem bestätigten Corona-Fall in einer Flüchtlingsunterkunft in Mettmann sind die mehr als 80 Bewohner in Quarantäne. „Jeder bleibt in seinem Wohnumfeld“, sagte eine Sprecherin der Stadt Mettmann am Morgen. In einer Lagebesprechung würden sich alle beteiligten Stellen am Donnerstag austauschen. „Wir müssen ein paar Regelungen treffen.“

09:13 Uhr: 1600 Atemschutzmasken unterschiedlicher Hersteller und Qualität haben Polizisten in Gelsenkirchen sichergestellt. Zwei polizeibekannte Männer seien von Zivilfahndern beim Umladen diverser Kartons aus einem Auto in ein anderes erwischt worden. "Die Herkunft der Schutzausrüstung ist derzeit ungeklärt", teilte die Polizei mit.

08:55 Uhr: Die Bezirksregierung Arnsberg sieht sich zu einer Klarstellung genötigt: Die Herbstferien 2020 fallen nicht aus! Seit gestern geistere eine entsprechende Meldung, angeblich von der Bezirksregierung, durch die Sozialen Netzwerke. Dabei handele es sich aber um einen schlechten Aprilscherz.

Bombenentschärfung an Bonner Uniklinik: Corona-Patienten werden verlegt

08:23 Uhr: Lagerkoller? Schwester Renata lebt seit 50 Jahren im Ruhrbistum hinter Klostermauern – hier gibt sie Ratschläge für die Zeit der Corona-Krise in Hattingen.

08:01 Uhr: Wegen der Coronakrise planen die Hüttenwerke Krupp-Mannesmann Kurzarbeit für einen Großteil ihrer 3000 Beschäftigten in Duisburg.

06:55 Uhr: Im Marien-Hospital in Witten ist wegen Corona nur die Hälfte der Betten belegt. Mitarbeiter sollen Überstunden abbauen, auch Kurzarbeit ist im Gespräch.

06:34 Uhr: Die Bonner Uniklinik wird am Donnerstag (ab 9 Uhr) für eine Bombenentschärfung teilweise geräumt. 380 Patienten, darunter 68 Intensivpatienten, müssen in andere Klinikbereiche und andere Krankenhäuser verlegt werden. Unter ihnen befinden sich auch elf Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert seien, berichtet der General-Anzeiger. Außerdem müssten knapp 1200 Menschen ihre Wohnungen verlassen, sagte ein Sprecher der Stadt Bonn. Bereits am Mittwoch mussten 1427 Menschen in Essen-Katernberg trotz Kontaktverbots wegen einer Bombenentschärfung evakuiert werden.

Verstöße gegen Corona-Maßnahmen: Polizei erwischt 6500 Menschen

06:33 Uhr: In den ersten Tagen der neuen Corona-Regelungen in NRW hat die Polizei 6500 Menschen bei Verstößen erwischt - die allermeisten waren Erwachsene. Jugendliche und Kinder fielen dagegen weit weniger auf, teilte das Innenministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

06.01 Uhr: Betreiber von Hilfetelefonen in Nordrhein-Westfalen berichten von deutlich mehr Anrufen in der Corona-Krise. „Was wir jetzt gerade erleben, ist wirklich einmalig“, sagt Stefan Schumacher, Leiter der Telefonseelsorge in Hagen. Pausen gebe es für die vielen ehrenamtlichen Telefonseelsorger derzeit kaum. Auf der anderen Seite höre er von seinem Team, dass die Menschen sehr dankbar seien, weil das Reden wirklich helfe. Auch in Essen gibt es in der Corona-Krise einen deutlichen Anstieg der hilfesuchenden Menschen.

