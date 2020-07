Corona in NRW: Aktivisten besetzen Tönnies-Schlachthof

Essen. Aktivisten erklimmen das Dach des Tönnies-Schlachthofes in Rheda-Wiedenbrück. Entwarnung gibt es bei MAN in Oberhausen. Die Infos im Überblick.

In Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh haben mehrere Mitglieder des Bündnisses „Gemeinsam gegen die Tierindustrie“ den Hauptstandort des Fleischkonzerns Tönnies besetzt. 30 Aktivisten hätten am Samstagmorgen das Dach des Schlachthofes erklommen sowie die Hauptzufahrtsstraße blockiert, erklärte das Bündnis. Die Polizei in Bielefeld bestätigte der Nachrichtenagentur AFP einen Einsatz an dem Werk. Alles verlaufe „bislang friedlich“, sagte ein Polizeisprecher.

Das Bündnis forderte eine dauerhafte Schließung des Schlachthofes, der wegen eines massiven Corona-Ausbruchs in die Schlagzeilen geraten war. Die Teilnehmer entrollten nach eigenen Angaben ein Transparent mit der Aufschrift „Shut down Tierindustrie“ vom Dach des Werkes. Auf der Zufahrtsstraße hätten sich mehrere Menschen aneinandergekettet.

Vorsichtige Entwarnung bei MAN in Oberhausen: Nur ein Corona-Test positiv

Aufatmen bei MAN in Oberhausen: 137 von 138 Corona-Tests von Mitarbeitern sind negativ verlaufen. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Ein Test-Ergebnis stehe noch aus.

Am Mittwoch war ein Mitarbeiter des Werks positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er hatte sich wohl bei seiner Tochter angesteckt. Daraufhin hatte das Unternehmen seine Sicherheitsvorkehrungen verschärft: Die Mitarbeiter sind angehalten, wenn möglich von zu Hause aus zu arbeiten. Die Maskenpflicht gilt je nach Lage teilweise nun auch an einzelnen Arbeitsplätzen. Kantinen-Mahlzeiten gibt es lediglich zum Abholen, Fremdfirmen dürfen nur noch auf das Gelände fahren, wenn es gar nicht anders geht, sie beispielsweise wichtige Ersatzteile liefern müssen.

Gabriel: "Tönnies ist das Gesicht für den Corona-Frust in Deutschland"

Der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart hat sich hinter den Fleischunternehmer Clemens Tönnies gestellt. „Wir sollten die öffentliche Hetzjagd auf das Unternehmen und den Unternehmer Tönnies beenden“, sagte der FDP-Politiker der „Rheinischen Post“. Der Minister ergänzte: „Die Branche insgesamt kann nicht so weiter arbeiten wie bisher und auch aus dem Umgang mit der Corona-Krise müssen klare Schlussfolgerungen gezogen werden. Dies hat Herr Tönnies eingeräumt, und er stellt sich seiner Verantwortung.“

Die Berater-Tätigkeit von Sigmar Gabriel sieht Pinkwart in der „Rheinischen Post“ differenziert: „Grundsätzlich ist es gut und richtig, dass Politiker nach Ende ihrer politischen Laufbahn wieder berufstätig sind, dafür gibt es ja auch klare Spielregeln zu Wartezeiten und Transparenz. Jeder muss dann für sich entscheiden, welche Aufgabe zu ihm passt.“

Gabriel hatte seine Beratertätigkeit in der „Bild“ erneut verteidigt - und auch, dass er diese nicht öffentlich gemacht hatte. „Ich bin kein Politiker mehr, und ich bin weder dazu verpflichtet noch kann ich so ohne Weiteres Geschäftsgeheimnisse eines Unternehmens preisgeben, an dem auch andere beteiligt sind“, sagte Gabriel. „Ich glaube, dass Clemens Tönnies gerade das Gesicht für den gesamten Corona-Frust in der Bundesrepublik ist.“

Infektions-Kennziffer im Kreis Gütersloh steigt wieder leicht an

Nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Kreis Gütersloh wieder leicht gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Freitag liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei 76,6. Am Vortag lag dieser Wert bei 76,4, am Mittwoch bei 78,0 und am Dienstag bei 86,0. Zum Höhepunkt des Corona-Ausbruchs bei Tönnies lag der Wert bei 270,2.

Der Kreis Gütersloh hatte am Vortag darauf hingewiesen, dass die Zahl der positiven Befunde bei Bewohnern ohne Bezug zu Tönnies in der Tendenz weiter ansteige. Dies sei bedingt durch die Ausweitung der kostenlosen Tests. Viele Bürger im Kreis Gütersloh hatten sich zum Start der Sommerferien in die Testzentren begeben, um mit einem negativen Befund ihre Urlaubsreisen antreten zu können.

So hatte der Kreis am Donnerstag 1550 noch aktuell Infizierte registriert. Das waren 13 mehr als am Vortag. Während der gesamten Corona-Krise waren im Kreis 2388 positive Befunde gezählt worden.

Nach der Ausbreitung des Coronavirus bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück hatte es den ersten regionalen Lockdown in den Kreisen Gütersloh und Warendorf gegeben. Die Einschränkungen im Kreis Gütersloh gelten noch bis zum 7. Juli. Im Kreis Warendorf, in dem ebenfalls viele Tönnies-Mitarbeiter wohnen, war die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage bereits am vergangenen Freitag unter den Grenzwert von 50 gefallen.

Flughafen Dortmund: Passagierzahlen brechen in Corona-Krise ein

Die Corona-Pandemie hat auch den Flughafen Dortmund mit voller Wucht getroffen: Die Passagierzahl brach im ersten Halbjahr um 57 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein, wie der Airport am Donnerstag mitteilte. Nur 544 145 Reisende wurden gezählt. Im Januar und Februar sei man mit einem deutlichen Plus noch auf dem besten Wege gewesen, erneut einen Passagierrekord aufzustellen. Mit dem Shutdown im März sei es zu einem dramatischen Einbruch, im April und Mai dann fast vollständig zum Erliegen des Flugverkehrs gekommen. Seit Juni gehe es langsam wieder aufwärts.

Man starte „voller Zuversicht in die zweite Jahreshälfte“, sagte Flughafen-Chef Udo Mager laut Mitteilung. Für den Juli sei mit einer Steigerung auf 30 Prozent und im August auf 50 Prozent des Vorjahresniveaus zu rechnen.

Chef-Epidemiologe rechnet mit schneller Entwarnung für Gütersloh

Die Menschen in Gütersloh können mit einem baldigen Ende des "Lockdowns" rechnen. Davon geht Professor Andreas Stang aus. Der Chef-Epidemiologe der Uniklinik Essen berät die Landesregierung. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagte Stang, er sei optimistisch, dass der Lockdown im Kreis Gütersloh spätestens in der nächsten Woche aufgehoben werden kann.

Die NRW-Landesregierung hatte Stang nach dem Covid-19-Ausbruch im Schlachtbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück zur Beratung hinzugezogen. Stang wertet täglich die Covid-19-Infektionszahlen aus und hat hier speziell die Tagesgrenzwerte im Blick, die bei der Berechnung der Sieben-Tage-Inzidenz entscheidend sind.

Schlechte Versorgung von Leiharbeitern in Quarantäne: Vorwürfe gegen Tönnies-Subunternehmer

Die unter Quarantäne stehenden Leiharbeiter, die in den Tönnies-Fleischfabriken arbeiten, sollen von den Subunternehmen nicht ausreichend versorgt werden. Volker Brüggenjürgen, Geschäftsführer des Caritasverbandes im Kreis Gütersloh, berichtet von einer Familie, die von dem Subunternemer ein Lebensmittel-Paket erhalten habe in dem sich einzig Kartoffeln und Salat befunden hätten.

Außerdem lebten in vielen Unterkünften zu viele Menschen auf engstem Raum. Dafür würden den Arbeitern exorbitant hohe Mieten berechnet. Die Missstände gebe es schon lange, sie seien erst durch die Corona-Krise ins Bewusstsein der Menschen gerückt.

Corona: So entwickeln sich die Infektionszahlen in NRW und Deutschland

Wie entwickelt sich die Zahl der Coronavirus-Infektionen in diesen Tagen? Sie steigt weiter, aber langsamer. Die Statistiken finden Sie in unserem Monitor für Nordrhein-Westfalen und im Überblick für ganz Deutschland mit allen Details.

