Corona-Newsblog Corona in NRW: Dramatischer Einbruch am Flughafen Dortmund

Essen. Die Corona-Pandemie traf auch den Dortmunder Flughafen mit voller Wucht. Bei Tönnies gibt es neuen Ärger. Die wichtigsten Infos im Überblick.

146 Neu-Infizierte in NRW // 43.436 Infizierte in NRW insgesamt // 37.853 der Infizierten gelten als genesen // 1684 Todesfälle in NRW im Zusammenhang mit Covid-19 (Stand Donnerstag, 2. Juli). Die Zahl der Coronavirus-Infektionen steigt in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen weiter, aber langsamer.

Update, Donnerstag, 14.38 Uhr: Die Corona-Pandemie hat auch den Flughafen Dortmund mit voller Wucht getroffen: Die Passagierzahl brach im ersten Halbjahr um 57 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein, wie der Airport am Donnerstag mitteilte. Nur 544 145 Reisende wurden gezählt. Im Januar und Februar sei man mit einem deutlichen Plus noch auf dem besten Wege gewesen, erneut einen Passagierrekord aufzustellen. Mit dem Shutdown im März sei es zu einem dramatischen Einbruch, im April und Mai dann fast vollständig zum Erliegen des Flugverkehrs gekommen. Seit Juni gehe es langsam wieder aufwärts.

Man starte „voller Zuversicht in die zweite Jahreshälfte“, sagte Flughafen-Chef Udo Mager laut Mitteilung. Für den Juli sei mit einer Steigerung auf 30 Prozent und im August auf 50 Prozent des Vorjahresniveaus zu rechnen.

Gerichtstermin statt fristlose Kündigung: Tönnies kündigt Whistleblowerin nach Kantinen-Aufnahme

Update, Mittwoch, 19.54 Uhr: Die Frau, die mit einem in der Tönnies-Betriebskantine aufgenommenen Video dafür gesorgt hatte, dass die Missstände im Unternehmen bekannt geworden sind, ist von Tönnies bereits im April fristlos entlassen worden. Dagegen ist die Frau juristisch vorgegangen. Jetzt steht ein Termin vor dem Arbeitsgericht an. Mehr zu dem Fall und den Hintergründen lesen Sie hier.

Quarantäne für Tönnies-Mitarbeiter verlängert

Update Mittwoch, 17.19 Uhr: Das NRW-Gesundheitsministerium hat die Quarantäne für Menschen, die bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück gearbeitet haben oder in einer der Gemeinschaftsunterkünfte leben, um zwei Wochen verlängert. In der entsprechenden Allgemeinverfügung wird häusliche Quarantäne bis zum 17. Juli angeordnet. Ausgenommen sind unter anderem Menschen, die schon erkrankt waren und als geheilt gelten.

Eine Ministeriumssprecherin erläuterte am Mittwoch, dass die Verfügung nun für alle Kreise gelte. Entscheidend für die Quarantäne ist, ob man zwischen dem 3. und 17. Juni „an mindestens einem Tag“ auf dem Betriebsgelände von Tönnies in Rheda-Wiedenbrück gearbeitet hat. Unabhängig davon, ob man bei Tönnies selbst, einem Subunternehmer oder einer Leiharbeitsfirma angestellt war oder ist.

Auch alle Personen, die nicht auf dem Gelände waren, aber mit entsprechenden Menschen in Sammel- und Gemeinschaftsunterkünften oder Wohnungen leben, müssen laut Verfügung in Quarantäne bleiben.

Ausnahmen gelten unter anderem, wenn man seit dem 16. Juni positiv getestet wurde, als geheilt gilt oder in einer Unterkunft lebt, in der alle negativ getestet worden sind.

In der Begründung heißt es, dass selbst diejenigen, die „bislang nicht positiv getestet worden sind, gleichwohl ansteckungsverdächtig sein können“. Angesteckt haben könnten sie sich laut der Verordnung auch in der Kantine oder einer Unterkunft.

Corona-Infizierte bei Tönnies: Weitere Anzeigen eingegangen

Update Mittwoch, 13.59 Uhr: Nach dem Corona-Ausbruch in Deutschlands größtem Schlachtbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück sind bei der Staatsanwaltschaft Bielefeld weitere Strafanzeigen eingegangen. „Wir liegen jetzt im zweistelligen Bereich“, sagte Oberstaatsanwalt Martin Temmen am Mittwoch. „Tendenz steigend.“

Bereits Mitte Juni direkt nach dem Ausbruch lagen fünf Anzeigen vor. Darunter war auch eine der Bielefelder Bundestagsabgeordneten Britta Haßelmann (Grüne). Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Unbekannt wegen des Anfangsverdachts auf fahrlässige Körperverletzung und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Wegen Corona: NRW hilft der Kultur mit 185-Millionen-Euro-Paket

Update Mittwoch, 13.33 Uhr: Die Landesregierung will 185 Millionen Euro zusätzlich für die Kultur bereitstellen. Das gab NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch bekannt. Mit der Unterstützung für solo-selbstständige Künstler steigen die Hilfen damit auf 200 Millionen Euro, sagte Laschet.

Mit 105 Millionen Euro soll ein Stipendienprogramm für freischaffende Künstler geschaffen werden. Mit 80 Millionen Euro sollen von der Corona-Pandemie gebeutelte Institutionen unterstützt werden. Zusätzlich habe die Bundesregierung eine Milliarde Euro ausgelobt.

NRW will Geschäften vier zusätzliche Verkaufssonntage erlauben

Update Mittwoch, 11.46 Uhr: In Nordrhein-Westfalen sollen die Geschäfte in der zweiten Jahreshälfte zusätzlich an bis zu vier Sonntagen öffnen dürfen. Damit könnten wegen der Corona-Beschränkungen ausgefallene verkaufsoffene Sonntage nachgeholt werden, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Mittwoch in Düsseldorf. Das Landeskabinett habe beschlossen, eine entsprechende Verwaltungsvorschrift zu erlassen.

Mit den Kirchen und Gewerkschaften seien diese Pläne besprochen worden. „Wir bauen darauf, dass es dafür eine entsprechende Unterstützung gibt“, sagte Pinkwart. Mit dieser einmaligen Maßnahme sollten auch Verkaufsströme in den Herbstmonaten von den Samstagen auf Sonntage umgelenkt werden. Das sei auch für den Schutz vor dem Coronavirus gut.

Die Termine für die verkaufsoffenen Sonntage sollen die Kommunen festlegen, sagte Pinkwart. Vom Land vorgeschriebene Öffnungstage werde es nicht geben. Laut Ladenöffnungsgesetz sei eine Sonntagsöffnung auch bei einem Sachgrund möglich.

Corona in NRW: Zahl der Arbeitslosen ist gestiegen

Update Mittwoch, 10.53 Uhr: Durch die Auswirkungen der Corona-Krise ist die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen im Juni weiter gestiegen. Insgesamt waren zum Sommerstart in NRW knapp 771.000 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Das waren knapp 14 000 Personen mehr als im Mai und sogar gut 137.000 mehr als ein Jahr zuvor. Damit fiel der Zuwachs allerdings deutlich geringer aus als in den stärker vom Lockdown geprägten Monaten April und Mai.

Der Arbeitsmarkt in NRW stehe weiterhin deutlich unter dem Einfluss der Pandemie, sagte der Vorsitzende der Regionaldirektion NRW, Torsten Withake. Ohne die Kurzarbeit wäre die Arbeitslosigkeit nach seinen Worten sogar noch deutlich höher. Immerhin hätten 35 bis 40 Prozent der Unternehmen in NRW von März bis April Kurzarbeit angezeigt. „Von Normalität am Arbeitsmarkt sind wir also noch ein Stück entfernt“, betonte er.

Dennoch sieht der Arbeitsmarktexperte auch Positives. „Es ist wieder Belebung in den Arbeitsmarkt gekommen“, betonte er. Im Juni sei die Zahl der Menschen, die eine neue Arbeit aufnehmen konnten, im Vergleich zu den beiden Vormonaten wieder deutlich gestiegen.

Corona in NRW: Lockerung in Altenheimen und Tests auf Schlachthöfen

Update Mittwoch, 5.39 Uhr: Seit Mittwoch gilt eine Lockerung für Besuche in Altenheimen: Angehörige dürfen ihre Liebsten unter Auflagen wieder in die Arme schließen. Und auch ab heute gilt: Die Betriebe in der nordrhein-westfälischen Fleischindustrie müssen ihre Mitarbeiter zweimal in der Woche auf das Coronavirus testen lassen. „Die Vorfälle in Coesfeld und Gütersloh zeigen: Offenbar kann sich das Virus unter den Bedingungen eines Schlachthofs beziehungsweise eines fleischverarbeitenden Betriebes besonders gut verbreiten“, hatte Arbeits- und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) bei der Vorstellung der Verfügung Ende Juni gesagt.

Mit der Lockerung der Corona-Regeln für Besuche in Altenheimen sind körperliche Berührungen bei bestimmten Vorsichtsmaßnahmen wieder möglich. In den Häusern sieht man das allerdings die Lockerung mit gemischten Gefühlen: Damit steige das Infektionsrisiko für die Bewohner und Beschäftigte, sagte etwa die Pflegedienstleiterin Astrid Frese im Carolus Seniorenzentrum in Übach-Palenberg (Kreis Heinsberg) am Dienstag.

Schon in der letzten Zeit habe es Umarmungen ohne Mundschutz gegeben. Immer wieder hätten Mitarbeiter darauf hinweisen müssen, dass das so nicht geht. Zwingend notwendig sind laut Corona-Regeln für Besucher und Bewohner ein Mund-Nasen-Schutz und eine gründliche Handdesinfektion.

Laschet und Watzke erwarten Rückkehr der Fans

Update Dienstag, 15.07 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke erwarten die Rückkehr von Zuschauern bei Bundesliga-Spielen. „Richtige Großveranstaltungen in der Halle kann es weiterhin nicht geben“, sagte Laschet am Dienstag in Düsseldorf: „Die Bundesliga ist etwas anderes, weil sie draußen stattfindet und Abstandsregelungen eingehalten werden können.“ Allerdings seien mehrere Bedingungen gegeben. „Wir brauchen da einen Konsens der 16 Länder. Erst mal wird es aber wieder ein Konzept der Liga brauchen, wie das überhaupt gehen soll“, sagte Laschet.

Watzke rechnet bei einer „stabilen Infektionslage“ zum Saisonstart im September mit Zuschauern. Er sei „hoffnungsfroh“, dass man dann „einen kleineren Teil der Zuschauer ins Stadion bekommen werde“, sagte er am Dienstag. Eine Zahl wollte der BVB-Boss nicht nennen. Für das mehr als 80.000 Zuschauer fassende Stadion in Dortmund rechnet er aber mit „deutlich weniger als der Hälfte“ der Fans. Angesichts der unklaren Situation verzichtet der Vize-Meister zunächst auf den Verkauf von Dauerkarten.

NRW-Ministerpräsident: Abstandsregeln werden noch lange Bestand haben

Update Dienstag, 11.15 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat auf der Landespressekonferenz erneut Stellung zur Corona-Pandemie bezogen. "Es ist ein Leben in Zeiten der Ungewissheit", sagte Laschet. "Wir werden noch viele Fälle wie Gütersloh erleben. Wir müssen mit der Pandemie leben."

"Man kann mit Sicherheit damit rechnen, dass die Maskenpflicht und die Abstandsregeln über den 15. Juli hinaus Bestand haben werden. Kontaktbeschränkungen, Abstand und Maskenpflicht werden bleiben", erklärte der Ministerpräsident.

Das Land NRW wird zunächst keine flächendeckenden Corona-Tests nach bayerischem Vorbild einführen. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sagte am Dienstag in Düsseldorf: „Ich will das nicht bewerten, was die bayerischen Kollegen machen. Wir machen, was wir für Nordrhein-Westfalen richtig halten. Mir ist vor allem wichtig, dass wir es da, wo es brennt, verpflichtend machen.“ Laschet nannte als Beispiel die Fleischindustrie, wo ab dem 1. Juli Beschäftigte in NRW mindestens zwei Mal pro Woche auf das Coronavirus getestet werden müssen.

Mit Blick auf die Verhältnisse in der Fleischindustrie und nach dem Coronavirus-Ausbruch in dem Tönnies-Werk in Rheda-Wiedenbrück erklärte Laschet: "Wir haben gewusst, wie katastrophal die Zustände in der Fleischindustrie sind." Doch diese seien auch vor seiner Zeit als Ministerpräsident bekannt gewesen und nicht geändert worden. In den Betrieben werden zwar die Tierschutzkategorien eingehalten, "aber nicht die Menschenschutzkategorien". Ein Auseinanderfallen, "dass nicht akzeptabel ist." Neben den neuen Regeln - regelmäßiges testen bei Betrieben ab 100 Beschäftigen - sicherte der Ministerpräsident auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) seine Unterstützung zu. "Damit das System der Werkvertragsarbeitnehmer beendet wird", erklärte Laschet.

Mit etwas Sorge blickt er auf die anstehende Urlaubszeit. "Keiner weiß, wie die Menschen zurückkommen werden. Die Sorge ist, was geschieht im Urlaub", sagte er. Dieses Unsicherheitsrisiko am Ende der Urlaubszeit will er im Blick haben, "dass wir die Ketten zurückverfolgen können", sagte Laschet.

Insgesamt sei es dem Land NRW gelungen, "die schlimmsten Folgen der Pandemie abzumildern. Aber wir müssen Tag für Tag wachsam sein", bilanzierte Laschet.

Zudem stellte er ein neues Dashboard für NRW vor. Hier fasst die Landesregierung nicht nur die Neuinfektionen zusammen, sondern setzt diese mit weiteren Faktoren in Beziehung. Hier geht es zum neuen Dashboard.

Corona in NRW: Neuinfektionen im Kreis Gütersloh gehen weiter zurück

Update Dienstag, 8.12 Uhr: Im Kreis Gütersloh ist die wichtige Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage erneut deutlich zurückgegangen. Nach den am Dienstag veröffentlichten Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) beträgt die sogenannte Sieben Tage-Inzidenz nunmehr 86,0. Damit ist der Wert erstmals seit den hohen Zahlen durch den massiven Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies in Rheda-Wiedenbrück nicht mehr dreistellig. Er liegt aber noch weiter deutlich über dem Grenzwert von 50, der bundesweit in der Diskussion um zusätzliche Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie eine Rolle spielt.

Die Sieben Tage-Inzidenz lag am Dienstag vergangener Woche im Kreis Gütersloh bei 270,2. Nach 164,2 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage am Samstag, 132,9 am Sonntag und 112,6 am Montag setzt sich der Abwärtstrend anhaltend fort.

Corona in NRW: Debatte über Änderung der Lockdown-Regel

Update Dienstag, 5.49 Uhr: Während im Kreis Warendorf am heutigen Dienstag die letzten Stunden des Lockdowns laufen, geht er im Kreis Gütersloh noch eine Woche weiter, aber wie soll das künftig sein? NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat eine Debatte über die Regelungen von Bund und Ländern angestoßen. Für Laschet sollte man nicht den Säbel raus holen, sondern lieber das Skalpell: Ein Lockdown solle nur für die Städte oder Gemeinden gelten, die wirklich eine hohe Anzahl an Infizierten haben. Auch Oppositionsführer Thomas Kutschaty (SPD) fordert mehr Flexibilität bei der Regelung.

Laschet hatte am Montag angekündigt, mit seinen Landes-Kollegen noch einmal darüber zu sprechen, bei einem Lockdown nicht ganze Kreise „heraus zu nehmen“, sondern „die Orte, wo wirklich Gefahr besteht“. Das müsse man - wenn die aktuelle Krise in der Region vorüber ist - thematisieren. Sogar die Opposition in NRW stößt ins gleiche Horn. Der aktuelle Fall werfe die Frage auf, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty. Die SPD betont, dass es bei einer anderen Lockdown-Regelung keine Alleingänge geben dürfe - das müsse mit Bund und Ländern abgestimmt sein.

Corona in NRW: Einschränkungen werden um zwei Wochen verlängert

Update 15.33 Uhr: Die Corona-Einschränkungen und die Maskenpflicht in Nordrhein-Westfalen werden um mindestens zwei Wochen bis zum 15. Juli verlängert. Das verkündetet NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Montagnachmittag. Die Entscheidung war notwendig, weil die Maßnahmen sonst am 1. Juli geendet hätten.

Der Lockdown im Kreis Warendorf endet am Mittwoch,1. Juli, um 0 Uhr morgens. In Gütersloh dauert es noch eine weitere Woche. Der Lockdown endet in der Nacht zum 8. Juli, wie NRW-Ministerpräsident Armin Laschet verkündete.

Laschet wies die anhaltende Kritik der Opposition an seinem Krisenmanagment zurück. Bei einem Lockdown würden die fundamentalen Grundrechte von Hunderttausenden Menschen eingeschränkt. Da dürfe man „nicht in Schnellschüssen Entscheidungen fällen, wie sie leider im parteipolitischen Wettbewerb in diesen Tagen immer wieder gefordert werden“.

Ministerin Gebauer will Digitalisierung an Schulen vorantreiben

Update Montag, 14.16 Uhr: Jede Menge Hausaufgaben für die Ferien: Mit einem "Dreiklang aus Pädagogik, Qualifizierung und Technik" will NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer die Digitialisierung an den Schulen nach den Sommerferien voran treiben. Rund 350 Millionen Euro schwer ist das Paket, das Kommunen, Land und der Bund dafür gemeinsam in die Hand nehmen. Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien sollen möglichst unkompliziert ein digitales Endgerät erhalten: "Schülerinnen und Schüler müssen ihre Bedürftigkeit nicht nachweisen", stellte Gebauer klar. Aktuell würden Kriterien erarbeitet, nach denen die Schulen die Endgeräte verteilen sollen.

Eine weitere Voraussetzung sei eine schnelle Internet-Verbindung an den Schulen: Daran wird nach Aussage Gebauers aktuell mit Hochdruck gearbeitet: 30 Prozent der Schulen in NRW könnten sich bereits auf ein leistungsfähiges Netz verlassen. An 40 Prozent der Schulen liefen die Arbeiten momentan, weitere 23 Prozent seien dafür schon vorgesehen. "Nur für sieben Prozent der Schulstandorte liegen noch keine Planungen vor", sagte Gebauer.

OVG Münster: Lockdown im Kreis Gütersloh ist rechtmäßig

Update Montag, 13.31 Uhr: Der derzeit eingeschränkt geltende Lockdown im Kreis Gütersloh ist rechtmäßig. Das hat das NRW-Oberverwaltungsgericht in Münster am Montag entschieden. Ein Bewohner der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock hatte die Überprüfung einer Landesverordnung verlangt. Die Regionalverordnung ist nach dem Corona-Ausbruch in einem Schlachtbetrieb der Firma Tönnies in Rheda-Wiedenbrück in Kraft getreten und gilt im ganzen Kreisgebiet bis zum 30. Juni (Az.: 13 B 911/20.NE).

Der Antragsteller kritisiert, dass auch Städte wie sein Wohnort und Versmold, Borgholz oder Halle in Westfalen betroffen sind, obwohl es dort keine oder kaum Infizierte gibt. Diese Ansicht teilt das OVG nicht. Wegen der Vielzahl der positiven Corona-Tests unter Mitarbeitern im Schlachtbetrieb bei Tönnies bestehe eine hinreichend konkrete Gefahr des Überspringens auf die übrige Bevölkerung. Das Land habe daher seinen Ermessensspielraum mit Schutzmaßnahmen für den gesamten Kreis nicht überschritten.

Corona in NRW: Österreich nimmt generelle Reisewarnung zurück

Update Montag, 5.45 Uhr: Österreich hat die nach dem schweren Corona-Ausbruch beim Fleischkonzern Tönnies ausgesprochene generelle Reisewarnung für ganz Nordrhein-Westfalen zurückgenommen. Die für Tourismus zuständige österreichische Ministerin Elisabeth Köstinger sagte am Sonntagabend in der Sendung „Bild live – Die richtigen Fragen“: „Mit heute 00.00 Uhr wird die allgemeine Reisewarnung für Nordrhein-Westfalen aufgehoben, sie wird nurmehr für den Kreis Gütersloh gelten.“ Auch für Bewohner der betroffenen Region um die Großschlachterei Tönnies gelte: Wer einen negativen Corona-Test vorweise, werde „seinen Urlaub in Österreich antreten können“.

Auch nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus NRW-Regierungskreisen hat Österreich die generelle Reisewarnung für Nordrhein-Westfalen zurückgenommen und auf die vom Infektionsgeschehen betroffenen Kreise beschränkt. In den Reisehinweisen des Auswärtigen Amtes in Berlin hieß es am späten Sonntagabend, laut Mitteilung des österreichischen Gesundheitsministeriums müssten Reisende aus Gütersloh ab Montag 00.01 Uhr bei der Einreise einen negativen Corona-Test vorlegen.

Aus NRW-Regierungskreisen hieß es, Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) habe am Wochenende mehrfach mit dem österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz telefoniert und die Lage mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen in der Corona-Pandemie erörtert. Laschet habe die Maßnahmen der betroffenen Kreise und des Landes zur Eindämmung des Ausbruchs sowie die Anstrengungen zur massiven Testung der Tönnies-Mitarbeiter, ihres Umfelds und der Gesamtbevölkerung erläutert. Kurz hat demnach seine Anerkennung dafür zum Ausdruck gebracht sowie das konsequente und umfassende Vorgehen begrüßt.

