Essen. Corona-Ausbruch am DPD-Standort im Kreis Heinsberg: 400 Mitarbeiter sind in Quarantäne. Das Wichtigste zur Entwicklung der Pandemie in NRW.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen steigt in Deutschland und auch in Nordrhein-Westfalen zwar weiter, zugleich wächst die Zahl der Genesenen: Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie in NRW 36.135 Infizierte gezählt; 30.400 Menschen gelten inzwischen als genesen. In NRW gab es seit Beginn der Pandemie 1502 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 (Stand Samstag, 16. Mai).

und der gibt es in unserem Newsblog.

80 Corona-Infizierungen bei Mitarbeitern von DPD-Standort

Update von 18:01 Uhr: Der Paketzusteller DPD hat seinen Standort in Hückelhoven im Kreis Heinsberg mit 400 Mitarbeitern wegen eines Corona-Ausbruchs vorübergehend geschlossen. Bislang seien 80 Beschäftigte positiv auf das Virus getestet worden, erklärte der Heinsberger Landrat Stephan Pusch (CDU) am Samstag in einer Videobotschaft bei Facebook. Etwa 340 der Proben seien ausgewertet worden.

Alle 400 Mitarbeiter sind in zweiwöchiger Quarantäne, wie ein Unternehmenssprecher sagte. Die Zustellung von Paketen und Abholung von Sendungen bei Kunden werde von benachbarten Standorten übernommen und sei sichergestellt, erklärte der Sprecher.

Nun würden zunächst die Kontaktpersonen nachverfolgt, sagte Pusch. Erst dann wisse man, ob die bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ausreichend seien. Solch ein „lokales Geschehen“ an einem Hotspot sei allerdings nicht so schlimm wie eine Verteilung der Fälle über den ganzen Kreis. Es wohnten nicht alle positiv Getesteten im Kreis, sagte Pusch. Über weitere Maßnahmen werde am Montag entschieden.

Die ersten Fälle waren nach DPD-Angaben in dieser Woche bekanntgeworden und dem Gesundheitsamt gemeldet worden. Die Behörde habe dann mobile Teststationen veranlasst, sagte der Unternehmensprecher. Das Depot soll nun gründlich gereinigt und desinfiziert werden. Andere DPD-Standorte seien nicht betroffen.

Protest gegen Corona-Einschränkungen in NRW-Städten

Update von 17:47 Uhr: In verschiedenen Städten in NRW haben heute Menschen friedlich und bunt gegen die Corona-Einschränkungen protestiert. Zu Kundgebungen kamen einige hundert Menschen in Essen, Duisburg, Dinslaken und Düsseldorf zusammen.

NRW meldet 185 neue Corona-Fälle

Update, 13:29 Uhr: Nordrhein-Westfalen meldet am Samstag 36.134 gemeldete Corona-Infizierungen seit Ausbruch der Pandemie. Gegenüber dem Vortag sind das 185 neue Fälle. An oder mit Corona sind in NRW 1502 Personen verstorben. Das ist ein Anstieg von zehn Fällen gegenüber dem Freitag. Als genesen gelten 30.400 Menschen.

Update, Samstag, 16.5., 12.01 Uhr: Der Paketzusteller DPD hat seinen Standort in Hückelhoven im Kreis Heinsberg mit hunderten Mitarbeitern wegen eines Corona-Ausbruchs vorübergehend geschlossen. Bislang seien 42 Beschäftigte positiv auf das Virus getestet worden, erklärte ein Unternehmenssprecher am Samstag. Es seien aber noch nicht alle Proben ausgewertet worden. Alle 400 Mitarbeiter sind demnach in zweiwöchiger Quarantäne. Zuvor hatte der WDR berichtet.

Die Zustellung von Paketen und Abholung von Sendungen bei Kunden werde von benachbarten Standorten übernommen und sei sichergestellt, sagte der Sprecher.

Land NRW unterstützt Zoos in Corona-Krise mit zwölf Millionen Euro

Update, Samstag, 16.5., 11.11 Uhr: Mit insgesamt knapp zwölf Millionen Euro will das Land Nordrhein-Westfalen Zoos und Tiergärten in der Coronakrise unterstützen. Die sogenannten Corona-Hilfen stehen von Samstag an bereit und können bis Anfang Juni beantragt werden, wie die Landesregierung mitteilte.

Die Zoos und Tiergärten hätten durch die wochenlangen Schließungen für Besucher erhebliche Einnahmeausfälle hinnehmen müssen, hieß es. Eintrittsgelder und Verkaufserlöse seien weggebrochen. Seit dem 2. Mai dürfen Zoos und Tiergärten in NRW wieder öffnen.

Handel in NRW spürt leichte Belebung der Innenstädte

Update, Samstag, 16.5., 8.14 Uhr: Die Kunden in Nordrhein-Westfalen kehren nach dem Ende des Corona-bedingten Lockdowns allmählich wieder in die Einkaufsstraßen und Shopping-Center zurück. Die Kundenfrequenzen in den Innenstädten seien in dieser Woche weiter angestiegen und hätten vielerorts fast wieder zwei Drittel des Vorkrisen-Niveaus erreicht, berichtete der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes NRW, Peter Achten, der Deutschen Presse-Agentur.

„Dank der Öffnung aller Geschäfte und vieler Gastronomiebetriebe ist ein Besuch in der Innenstadt für die Verbraucher wieder etwas attraktiver geworden“, sagte der Branchensprecher. In den Umsätzen spiegele sich der Anstieg der Passantenfrequenzen allerdings noch nicht voll wieder.

Update 21.50 Uhr: Die Polizei bereitet sich in mehreren Städten auf Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen am Wochenende vor. Bei unangemeldeten Veranstaltungen und Verstößen gegen Abstandsregeln wollen die Beamten konsequent einschreiten.

Update 21.13 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie rechnet Nordrhein-Westfalen im laufenden Jahr mit einem Rückgang bei den Steuereinnahmen von 7,5 Milliarden Euro. Das teilte das nordrhein-westfälische Finanzministerium am Freitag mit. Demnach waren ursprünglich im Haushaltplan noch Einnahmen von 65,1 Milliarden Euro vorgesehen. Nach den neuesten Angaben des Arbeitskreises Steuerschätzung aber werden nur noch 57,6 Milliarden erwartet. Auch für die Jahre 2021 bis 2023 geht das NRW-Finanzministerium demnach von geringeren Einnahmen aus. Das Minus soll zwischen 3,2 und 3,6 Milliarden Euro pro Jahr liegen.

Update 19.32 Uhr: Drei Corona-Tests bei Deutschlands größtem Fleischverarbeiter Tönnies in Rheda-Wiedenbrück sind nach einem Zwischenstand positiv ausgefallen. Von insgesamt 6204 getesteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens seien bislang 3252 Proben ausgewertet worden, teilte Tönnies am Freitag mit.

Update 17.43 Uhr: An den Schulen in NRW sollen vorerkrankte und ältere Lehrkräfte künftig trotz Corona-Pandemie nicht länger grundsätzlich vom Präsenzunterricht ausgenommen werden. Neue Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) sähen keine grundsätzlichen Einsatzbeschränkungen für bestimmte Altersgruppen oder Vorerkrankungen vor, erläuterte Schulministerin Yvonne Gebauer am Freitag in Düsseldorf.

Deshalb solle so schnell wie möglich und auf jeden Fall noch vor den Sommerferien im Konsens mit Betroffenen und ihren Interessenvertretern neu definiert werden, wer für Präsenzunterricht einsetzbar sei. Im Zweifel könne jeder, der sich wegen der Pandemie dazu nicht in der Lage sehe, eine arbeitsmedizinische Begutachtung wählen.

„Ziel der Landesregierung bleibt, dass wir so schnell wie möglich in den Regelbetrieb zurückkehren“, bekräftigte Gebauer. Dafür sei die Ausschöpfung aller möglichen personellen Ressourcen Voraussetzung.

Wegen der bisherigen Einsatzbeschränkungen für Pädagogen ab 60 Jahren beziehungsweise mit Vorerkrankungen seien derzeit knapp 30 Prozent der insgesamt rund 200.000 Lehrkräfte nicht im Präsenzunterricht, berichtete die Ministerin. Das Schulministerium hatte kürzlich korrigiert, dass auch sie jedoch verpflichtet seien, an mündlichen Prüfungen teilzunehmen. Danach hatte es Kritik von SPD, Grünen und Lehrergewerkschaften gehagelt. Gerichtliche Verfahren dagegen seien dem Ministerium bislang aber nicht bekannt geworden, sagte Staatssekretär Mathias Richter.

Ab Montag auch Lockerungen im Kreis Coesfeld

Update 15.45 Uhr: Bei seinem Presse-Briefing am Freitagnachmittag hat NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann angekündigt, dass die NRW-weiten Lockerungen ab Montag auch im Kreis Coesfeld gelten. Nach dem Bekanntwerden der Corona-Fälle bei Westfleisch in Coesfeld hatte das Land die Lockerungen für den Kreis Coesfeld zunächst zurückgenommen.

Da außerhalb des Betriebs aber nur 16 Neuinfizierte im Kreisgebiet gezählt wurden, wertet das Gesundheitsministerium dies als sehr begrenzten lokalen Ausbruch. Die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner liege mit den Westfleisch-Fällen bei 67,3. Ohne sie liegt der Wert laut Laumann nur bei 7,3. Die von Bund und Ländern vereinbarte Zahl, wenn Lockerungen möglich sind, liegt bei 50.

Laumann: "Deshalb gibt es keinen Grund, die Lockerungen auch im Kreis Coesfeld zu gewähren." Die für Schulen und Kindertagesstätten für den 11. Mai geplanten Öffnungsschritte durften im Kreis Coesfeld bereits in dieser Woche umgesetzt werden.

Von den 16.204 getesteten Mitarbeitern in den Fleischbetrieben in Nordrhein-Westfalen sind bisher nur 366 positiv auf das Coronavirus getestet worden. Weit mehr als 8500 seien negativ getestet worden, die übrigen Ergebnisse stünden noch aus, erklärte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann.

226 neue Corona-Infektionen in NRW

Update 15.29 Uhr: In NRW sind innerhalb eines Tages 226 neue Corona-Infektionen registriert worden. Das war ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vortag. Die Gesamtzahl aller Infektionen stieg damit landesweit auf 35.949 Menschen, wie das NRW-Gesundheitsministerium am Freitag meldete. Zehn weitere Menschen starben, die zuvor infiziert waren. Insgesamt sind 1492 Menschen infolge der Corona-Pandemie in NRW gestorben.

Zugleich wurden nach den Angaben 30.203 Menschen wieder gesund. Das sind 320 neu Gesundete innerhalb eines Tages. Eine Rückmeldung geschieht ausschließlich auf freiwilliger Basis, deswegen ist diese Zahl nur eine Annäherung. Rein rechnerisch waren damit am Freitag 4254 Menschen in NRW akut infiziert - knapp 100 weniger als vor einem Tag.

Ministerium: Masken für Gäste bei zu wenig Platz in Restaurants

Wo nicht ausreichend Abstand eingehalten werden kann, sollen Gäste in Restaurants notfalls Schutzmasken tragen. Man prüfe, diese Regelung in die Coronaschutzverordnung aufzunehmen, heißt es in einem Papier aus dem Gesundheitsministerium, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. „Es bestehen keine Bedenken dagegen, wenn ab sofort vor Ort so verfahren wird.“

Damit trägt das Ministerium dem Problem Rechnung, dass in Durchgängen in vielen Cafés oder Restaurants keine 1,5 Meter Abstand zu anderen Tischen gehalten werden können. Um das Infektionsrisiko trotzdem nicht zu groß werden zu lassen, sollen Gäste in Innenräumen beim Rein- und Rausgehen, aber auch beim Weg zur Toilette eine Schutzmaske tragen, wenn ansonsten nicht ausreichend Abstand gehalten werden kann. Für Kellnerinnen und Kellner gilt ohnehin eine Maskenpflicht.

Gebauer: Alle Schulen sollen bis Ende 2022 an schnelles Netz

Update 14.37 Uhr: Bis Ende 2022 sollen alle Schulen in NRW an ein leistungsstarkes Internet angeschlossen sein. Das sagte Schulministerin Yvonne Gebauer am Freitag in Düsseldorf. Bis Ende 2020 laute das Ziel, 60 Prozent der Schulen an ein schnelles Netz anzuschließen. Zum Vergleich: 2016 habe die Quote erst bei 13 Prozent gelegen. Man wolle die Digitalisierung der Schulen „gut und schnell voranbringen.“ Die Lehrer würden weiter geschult. Sie seien während der coronabedingten Schulschließungen „sehr stark im Rahmen der digitalen Aufgaben im Einsatz gewesen“. Zuvor hatte es Kritik gegeben, dass für viele Schüler auf digitalem Wege ein Unterricht kaum möglich gewesen sei.

Aus dem Soforthilfepaket des Bundes über 500 Millionen Euro werden Gebauer zufolge rund 105 Millionen Euro nach NRW fließen. Damit würden ausschließlich digitale Endgeräte von den Schulträgern gekauft, die dann benachteiligten Kindern zugutekommen sollten. Die Geräte würden an die Schüler künftig „nach sozialen Verteilungskriterien“ für bestimmte Unterrichtseinheiten zeitweise verliehen.

Update 13.56 Uhr: Nachdem die NRW-Landesregierung gestern die Notbetreuung in den Kitas für Vorschulkinder teilweise geöffnet hat, fordert die Gewerkschaft Verdi flächendeckende Corona-Tests für die Beschäftigten in den Einrichtungen. Aus Sicht der Gewerkschaft werden durch die Lockerung bis Ende Mai rund 150.000 Vorschulkinder in die Kitas zurückkehren.

„Die steigenden Zahlen bringen die Beschäftigten in ein Dilemma, zwischen den Bedürfnissen der Kinder, der Eltern und dem Gesundheitsschutz wählen zu müssen. Auch der Leidensdruck der Eltern ist hoch. Der Schutz ist schwieriger umzusetzen, da Kinder Abstandsregelungen nicht wie Erwachsene befolgen, in den Einrichtungen kaum Nasen-Mund-Schutz getragen wird und Hygienematerialien nicht überall ausreichend vorhanden sind“, sagt Gabriele Schmidt, Landesbezirksleiterin von Verdi NRW.

„Die dünne Personaldecke verschärft die Situation weiter. In einigen Kommunen führe die Personalsituation bereits dazu, dass trotz der erhöhten Gefahr Träger unter Druck gesetzt würden, auch Beschäftigte aus Risikogruppen einzusetzen, so die Gewerkschafterin.

Starker Einbruch beim Tourismus in NRW

Update, 9.54 Uhr: Die Zahl der touristischen Übernachtungen ist in NRW im ersten Quartal massiv zurückgegangen. Das geht aus Zahlen hervor, die das Statistische Landesamt IT NRW am Freitag veröffentlichte. Die Zahl der Übernachtungen sank demnach um knapp zwei Millionen oder 54,2 Prozent im Vergleich zum März 2019.

Die Zahl der Gäste ging sogar um rund 64 Prozent auf 721.000 zurück. Bei Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland gab es einen Rückgang von fast 71 Prozent.

Im gesamten ersten Quartal des Jahres besuchten den Angaben zufolge 4,1 Millionen Gäste die Beherbergungsbetriebe und Campingplätze in Nordrhein-Westfalen. Das waren knapp 23 Prozent weniger als in den ersten drei Monaten des Vorjahres.

Städte auf Demos am Wochenende vorbereitet

Update, Freitag 8.35 Uhr: Mehrere Städte in NRW stellen sich am Wochenende auf so genannte "Hygiene-Demonstrationen" vor. Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau äußerte sich am Morgen im Interview mit WDR2 zum anstehenden Derby-Wochenende: „Bei den Infektionen muss die Null stehen.“ Den Aufruf der Fan-Gruppierungen, nicht zum Stadion zu kommen findet der OB „sehr sehr gut“.

Stadt und Polizei seien auch auf Nebenerscheinungen wie „Trittbrettfahrereien und krude Thesen“ vorbereitet. Damit meint das Stadtoberhaupt mögliche Demonstrationen gegen das Handeln der Regierung in der Corona-Krise. „Die Polizei hat ein sehr intelligentes Konzept erarbeitet“, sagte Sierau. Derartige Veranstaltungen würden „sofort unterbunden“.

In Essen wollen am Samstag rund 500 Menschen auf einem "Hygienespaziergang" durch Rüttenscheid ziehen, auch in Dinslaken ist ein solcher "Spaziergang" für Samstag geplant.

Update Donnerstag, 21.48 Uhr: Weiterhin keine Corona-Infizierten bei Markführer Tönnies - und für weitere Standorte von Westfleisch gibt es Entwarnungen: Auch in den Betrieben in Gelsenkirchen, Lübbecke und Bakum in Niedersachsen wurden keine Beschäftigten positiv auf das Coronavirus getestet. Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Münster am Donnerstag mit. Am Vortag hatte die Stadt Hamm darüber informiert, dass es auch am dortigen Westfleisch-Standort keine positiven Testergebnisse gab. Damit sei keiner der rund 2300 Beschäftigen an diesen vier Standorten positiv getestet worden.

Nach Angaben von Westfleisch sind am Standort in Oer-Erkenschwick knapp 40 Beschäftigte betroffen. Beim Werk in Coesfeld im Münsterland hatte der Kreis laut Angaben vom Mittwoch bislang 264 Corona-Nachweise unter den über 1200 Mitarbeitern gezählt.

Corona-Auflagen: Reul wettert gegen Verschwörungstheoretiker

Update, Donnerstag, 17.42: NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat im Innenausschuss des Landes gegen Verschwörungstheoretiker und Extremisten gewettert, die versuchten, die aktuelle Stimmung für ihre Zwecke zu missbrauchen. Manche Menschen demonstrierten in Zeiten der Pandemie und coronabedingten Einschränkungen wegen „nachvollziehbarer Sorgen“, sagte Reul.

Aber: Rechts- und Linksextremisten versuchten, verunsicherte Bürger zu instrumentalisieren und in der Corona-Krise in der Mitte der Gesellschaft Fuß zu fassen, warnte Reul. „Das macht uns richtig Sorgen.“

Esoteriker, Selbstdarsteller, Fanatiker, Extremisten oder auch Impfgegner machten Stimmung gegen die Corona-Auflagen. Dabei würden gefährliche Mythen und Verschwörungstheorien verbreitet. „Die staatliche Politik soll diskreditiert, das Vertrauen in Politik, Justiz, Medien und Wissenschaft erschüttert werden“, betonte Reul. „Gefährlichen Nonsens“ müsse man immer wieder offensiv entlarven.

Corona in NRW: Weitere 363 Patienten gelten als genesen

Update, Donnerstag, 16.47 Uhr: 186 neue Infektionen sind von Mittwoch bis Donnerstag in NRW registriert worden. Die Gesamtzahl der Coronavirus-Fälle stieg damit auf 35.723. Die Zahl der als genesen gemeldeten Covid-19-Patienten stieg um 363 auf 29.883. Zehn Todesfälle zählte das Land seit Mittwoch, damit sind 1482 Menschen in NRW seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Update, Donnerstag, 16.12 Uhr: Nach den Masseninfektionen von Beschäftigten in NRW-Schlachthöfen nimmt sich das Landesarbeitsministerium nun auch die Situation von osteuropäischen Leiharbeitern vor, die in den Niederlanden arbeiten, aber in grenznahen Kommunen wohnen. Das Ministerium hat die Gesundheitsbehörden angewiesen, die Unterkünfte der Leiharbeiter zu kontrollieren und die dort wohnenden Personen auf das Corona-Virus zu testen.

Damit kommt das Ministerium einer Forderung von Bürgermeistern der grenznahen Kommunen Goch, Emmerich, Kleve und Kranenburg nach, die sich Anfang der Woche mit einem Brandbrief an Arbeits- und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) gewandt hatten. Allein in diesen Kommunen gibt es über 130 Unterkünfte, in denen in den Niederlanden beschäftigte osteuropäische Leiharbeiter in teils beengten Verhältnissen wohnen.

Update, Donnerstag, 14.44 Uhr: Vorerkrankte Häftlinge müssen wegen der Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus nicht in die Freiheit entlassen werden. Das hat das Oberlandesgericht Hamm auf Beschwerde eines Häftlings entschieden. Das Risiko außerhalb von Haftanstalten sei mindestens viermal Höher als drinnen, begründete das Gericht.

Landtags-SPD fordert Kinderbetreuung in den Sommerferien

Update, Donnerstag, 13.05 Uhr: SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty schlägt vor, die durch die Coronakrise seit Wochen belasteten Familien durch Kinderbetreuung in den Sommerferien zu entlasten. „Wir könnten Lehramtsanwärter, Sozialarbeiter und angehende Erzieher dafür gewinnen, sich in den Ferien um Kinder im Schul- und Kita-Alter zu kümmern“, sagte Kutschaty am Donnerstag in der ersten Landespressekonferenz nach zweimonatiger Corona-Pause.

Über 2200 Beschäftigte im Gesundheitsdienst nutzen kostenloses Mietauto

Update, Donnerstag, 12.48 Uhr: Rund 2240 Beschäftigte in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Rettungsdienst haben bislang kostenlos ein Mietauto genutzt, teilt die Staatskanzlei NRW auf Twitter mit. Das Land hatte das möglich gemacht, damit Beschäftigte in diesen Gesundheitsbereichen trotz Notfahrplan im Nahverkehr während des Lockdowns ihren Arbeitsplatz gut erreichen können. Das Programm gilt vorerst bis zum 30. Juni diesen Jahres.

Stamp: Eingeschränkter Kita-Regelbetrieb doch vor September?

Update, Donnerstag, 11.43 Uhr: Nordrhein-Westfalens Familienminister Joachim Stamp (FDP) geht davon aus, dass es schon vor September zumindest einen eingeschränkten Kita-Betrieb für alle Kinder geben wird. Es werde gelingen, das früher anzubieten als bislang geplant, sagte Stamp am Donnerstag im Familienausschuss des Düsseldorfer Landtags. Über Daten und Umfang der möglichen Betreuung sei er derzeit aber noch in Abstimmung mit den Akteuren.

Seit diesem Donnerstag können wieder mehr kleine Kinder in die Kita oder zur Tagesmutter. Die allermeisten der Familien mit einem der knapp 711 000 Kinderbetreuungsplätze landesweit müssen jedoch noch warten. Das stufenweise Öffnungskonzept für Nordrhein-Westfalen sieht vor, vorrangig Kinder im Übergang zur Schule oder von Tagespflege in den Kindergarten wieder zuzulassen.

In einem ersten Schritt dürfen daher ab Donnerstag die Vorschulkinder aus Hartz-IV-Familien oder mit besonderem Förderbedarf wieder in die Einrichtungen kommen. Auch Kinder mit Behinderung sind wieder zugelassen. Mindestens Zweijährige dürfen auch wieder zu ihrer Tagesmutter. In zwei Wochen sollen dann die übrigen Vorschulkinder folgen. Die Betreuung erfolgt dann aus Infektionsschutzgründen in möglichst kleinen Gruppen.

Behörde schließt Sammelunterkunft für Fleischindustrie-Arbeiter

Update, Donnerstag, 10.58 Uhr: Die Bezirksregierung Detmold hat in Espelkamp bei Minden eine Sammelunterkunft für Arbeiter in der Fleischindustrie geschlossen. Die Prüfer hätten gravierende Mängel gefunden, erklärte die Bezirksregierung am Donnerstag. Die Hygienevorschriften aus dem Erlass der nordrhein-westfälischen Landesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie seien nicht eingehalten worden. Auch lasse der Zustand des Gebäudes einen ausreichenden Infektionsschutz nicht zu, teilte ein Sprecher mit. Auch wurden Mängel beim Brandschutz entdeckt. Das Infektionsschutzgesetz ermöglicht es Behörden erstmals, sich Zugang zu Sammelunterkünften zu verschaffen.

Düsseldorfs OB Geisel sieht Kinder durch Lockdown "instrumentalisiert"

Update, Donnerstag, 10.18 Uhr: Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) hat die bisherigen Bemühungen zum Schutz verschiedener Altersgruppen vor dem Coronavirus kritisiert. So hätte man sich lieber darauf konzentrieren sollen, „Risikogruppen gezielt und effektiv zu schützen, statt Kinder und Jugendliche hierfür gewissermaßen zu "instrumentalisieren"“, schrieb Geisel am Donnerstag in einem Gastbeitrag für den „Kölner Stadt-Anzeiger“.

„Mit dem Argument "Altersdiskriminierung" wurde eine gesellschaftliche Diskussion über den Schutz der Senioren bislang verhindert. Es wird Zeit, dass wir uns dieser Frage endlich stellen“, so Geisel weiter. Er kritisierte zudem das Krisenmanagement ungenannter Politiker, „die sich - je nachdem, was die Meinungsumfragen gerade favorisieren - mal als Hardliner, mal als "Lockerer" gegenseitig überbieten“.

Geisel hatte bereits angekündigt, dass es in Düsseldorf eine eigene Corona-Studie mit 1000 repräsentativ ausgesuchten Probanden geben soll. Der OB deutete in seinem Gastbeitrag an, dass er auch hier mit dem Ergebnis einer hohen Dunkelziffer bereits Erkrankter rechnet. Daraus ließen sich gegebenenfalls „weitreichende Schlüsse ziehen“, schrieb Geisel. Unter anderem „wäre das Ergebnis ein Indiz dafür, dass das Virus nicht so bedrohlich ist, wie vielfach befürchtet wird und wie es der "Lockdown" des öffentlichen Lebens impliziert.“

Steuereinbruch durch Corona: Kommunen fordern Soforthilfen

Update, Donnerstag, 06.02 Uhr: Die kommunalen Spitzenverbände in NRW rechnen mit dramatischen finanziellen Folgen durch die Coronakrise und fordern schnelle Finanz-Hilfen vom Land NRW. „Die Einbußen bei den kommunalen Haushalten durch die Coronakrise werden so hoch sein, wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik“, sagte der Geschäftsführer des Städtetags NRW, Helmut Dedy, der Deutschen Presse-Agentur. Er forderte das Land auf, kurzfristig eine Soforthilfe an die Kommunen auszuzahlen. Am Donnerstag soll eine neue bundesweite Steuerschätzung für 2020 und die Folgejahre vorgelegt werden.

Wegen der Corona-Hilfsmaßnahmen müssen Bund, Länder und Gemeinden demnach in diesem Jahr voraussichtlich mit 118,8 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen auskommen. Das geht aus Daten des Finanzministeriums hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.

Der Einbruch bei der für die Kommunen wichtigen Gewerbesteuer werde voraussichtlich höher sein, als bei der Finanzkrise 2008/2009, sagte der Präsident des Städte- und Gemeindebundes NRW, Roland Schäfer. Er forderte neben einer schnellen Soforthilfe auch eine Art Rettungsschirm. Ohne effektive Hilfen würden fast alle der knapp 400 Mitgliedskommunen in die Haushaltssicherung abrutschen. In nahezu allen Bereichen würden die kommunalen Einnahmen stark einbrechen, stellten die Spitzenverbände fest. Die Gewerbesteuereinnahmen dürften im Bundesdurchschnitt um mehr als 20 Prozent einbrechen.

Corona-Pandemie hat RWE bislang kaum getroffen

Update, Donnerstag, 04.16 Uhr: Die deutschen Energiekonzerne sind bislang weitgehend unbeschadet durch die Corona-Pandemie gekommen. Das gilt sowohl für ihre Geschäftsentwicklung als auch für den Betrieb ihrer Kraftwerke und Leitungsnetze. Da die Stromversorgung zur kritischen Infrastruktur gehört, waren sie gut auf die Krise vorbereitet, wie die Bundesnetzagentur bestätigt hat.

Am Donnerstag legt der größte deutsche Stromerzeuger RWE Geschäftszahlen für das erste Quartal vor. Konzernchef Rolf Martin Schmitz hat bereits betont, die Pandemie habe sein Unternehmen bisher kaum getroffen. Ähnlich hatten sich zuvor auch der Energiekonzern Eon und der Kraftwerksbetreiber Uniper geäußert. Allerdings waren lediglich die letzten drei Wochen des Quartals von ersten Lockdown-Maßnahmen betroffen.

Update, Mittwoch, 17.26 Uhr: Der Bonner Virologe Hendrik Streeck hat sich entschieden gegen Vorwürfe gewehrt, er habe seine Studie zum Corona-Infektionsgeschehen im Kreis Heinsberg vermarkten lassen. „Das war keine Vermarktung“, sagte Streeck am Mittwoch im Gesundheitsausschuss des Landtags. „Ich bin persönlich ganz schön davon getroffen, dass man das so darstellt.“ Er habe „in Rekordzeit“ eine Studie erstellt - und dann sei es gar nicht mehr um die Studie gegangen, sondern ihm sei unterstellt worden, es sei ihm um die Frage von Lockerungen der Corona-Beschränkungen gegangen.

Streeck sagte, er sei in einer Situation gewesen, in der „unheimlich viele Menschen“ an der Ausbreitung des Coronavirus interessiert gewesen seien. Er habe nicht mehr gewusst, wie er mit den ganzen Mails habe umgehen sollen und sei deshalb dankbar gewesen, dass ihm jemand „über die Schulter geschaut“ habe. Heute wisse er: „Es ist doof gelaufen.“ Er habe auch „schlaflose Nächte“ gehabt.

