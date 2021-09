Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) setzt darauf, an Orten des öffentlichen Lebens mehr Menschen für die Corona-Impfung zu gewinnen. Es fehle noch immer an der "einfachen Gelegenheit" zum Impfen, sagte Spahn.

Spahn setzt auf Impfungen an Orten des öffentlichen Lebens

Corona-Impfungen in NRW

Corona-Impfungen in NRW: So soll es ab Oktober weitergehen

Düsseldorf. Ende September werden in NRW die Corona-Impfzentren geschlossen. Impfeinheiten in den Kreisen und Städten übernehmen dann die Impfkoordination.

Wenn das Land NRW Ende September die Impfzentren in den kreisfreien Städten und Kreisen schließt, sollen vor allem niedergelassene Ärzte und Betriebsärzte die Corona-Schutzimpfungen fortführen. Eine entsprechende Regelung legt der neueste Erlass des Gesundheitsministeriums zur Fortführung des Impfgeschehens fest, die das Land am Freitag veröffentlichte.

Es sollten weiterhin "staatliche Basisstrukturen vorgehalten" werden, um die Koordination der Impfungen zu gewährleisten und auf die Entwicklung des Infektionsgeschehens zu reagieren. Deshalb soll es in jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt sogenannte Koordinierende Covid-Impfeinheiten geben, die im Oktober ihre Arbeit aufnehmen.

Corona-Impfungen in NRW: Es soll weiter Sonder-Impfangebote geben

"Der größere Teil der Bevölkerung ist mittlerweile geimpft, die Nachfrage in den Impfzentren hat deutlich nachgelassen. Nun beginnt eine mühsame, aber besonders wichtige Impfphase“, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Mit der Einrichtung der Koordinierenden Covid-Impfeinheiten und der Schließung der Impfzentren reagiere man auf veränderte Bedingungen. "Wir müssen all jenen ein Impfangebot machen, die bislang weder den Weg in die Arztpraxis noch ins Impfzentrum gefunden haben. Dazu sind auch weiterhin aufsuchende Impfangebote notwendig."

Der Betrieb der Koordinierenden Covid-Impfeinheiten ist zunächst bis Ende April 2022 befristet. Hierzu finanziert das Land bis zu 1,5 Stellen pro 50.000 Einwohner. Die Aufgaben der Impfeinheiten umfassen unter anderem die Überwachung des lokalen Impfgeschehens, Impfangebote für gefährdete Personen oder die Planung für flächendeckende Auffrischungsimpfungen der Bevölkerung.

Booster-Impfung in Pflegeheimen bis Ende Oktober abgeschlossen

Die Auffrischungsimpfungen in Pflegeeinrichtungen und die niedrigschwelligen Impfangebote für die Bevölkerung werden zugleich fortgesetzt. Die Booster-Impfungen in den Pflegeeinrichtungen sollen bis Ende Oktober abgeschlossen sein. In Einrichtungen wie Demenz-WGs oder Werkstätten für Menschen mit Behinderung sollen die Auffrischungsimpfungen bis zum Ende des Jahres laufen. (mit epd)

