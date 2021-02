Frühere Impfung für Lehrer und Erzieher – Folgen für andere

Lehrkräfte an Grund- und Förderschulen und das Personal in Kitas sollen nun früher als zunächst geplant gegen eine Infektion mit dem Coronavirus geimpft werden.

Düsseldorf. Die Impfung von Lehrkräften und Kita-Personal soll in der ersten Märzhälfte beginnen. Das verzögert Impfungen für andere Gruppen wie Polizisten.

Diese Prognose gab NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann am Dienstagmorgen in einem Telefon-Interview beim Radiosender WDR2. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich am Montag darauf geeinigt, dass diese beiden Gruppen in der Impfreihenfolge nach vorne rücken.

Da zurzeit noch immer nicht ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehe, würden sich deswegen die bisherigen Impfplanungen jedoch nach hinten verschieben, kündigte der Minister an. Laumann: "Nachsehen hat in dem Fall eine andere Gruppe. Es wird also länger dauern, alle Menschen zu impfen, die in der Prioritätsgruppe 2 sind." Dazu gehören unter anderem Menschen über 70 Jahren, viele Chronisch Kranke aber auch Polizisten und Ordnungskräfte.

Terminabsagen wegen Astrazeneca - Kein anderer Impfstoff für Unter-65-Jährige

Detailfragen zu der geänderten Impfreihenfolge müsse das Land nun noch klären, so der Minister im Interview. Unter anderem, ob auch Tageseltern früher geimpft werden. Ursprünglich waren alle Lehrer und Erzieher in der dritten Gruppe aufgeführt, ein Teil ist also in der Priorisierung nach vorn gerrückt. Lehrkräfte, die an weiterführenden Schulen oder Berufsschulen unterrichten, sind aber weiterhin in der dritten Impfgruppe aufgeführt.

Zu vermehrten Terminabsagen in den NRW-Impfzentren wegen des Astrazeneca-Impfstoffs sagte Laumann, dass laut Untersuchung der KV Nordrhein im Rheinland derzeit rund drei bis vier Prozent der Termine nicht eingehalten würden. Der WDR berichtete hingegen von rund 40 Prozent Absagen in Köln.

Laumann dazu: "Die Sache ist ganz einfach: Ich habe zurzeit nur für unter 65-Jährige keinen anderen Impfstoff zur Verfügung als Astrazeneca. Wer sich damit nicht impfen lassen will, muss eben warten, bis wir in ein bis zwei QUartalen mehr Impfstoff zur Verfügung haben." (mawo)