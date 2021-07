Corona-Impfungen: Wo es spontane Impftermine in NRW gibt

NRW. Viele Impfzentren in NRW melden vermehrt freie Termine für die Corona-Impfung. Mit welchen Ideen die Städte das Impftempo hoch halten wollen.

Zunächst wollten alle, nun will kaum jemand mehr: In vielen Impfzentren in NRW stockt mittlerweile das Impftempo. Und das, obwohl die Erstimpfquote in NRW aktuell "erst" bei 60 Prozent liegt. Noch vor wenigen Wochen war die Nachfrage nach der Corona-Schutzimpfung deutlich höher. Mittlerweile lassen sich immer weniger Menschen impfen. Manche lassen sogar ihren (Zweit-)Impftermin ohne Absage verstreichen.

Die NRW-Landesregierung läutet daher ab dem kommenden Montag eine „Woche des Impfens ein“ und ermutigt alle Kommunen im Land per Erlass, beim Impfen so kreativ wie möglich zu sein. Hintergrund ist, dass die Nachfrage nach Impfungen in vielen Impfzentren sinkt. Gleichzeitig ist genügend Impfstoff vorhanden, um in diesem Monat praktisch jedem Impfwilligen in NRW ein Angebot zu machen.

Laumann findet Corona-Impfungen im Vorbeigehen auf Partymeilen gut

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte die vielen Ideen in den Kommunen, die Impfdosen zu den Menschen zu bringen, in dieser Woche ausdrücklich begrüßt: „Viele Kommunen haben sich zum ,Impfen im Vorbeigehen‘ schon eine Menge einfallen lassen, zum Beispiel einen Impftag bei Discomusik, um junge Leute anzulocken, und an einem anderen Tag eine Aktion mit Volksmusik, um die Schützenvereine anzulocken. Die Kommunen sind alle hoch motiviert, mit dem Impfen näher an die Bürger heranzugehen. In den Partymeilen unserer großen Städte wie Münster, Düsseldorf und Köln fände ich ein Angebot zum Impfen im Vorbeigehen vernünftig“, so Laumann.

Um die vorhandenen Impfdosen von Biontech, Moderna und Johnson&Johnson an den Mann oder die Frau zu bringen, gehen die Impfzentren in die Offensive und bieten teilweise mit unkonventionellen Aktionen Impftermine ohne großen bürokratischen Aufwand an, unter anderem auch speziell für junge Leute.

Corona-Impfung für Jugendliche: Kreis Olpe lud zur Impf-Party mit DJ und Cocktails

Etwa in Attendorn im Sauerland, dort gab es im Impfzentrum des Kreises Olpe eine Impf-Party für junge Menschen. Während ein DJ House-Musik auflegte und alkoholfreie Cocktails angeboten wurde, sind insgesamt 161 Personen geimpft worden. In naher Zukunft sei nun auch für die ältere Bevölkerung eine ähnliche Aktion geplant, kündigten die Betreiber des Impfzentrums in Attendorn an.

Wer sich impfen lassen will, hat also aktuell keine lange Wartezeit. Doch wo kann man sich ganz spontan impfen lassen? Ein Überblick:

Hier gibt es freie Termine für die Corona-Impfung

Kreis Borken , Impfzentrum Velen, Schlatt 23, am Freitag (9. Juli) und Samstag (10. Juli) jeweils von 9 bis 18 Uhr, Impfungen mit Biontech und Moderna für Personen ab 16 Jahren .

, Impfzentrum Velen, Schlatt 23, am Freitag (9. Juli) und Samstag (10. Juli) jeweils von 9 bis 18 Uhr, Impfungen mit Biontech und Moderna für Personen ab 16 Jahren . Bottrop , Impfzentrum Südring 79, ab Montag (12. Juli), Impfungen für Personen ab 16 Jahren mit Meldeadresse in Bottrop

, Impfzentrum Südring 79, ab Montag (12. Juli), Impfungen für Personen ab 16 Jahren mit Meldeadresse in Bottrop Duisburg , Mercatorstraße 10-12, am Freitag (9. Juli) zwischen 14 und 20 Uhr, Samstag (10. Juli) zwischen 10 und 20 Uhr und Sonntag (11. Juli) von 10 -17 Uhr, Impfungen für Personen ab 12 Jahre .

, Mercatorstraße 10-12, am Freitag (9. Juli) zwischen 14 und 20 Uhr, Samstag (10. Juli) zwischen 10 und 20 Uhr und Sonntag (11. Juli) von 10 -17 Uhr, Impfungen für Personen ab 12 Jahre . Duisburg , Impfzentrum im Theater am Marientor, seit Donnerstag (8. Juli) zwischen 8 und 20 Uhr, Impfungen für Personen ab 16 Jahren mit Meldeadresse in Duisburg.

, Impfzentrum im Theater am Marientor, seit Donnerstag (8. Juli) zwischen 8 und 20 Uhr, Impfungen für Personen ab 16 Jahren mit Meldeadresse in Duisburg. Duisburg , Kaufland-Parkdeck an der Friedrich-Ebert-Straße in Ruhrort, Impfaktion am Freitag (9. Juli) von 14 bis 22 Uhr, Johnson&Johnson für Personen ab 18 Jahren mit Meldeadresse in Duisburg.

, Kaufland-Parkdeck an der Friedrich-Ebert-Straße in Ruhrort, Impfaktion am Freitag (9. Juli) von 14 bis 22 Uhr, Johnson&Johnson für Personen ab 18 Jahren mit Meldeadresse in Duisburg. Essen , Impfzentrum Messeplatz 1, ab Freitag (9. Juli), buchbar über die Rufnummer 116117, Sonderimpfungen für Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren am Montag (12. Juli) und Dienstag (13. Juli) geplant

, Impfzentrum Messeplatz 1, ab Freitag (9. Juli), buchbar über die Rufnummer 116117, Sonderimpfungen für Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren am Montag (12. Juli) und Dienstag (13. Juli) geplant Hagen , Impfzentrum in der Stadthalle, Wasserloses Tal 2, seit Sonntag (4. Juli), zwischen 8 Uhr und 18.30 Uhr, Impfungen mit Biontech für Personen ab 18 Jahren (alles Wissenswerte hier)

, Impfzentrum in der Stadthalle, Wasserloses Tal 2, seit Sonntag (4. Juli), zwischen 8 Uhr und 18.30 Uhr, Impfungen mit Biontech für Personen ab 18 Jahren (alles Wissenswerte hier) Lüdenscheid , Impfzentrum Reckenstraße 6, am Freitag (9. Juli) von 14 bis 18 Uhr sowie Samstag (10. Juli) von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, Impfungen mit Johnson&Johnson für Personen ab 18 Jahren

, Impfzentrum Reckenstraße 6, am Freitag (9. Juli) von 14 bis 18 Uhr sowie Samstag (10. Juli) von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, Impfungen mit Johnson&Johnson für Personen ab 18 Jahren Olsberg (Hochsauerlandkreis), Impfzentrum, ab Montag (12. Juli), Impfungen für Personen ab 16 Jahren (alle weiteren Informationen)

(Hochsauerlandkreis), Impfzentrum, ab Montag (12. Juli), Impfungen für Personen ab 16 Jahren (alle weiteren Informationen) Recklinghausen , Impfzentrum Konrad-Adenauer-Platz, ab Freitag (9. Juli), montags bis sonntags jeweils zwischen 8 und 18.30 Uhr, Impfungen von Biontech und Moderna für Personen ab 16 Jahren

, Impfzentrum Konrad-Adenauer-Platz, ab Freitag (9. Juli), montags bis sonntags jeweils zwischen 8 und 18.30 Uhr, Impfungen von Biontech und Moderna für Personen ab 16 Jahren Schwelm , "Drive-In" Impfzentrum, Sonderaktion für Zweitimpfungen am Sonntag (11. Juli, ganztägig), Terminvergabe läuft ausschließlich online unter terminland.de/impfzentrum_en (alle Infos zur Sonderaktion in Schwelm gibt es hier)

, "Drive-In" Impfzentrum, Sonderaktion für Zweitimpfungen am Sonntag (11. Juli, ganztägig), Terminvergabe läuft ausschließlich online unter terminland.de/impfzentrum_en (alle Infos zur Sonderaktion in Schwelm gibt es hier) Siegen , Impfzentrum Eiserfelder Straße, seit Mittwoch (7. Juli), Terminvergabe für den gleichen Tag unter den Nummern 0271/333-2171 und 0271/333-2172, Impfungen von Biontech und Moderna für Personen ab 18 Jahren (weitere Infos hier)

, Impfzentrum Eiserfelder Straße, seit Mittwoch (7. Juli), Terminvergabe für den gleichen Tag unter den Nummern 0271/333-2171 und 0271/333-2172, Impfungen von Biontech und Moderna für Personen ab 18 Jahren (weitere Infos hier) Wesel, Impfzentrum An de Tent 1, am Sonntag (18. Juli) von 9 bis 18 Uhr, Impfungen von Biontech für Personen ab 16 Jahren, Termine ausschließlich für die Erstimpfung.

