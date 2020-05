Corona NRW: Pommes-Flaute macht Kartoffel-Bauern zu schaffen

Essen. Die lange Gastro-Schließung hat massive Folgen für Landwirte. Der positive Trend bei den Corona-Infektionen hält dagegen an. Alle Infos im Blog.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen steigt in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen inzwischen sehr gebremst an: In den vergangenen 24 Stunden kamen 90 Neu-Infizierte hinzu. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie in NRW 37.981 Infizierte gezählt. 33.892 Menschen gelten inzwischen als genesen (Zahl seit Samstag unverändert). In NRW gab es seit Beginn der Pandemie 1596 Todesfälle (+2) im Zusammenhang mit Covid-19 (Stand Sonntag, 31. Mai).

Update: Sonntag, 31. Mai, 13.43 Uhr: 90 neue Corona-Infektionen sind in NRW seit Samstag gemeldet worden. Während die Zahl der Genesenen aktuellen Angaben des Landesgesundheitsministeriums zufolge unverändert blieb, sind zwei Todesfälle hinzugekommen. Insgesamt registrierte das Land so seit Beginn der Pandemie 1.596 Corona-Tote.

Update: Sonntag, 31. Mai, 12.53 Uhr: Die wochenlange Schließung der Gastronomie hat dazu geführt, dass große Mengen an Fritten-Kartoffeln in den Lagern der Landwirte liegen bleiben. Etliche Erzeugerbetriebe säßen auf größeren Mengen Lagerware, die nun nicht mehr abfließen könnten, heißt es in einem Bericht des NRW-Umweltministeriums. Die Wiedereröffnung der Gastronomie könne das nicht aufholen, hieß es von Seiten der Landwirtschaftskammer.

NRW ist neben Niedersachsen in Deutschland nach Angaben der Landwirtschaftskammer Hauptanbaugebiet für Fritten-Kartoffeln. Viele Landwirte haben feste Abnahmeverträge mit Fritten-Fabriken in den Niederlanden, darüber hinaus werden die Kartoffeln frei gehandelt.

Durch die Schließung der Gastronomie sei die Nachfrage nach Pommes in Deutschland, aber auch fast allen anderen europäischen Ländern „nahezu vollständig eingebrochen“, berichtet das NRW-Umweltministerium. In den Lagern stapeln sich daher nun die Kartoffeln. So sind die Bauern gezwungen, die Kartoffeln anders zu verwerten - etwa als Schweinefutter oder zur Verbrennung in Biogasanlagen, wie Bernhard Rüb von der Landwirtschaftskammer sagte. Damit gingen erhebliche Verluste einher.

Wochenlang waren Restaurants geschlossen, auch Pommesbuden durften nur unter strengsten Auflagen zum Mitnehmen verkaufen. Die Folge: Kartoffelbauern bleiben auf den speziellen Fritten-Kartoffeln sitzen. Foto: Ina Fassbender/dpa

Corona in NRW: 107 Neuinfektionen seit Freitag

Update: Samstag, 30. Mai, 15.52 Uhr: In Nordrhein-Westfalen sind innerhalb eines Tages 107 neue Corona-Fälle registriert worden. Wie das NRW-Gesundheitsministerium am Samstag mitteilte, stieg die Gesamtzahl aller nachgewiesenen Infektionen seit Beginn der Pandemie auf 37891. Davon meldeten sich bislang 33892 wieder genesen. Die Zahl der Toten erhöhte sich im Vergleich zu den Angaben vom Freitag um 7 auf 1594. Daraus ergibt sich, dass aktuell nachweislich rund 2400 Menschen in NRW mit dem Coronavirus infiziert sind. Mittwoch war diese Zahl erstmals seit dem Zenit unter die Marke 3000 gesunken.

Update 20.25 Uhr: Die Bürgermeister der niederländischen Grenzorte haben ihre Nachbarn in Nordrhein-Westfalen freundlich gebeten, an Pfingsten zu Hause zu bleiben. Die Sorge sei groß, dass sich das Corona-Virus durch große Menschenansammlungen schnell verbreiten werde, schrieb der Venloer Bürgermeister Antoin Scholten in einem Offenen Brief am Freitag im Namen aller 15 Bürgermeister der südlichen Region der Niederlande. Normalerweise seien die Deutschen sehr geschätzte Gäste. „Wir vermissen Sie“, so die Bürgermeister: „Wir bitten Sie aber jetzt von Nachbar zu Nachbar, nicht zu kommen, wenn es nicht wirklich notwendig ist.“

Die "2 Brüder" in Venlo sind auch bei Deutschen ein beliebtes Ausflugs- und Einkaufsziel im Nachbarland. Foto: Julia Tillmann / Funke Foto Services

Scholten lobte die deutschen Nachbarn auch, dass sie zu Himmelfahrt nicht massenhaft zum Shoppen in die Region Limburg gekommen seien: „Wir hoffen, dass Sie noch eine Weile durchhalten können.“ Die Behörden fürchten vor allem, dass es in den Einkaufsstraßen etwa in Venlo zu voll wird - oder dass lange Warteschlangen vor dem Designer Outlet in Roermond entstehen.

Virologe Hendrik Streck: "Müssen uns auf Großevents fokussieren"

Update: Freitag, 11.34 Uhr: Großveranstaltungen wie die Karnevalssitzung in Gangelt spielen nach Einschätzung des Bonner Virologen Hendrik Streeck eine wesentliche Rolle bei der Verbreitung des Coronavirus. Er gehe davon aus, „dass wir uns sehr viel mehr auf diese Großevents fokussieren müssen“, sagte der Autor der sogenannten „Heinsberg-Studie“ dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Die zu unterbinden scheint am ehesten was gebracht zu haben.“

Er vermute, dass es auch in Zukunft immer wieder zu lokalen Ausbrüchen wie zuletzt in Leer oder Frankfurt kommen werde. „Das wird vielleicht im Herbst auch vermehrt und überraschend geschehen - aber ich glaube nicht, dass wir eine zweite Welle sehen werden, die uns regelrecht überschwemmt und überfordert.“

Der Münsteraner Epidemiologe André Karch geht in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung (Paid-Inhalt) davon aus, dass die meisten Infizierten keine weiteren Menschen anstecken. Stattdessen verursachen einige wenige Infizierte einen Großteil der Infektionen – so genannte Superspreader. „Das ist eine gute Nachricht“, sagte Karch der SZ, „weil man sich bei den Gegenmaßnahmen dann auf die hochriskanten Situationen konzentrieren kann.“

Auf die Frage, wie zuversichtlich er sei, dass es je einen Impfstoff geben werde, antwortete Virologe Hendrik Streeck: „Jede Vorhersage für einen Impfstoff ist nicht seriös. Es gibt bislang gegen kein Coronavirus einen Impfstoff. Gegen HIV wurden schon über 500 Impfstoffe konstruiert, wenige auf Effektivität getestet, aber keiner hat funktioniert.“ Es sei deshalb ratsam, sich darauf einzustellen, dass das Virus bleiben werde.

NRW denkt über Grundschulstart ab 8. Juni nach

Update: Donnerstag, 23.07 Uhr: Nach Informationen dieser Redaktion denkt die NRW-Regierung intensiv darüber nach, an den Grundschulen noch vor den Sommerferien zum Präsenzunterricht zurückzukehren. Angedachtes Datum: der 8. Juni. Die bisher gültigen Abstandsregeln in Grundschulen würden dann fallen.

In Düsseldorf trafen sich am Donnerstagabend Lehrergewerkschaften, Direktorenverbände und Elternvertreter, um mit dem Schulministerium über mögliche Öffnungen und über die Planung des kommenden Schuljahres zu reden. Lehrergewerkschaften sehen die Grundschul-Öffnungspläne eher skeptisch. Die Landeselternschaft der Grundschulen unterstützt dagegen die Überlegungen der Regierung.

Forderung: Straßen zu temporären Spielzonen erklären

Update: Donnerstag, 16.40 Uhr: Der Grünen-Landtagsabgeordnete Stefan Engstfeld will bestimmte Straßenabschnitte an Sonntagen bis zum Ende der Sommerferien zu Spielplätzen umfunktionieren. Engstfeld, der in Düsseldorf auch als Oberbürgermeister kandidiert, sagte am Donnerstag: „Es ist zurzeit sehr voll auf den Spielplätzen. Das wird sich durch viele zwangsläufig abgesagte Urlaube im Sommer nicht ändern. Wir brauchen mehr Spielorte - ruhige Straßenabschnitte wären geeignet.“

Entsprechende Straßen könnte man dann „Sonntags von 13 bis 19 Uhr zum Spielplatz erklären“, schlug Engstfeld vor. Dies setze voraus, dass die Anwohner beziehungsweise Eltern mitmachten, die Straße mit städtischen Baken absperrten und die Absperrung auch kontrollierten.

Uniklinik Bonn startet Corona-Studie in Kitas

Update: Donnerstag, 15.40 Uhr: Auch das Universitätsklinikum Bonn startet jetzt eine Coronavirus-Studie bei Kita-Kindern. Neben der Betriebs-Kita des Uniklinikums mit 160 Kindern nehme noch eine städtische Kita im Stadtteil Beuel bei der Studie teil.

Bei den Teilnehmenden - Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren und Erziehungspersonal - würde in den kommenden Wochen bis Anfang Juli insgesamt dreimal ein Rachenabstrich genommen, der im Institut für Virologie an der Uniklinik Bonn analysiert werde. Die Teilnahme an der Studie sei freiwillig, heißt es.

Die Gesamtergebnisse der Studie sollen im Sommer veröffentlicht werden. Wird jemand positiv getestet, werde das den Betreffenden und dem örtlichen Gesundheitsamt sofort mitgeteilt.

Corona-Krise: Schausteller wollen temporäre Freizeitparks

Update: Donnerstag, 13.00 Uhr: Nach den Vorstellungen von Schaustellern sollen in Düsseldorf und Dortmund rund um die Messehallen temporäre Freizeitparks mit Fahrgeschäften entstehen. Weil zahlreiche Jahrmärkte und Kirmes-Feste wie etwa die Cranger Kirmes und die Rheinkirmes in Düsseldorf wegen Corona in diesem Sommer abgesagt wurden, haben die Schausteller nach Alternativen gesucht und entsprechende Konzepte entwickelt.

Auch die Pläne von Schaustellern aus dem Ruhrgebiet liegen bereits vor, sind aber noch nicht endgültig von den Behörden genehmigt: Auf 65.000 Quadratmetern rund um die Westfalenhallen in Dortmund sollen 30 große Attraktionen von der Wildwasserbahn bis zum Freefalltower aufgebaut werden, sagte der Vorsitzende des Schaustellervereins Rote Erdewie, Patrick Arens. „Natürlich alles coronamäßig angepasst". In Menden haben Schausteller seit Jüngstem eine "Pfingskirmes-to-go" geöffnet - aber ohne Fahrgeschäfte.

Landtags-Opposition fordert besseren Mieterschutz wegen Corona-Krise

Update Donnerstag, 11.26 Uhr: Die Opposition im Landtag hat die schwarz-gelbe Landesregierung aufgerufen, Mieter in der Corona-Krise besser zu schützen. Die Koalition solle sich in Berlin dafür einsetzen, dass der Bund den Kündigungsstopp für Mieter, die wegen der Krise die Miete nicht zahlen können, über den 30. Juni hinaus verlängere. „Die Auswirkungen der Pandemie auf den Wohnungsmarkt werden eindeutig länger andauern“, sagte Grünen-Fraktionschef Arndt Klocke am Donnerstag im Parlament.

Kritik übten Redner von SPD und Grünen an der neuen Mieterschutzverordnung der Landesregierung, die am 1. Juli in Kraft treten soll. Zwar seien dank des Protestes von Verbänden und der Initiative „Wir wollen wohnen“ den Plänen der Landesregierung an manchen Stellen „die Zähne gezogen worden“, sagte Klocke. Dennoch sollten künftig nur noch in 18 statt bisher 37 Kommunen die strengen Vermietervorgaben angewendet werden.

NRW-Innenminister Reul hat Spuckattacken scharf verurteilt

Update Donnerstag, 6.28 Uhr: Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul hat Spuckattacken auf Polizisten in der Corona-Pandemie scharf verurteilt. „Das Anspucken von Polizeibeamten ist strafrechtlich eine Beleidigung, in Corona-Zeiten möglicherweise sogar eine Körperverletzung oder eine gefährliche Körperverletzung“, sagte der CDU-Politiker der „Rheinischen Post“ (Donnerstag). „Diese Spuckerei ist Ausdruck einer tief sitzenden Missachtung des Staates und seiner Institutionen. Dem müssen wir einen klaren Riegel vorsetzen, indem wir das mit aller Schärfe verfolgen und ahnden. Niemand muss sich anspucken lassen.“

Auch der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft in NRW, Erich Rettinghaus, sagte der Zeitung: „Wer andere gerade während der Corona-Krise absichtlich anspuckt, muss die volle Härte des Rechtsstaates zu spüren bekommen.“

NRW-Politiker verzichten in Corona-Krise auf Diätenerhöhung

Update Donnerstag, 22.09 Uhr, 5.43 Uhr: Die Abgeordneten des nordrhein-westfälischen Landtags verzichten wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr auf eine Erhöhung ihrer Diäten. Das beschloss das Landesparlament am Mittwochabend einstimmig. Durch den Verzicht spart der Steuerzahler ab dem 1. Juli für zwölf Monate insgesamt rund 500.000 Euro.

Auch der Bundestag hatte vor drei Wochen einstimmig beschlossen, wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise auf eine Erhöhung der derzeit fast 11 000 Euro umfassenden Diäten zu verzichten.

Weitere Lockerungen treten in NRW in Kraft

Update Mittwoch, 19.01 Uhr: Wie angekündigt, wird es in NRW zu weiteren Lockerungen der Corona-Regeln kommen: Die Landesregierung gab am Mittwochabend weitere Öffnungen der Anti-Corona-Maßnahmen bekannt.

Einzelhandel: Umsätze und Frequenzen weit entfernt vom Normalzustand

Update Mittwoch, 18.22 Uhr: Die Nachfrage im Einzelhandel hat sich in NRW auch in der zweiten Woche der unbeschränkten Öffnung noch nicht wieder erholt. Rund die Hälfte der Händler hat gegenüber der gleichen Woche im Vorjahr nur bis zu 60 Prozent der Umsätze erzielt, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten, regelmäßigen Umfrage des Handelsverbands NRW unter seinen Mitgliedern hervorgeht. Ein Drittel berichtete sogar von Umsätzen von nur maximal 40 Prozent des Vorjahresniveaus.

Gleichzeitig sehen die Händler eine wieder leicht steigende Frequenz der Kunden in den Geschäften. „Gegenwärtig tätigen die Kunden vorrangig Bedarfskäufe“, sagte Verbandsgeschäftsführer Peter Achten. „Von einer positiven Entwicklung der Konsumstimmung sind wir meilenweit entfernt.“

Die Händler setzen angesichts der andauernden Belastungen große Hoffnungen in das Konjunkturprogramm der Bundesregierung. „Wir brauchen dringend eine Stützung sowohl auf der Angebotsseite im Handel als auch auf der Nachfrageseite bei den Konsumenten, um weiter durch die Krise zu kommen“, erklärte Achten. „Dauerhaft kann kein Einzelhandelsunternehmen auf mehr als ein Drittel des Umsatzes verzichten.“

Kreis Kleve untersucht Unterkünfte von Schlachthof-Leiharbeitern

Update Mittwoch, 16.50 Uhr: Im niederländischen Apeldoorn hat die Polizei erneut einen Schlachthof geschlossen, weil die Corona-Regeln missachtet wurden. Zu dem Betrieb waren Arbeitsmigranten in 18 Kleinbussen transportiert worden. Der vorgeschriebene Abstand von eineinhalb Metern zwischen Personen sei nicht eingehalten worden, sagte ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums der Nachrichtenagentur ANP.

Der Schlachthof gehört zu der Vion-Gruppe, die bereits wegen eines Corona-Ausbruchs auch in Deutschland Schlagzeilen gemacht hatte. Zuletzt waren in dem Betrieb in Groenlo nahe der Grenze mit Nordrhein-Westfalen 147 Infizierte festgestellt worden. Davon wohnten Dutzende in Gruppenunterkünften in Deutschland. Bei Vion arbeiten viele Arbeitsmigranten, die in Deutschland untergebracht und von Leiharbeitsfirmen in Kleinbussen über die Grenze zu den jeweiligen Betrieben gefahren werden.

Der Kreis Kleve hat unterdessen am Mittwoch die Unterkünfte von 26 mit Corona infizierten Vion-Leiharbeitern im Kreis-Gebiet kontrolliert. 21 der osteuropäischen Schlachtarbeiter sind in Emmerich untergebracht, einzelne in Goch, Kalkar, Kevelaer und Kleve. In Abstimmung mit den niederländischen Behörden wird auch die Einhaltung der angeordneten häuslichen Quarantäne kontrolliert, teilte der Kreis mit.

Busunternehmen protestieren für staatliche Hilfe

Update, Mittwoch, 14.50 Uhr: Busunternehmer haben in Düsseldorf mit etwa 50 Fahrzeugen den Schriftzug „BUS NRW SOS“ geformt und damit für mehr staatliche Unterstützung protestiert. Ein Großteil der Busunternehmen stehe in Folge der Corona-Pandemie vor dem Aus, hieß es aus der Branche. „Die Bustouristik liegt aufgrund des Verbots von Klassen- und Vereinsfahrten sowie von Reiseverkehren am Boden.“

Stadt Düsseldorf startet Corona-Studie an Kitas

Update, Mittwoch, 14.11 Uhr: Für eine Corona-Studie an Düsseldorfer Kitas sollen ab dem 10. Juni 5000 Kinder und Erzieher jeweils acht Mal getestet werden. Die insgesamt 40.000 Speichelproben sollen im Juli ausgewertet werden, teilte das NRW-Familienministerium am Mittwoch mit.

Ab dem 10. Juni sollen Angestellte und Kinder zwei Mal wöchentlich eine Probe abgeben, wie aus einem Infoblatt an die Eltern hervor geht. Statt eines Abstrichs müssen sich die Probanden nach dem Aufstehen nur mit einem Schluck Wasser den Mund ausspülen und den Inhalt in ein Probengefäß ausspucken.

Mit Hilfe der Tests sollen Neuinfektionen schneller gefunden und Ansteckungsketten vermieden werden. Zudem könnten so „Hinweise darauf gewonnen werden, wie groß die Rolle von Kindern bei der Verbreitung des Coronavirus ist“, so das Familienministerium. Die Teilnahme ist freiwillig. Die Eltern bekommen die Ergebnisse sofort.

Land will an Schulen Abschlussfeiern möglich machen

Update Mittwoch, 12.33 Uhr: Zum Abschluss der Schullaufbahn soll bei Zehntausenden Abiturienten und Absolventen anderer Schulen trotz Corona-Krise doch noch Festtagsstimmung aufkommen: Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) will Schülern die feierliche Übergabe von Abschlusszeugnissen im Beisein ihrer Eltern ermöglichen. Das Land werde in den nächsten Tagen die rechtlichen Regelungen dafür schaffen, dass Abschlussveranstaltungen wie Zeugnisübergaben unter Einhaltung der Infektions- und Hygieneregeln ermöglicht würden, sagte Gebauer am Mittwoch.

NRW-SPD fordert Anreize für Aufschwung nach Corona

Update Mittwoch, 11.47 Uhr: Mit einem höheren Mindestlohn, niedrigeren Krankenkassenbeiträgen und Investitionen in den ökologischen Umbau der Industrie will die SPD-Landtagsfraktion Anreize für einen Aufschwung nach der Corona-Krise setzen. Die NRW-Sozialdemokraten fordern ein Konjunkturprogramm des Bundes in Höhe von insgesamt 100 Milliarden Euro für dieses und kommendes Jahr, das ergänzt werden soll durch 20 Milliarden Euro aus Landesmitteln. Das Programm sollte sowohl den Menschen als auch den Unternehmen eine Perspektive nach der Corona-Krise aufzeigen, heißt es in einem SPD-Antrag, über den der Landtag am Donnerstag debattieren will.

Kernpunkte des Plans sind die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro (derzeit 9,35 Euro), die Senkung der Krankenkassenbeiträge um 0,5 Prozent sowie ein befristeter Familienbonus für Familien mit geringem oder mittlerem Einkommen. Außerdem fordert die SPD höhere Prämien für Elektroautos und moderne Heizungen. Sonnen- und Windenergie sollten durch die Abschaffung des Solardeckels von 52 Gigawatt sowie den Verzicht auf pauschale Abstandsregeln für Windräder ausgebaut werden.

Land NRW will Bonus für Altenpfleger aufstocken

Update Dienstag, 17.10 Uhr: Das Land NRW will den von der Bundesregierung geplanten Bonus für Altenpfleger um maximal 500 Euro auf bis zu 1500 Euro aufstocken. Das hat das Landeskabinett am Dienstag in Düsseldorf beschlossen. Wann die Prämie ausgezahlt werden kann, steht noch nicht fest. Das Zeitfenster liegt zwischen Mitte Juli 2020 und Mitte Februar 2021.

„Ich freue mich sehr, dass die Arbeit der rund 260.000 Beschäftigten in der Altenpflege mit dem Pflegebonus gewürdigt wird. Ich gönne ihnen den Bonus von Herzen. Ich fordere diejenigen Arbeitgeber in der Pflege, die bisher keinen Tarifvertrag einhalten, auf, endlich Tariflöhne zu zahlen. Wahre Würdigung von Arbeit drückt sich auch durch tarifliche Entlohnung aus", sagte NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU).

NRW erlässt Eltern Kita-Beiträge für Juni und Juli zur Hälfte

Update, Dienstag, 14.45 Uhr: Zur Entlastung der Eltern in der Corona-Krise werden die Beiträge für die Kindertagesbetreuung in Nordrhein-Westfalen für die Monate Juni und Juli zur Hälfte erlassen. Darauf hat sich die Landesregierung mit den Kommunen verständigt. Die Entlastung gelte für Kindertageseinrichtungen und für die Betreuung bei Tageseltern, erklärte Familienminister Joachim Stamp (FDP) am Dienstag in Düsseldorf. Die konkrete Abwicklung sei Sache der Kommunen.

„Ich bin froh, dass wir allen Kindern ab dem 8. Juni wieder ein gutes Angebot für Kita und Kindertagespflege machen können“, betonte der stellvertretende Ministerpräsident in einer Mitteilung. „Da der Regelbetrieb aufgrund der Infektionslage jedoch weiterhin qualitativ und quantitativ mit Einschränkungen verbunden ist, halte ich es für fair, den Eltern in den kommenden beiden Monaten die Hälfte der Beiträge zu erlassen.“ Für April und Mai waren die Elternbeiträge vollständig ausgesetzt worden.

Statistik: Erste Anzeichen für "Übersterblichkeit" im April

Update, Dienstag, 6.45 Uhr: In diesem April starben mehr Menschen als

in jedem anderen April der letzten sechs Jahre. Das berichtete das Landesamt für Statistik IT NRW. Dies kann eine mögliche Folge des Coronavirus sein und die dadurch ausgelösten Todesfälle.

"Die Zahl der Sterbefälle war im April 2020 damit auch höher als im April 2018, als eine Influenza-Welle zu höheren Sterbefallzahlen im Frühjahr geführt hatte", heißt es in einer Mitteilung. Eine im langjährigen Vergleich höhere Zahl von Sterbefällen kann als Anzeichen für eine erhöhte Sterblichkeit ("Übersterblichkeit") in diesem Monat gedeutet werden.

Nach vorläufigen Ergebnissen starben in Nordrhein-Westfalen im April 2020 etwa 17.600 Menschen, das waren drei Prozent mehr als im April 2019.

Landessozialgericht: Jobcenter muss Schülerin Tablet zahlen

Update Montag, 17.35 Uhr: Eine Schülerin, die Grundsicherung erhält, hat Anspruch auf ein für die Teilnahme am digitalen Schulunterricht erforderliches Tablet. Das hat das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (LSG) in einem Montag veröffentlichten Beschluss entschieden. Das Gericht sprach von einem „pandemiebedingten Mehrbedarf“.

Lehrer aus Risikogruppen müssen Attest für Unterrichtsbefreiung vorlegen

Update Montag, 14.02 Uhr: Das NRW-Schulministerium ändert die Regeln für den Einsatz von Lehrern aus sogenannten Corona-Risikogruppen im Unterricht. Ab 3. Juni können sich Lehrer nur noch mit einem ärztlichen Attest vom Präsenzunterricht befreien lassen. Darin müsse bestätigt werden, dass im Falle einer Infektion mit dem Virus aufgrund der besonderen Umstände bei der Lehrkraft „die Gefahr eines schweren Verlaufs von Covid-19 besteht“.

Bis zur Vorlage eines solchen Attests seien die Lehrer zum Dienst verpflichtet, heißt es in einer Rundmail des Ministeriums an die Schulen.

Das Ministerium begründete die Änderungen mit neuen Informationen durch das Robert-Koch-Institut, dass „eine generelle Festlegung zur Einstufung in eine Risikogruppe nicht möglich“ sei. Bisher reichte eine schriftliche Erklärung der Lehrkraft gegenüber der Schulleitung als Nachweis der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe.

Auch Lehrerinnen und Lehrer, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, konnten bisher unabhängig von Vorerkrankungen nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden. Lehrkräfte dieser Altersgruppe können aber bereits jetzt schon freiwillig in der Schule unterrichten.______________________________________

Fast ein Viertel weniger Verkehrstote in NRW wegen Corona-Krise

Update Montag, 12.59 Uhr: Die Einschränkungen in der Corona-Krise haben in NRW für deutlich weniger Verkehrsunfälle und Verkehrstote gesorgt. Von Januar bis März kam 72 Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr ums Leben - etwa ein Viertel (23 Prozent) weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Die Gesamtzahl der Unfälle ging NRW-weit um gut 15 Prozent auf 14.126 zurück.

Bundesweit sank die Zahl der Unfälle und der Verkehrstoten im März auf einen Tiefststand seit der Wiedervereinigung. Wegen der Pandemie blieben seit Mitte März deutlich mehr Menschen zu Hause, was sich deutlich im Straßenverkehr bemerkbar machte.______________________________________

NRW testet Telemedizin hinter Gittern - mehr Sicherheit für Bürger

Update Montag, 11.51 Uhr: Mit Hilfe von Telemedizin will das Land NRW die ärztliche Behandlung von Gefangenen in Justizvollzugsanstalten beschleunigen, vereinfachen und das Risiko von Ansteckungsgefahren mit Blick auf Corona senken.

______________________________________

Sorge wegen Corona-Ausbruchs an Schlachthöfen

Update, Montag, 8.37 Uhr: Nach einem Corona-Ausbruch in einem niederländischen Schlachthof im Ort Groenlo an der Landesgrenze zu NRW sind insgesamt 147 der 657 Beschäftigten positiv auf das Coronavirus getestet worden - 22 Prozent. Dies teilten die Behörden der Gemeinde Oost Gelre mit. Insgesamt 30 Coronatests unter der Belegschaft stünden noch aus, hieß es. 600 Mitarbeiter wurden in häusliche Quarantäne geschickt.

Die Nachricht beunruhigt auch Behörden und Politik im Kreis Kleve. Laut einem Bericht der niederländischen Tageszeitung De Gelderlander leben 79 der Infizierten in Deutschland. Die Stadt Emmerich geht davon aus, das mindestens einige der Infizierten in Sammelunterkünften in Emmerich untergebracht sein dürften. Genaue Zahlen im Zusammenhang mit Groenlo habe man aber nicht, sagte ein Sprecher am Montag.

Emmerichs Bürgermeister Peter Hinze hatte unterdessen jüngst in einer Videobotschaft die Hoffnung geäußert, dass in dieser Woche die in seiner Stadt untergebrachten osteuropäischen Leiharbeiter niederländischer Schlachtbetriebe auf Corona getestet werden und die Unterkünfte von Amtsmitarbeitern inspiziert werden. Dies aber müsse vom Kreis Kleve veranlasst werden, hieß es bei der Stadt. Der Kreis Kleve lehnt bis dato jedoch solche Kontrollen ab, hieß es und stelle sich damit auch gegen die Rechtsauffassung des NRW-Gesundheitsministeriums.

Corona-Ausbruch in Düsseldorfer Pflegeheim

Update, Sonntag, 18.51 Uhr: In einem Senioren- und Pflegeheim in Düsseldorf sind 23 Bewohner positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Bislang sei nur eine Bewohnerin in eine Klinik eingeliefert worden, die restlichen seien zurzeit symptomfrei, teilte die Stadt am Sonntag mit. Sie blieben in der Pflegeeinrichtung in Quarantäne. Insgesamt lebten mehr als 100 Menschen in der Einrichtung im Stadtteil Benrath, hieß es.

Das Gesundheitsamt hatte alle Bewohner getestet, nachdem das Coronavirus bei einem Mitarbeiter nachgewiesen worden war. Besuch darf nun nicht mehr empfangen werden, Mitarbeiter müssen Masken mit hoher Schutzstufe tragen.

