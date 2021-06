Ausgangssperre in allen NRW-Städten und -Kreisen beendet

Liegt die 7-Tage-Inzidenz in einer Stadt an drei Folgetagen über 100, gelten ab dem übernächsten Tag schärfere Maßnahmen. Video-Übersicht.

Essen. Mit Hagen ist in der Nacht zum 3. Juni in der letzten NRW-Stadt die Bundesnotbremse ausgelaufen. Damit entfällt die nächtliche Ausgangssperre.

Ausgangssperre in NRW: Liegt in einer Stadt in NRW oder in einem Kreis die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen über 100, greift die Bundes-Notbremse.

Liegt in einer Stadt in NRW oder in einem Kreis die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen über 100, greift die Bundes-Notbremse. Damit tritt dann auch in NRW eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft. Diese gilt von 22 Uhr bis 5 Uhr am nächsten Morgen.

72 Tage nachdem im erste NRW-Landkreis eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft trat, ist die letzte Verfügung ausgelaufen. Seit Fronleichnam (3. Juni) gilt vorerst in keiner nordrhein-westfälischen Stadt mehr eine nächtliche Ausgangsbeschränkung. Um Mitternacht endete die Regelung in Hagen. » Lesen Sie dazu: Hagen: Ab Donnerstag Ausgangssperre weg und Lockerungen

Den Anfang hatte in NRW am 24. März der Kreis Minden-Lübbecke gemacht und eine Ausgangssperre von 21 bis 4 Uhr morgens verhängt.

Am 9. April zogen der Märkische Kreis und einen Tag darauf der Kreis Siegen-Wittgenstein nach. » Reportage vom 9. April: Ausgangssperre in Menden – Der letzte Döner um 20.59 Uhr

Die rechtliche Grundlage bildet die sogenannte Bundesnotbremse: Überschreitet in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt in NRW die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen den Wert von 100, greift die Corona-Notbremse. Dann gilt auch eine nächtliche Ausgangssperre. Bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Werktagen unter dem Grenzwert von 100, tritt die Notbremse außer Kraft.

Ausgangssperre in NRW: Corona-Notbremse hält rechtlich stand

Insgesamt hält die Corona-Notbremse des Bundes der Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht weiter stand. So lehnten die Richter und Richterinnen weitere Eilanträge ab und nahmen eine Verfassungsbeschwerde gar nicht erst zur Entscheidung an. Der generelle Tenor: Das Infektionsrisiko und damit die Gefahren für die Gesundheit unzähliger Menschen wögen schwerer als die Folgen der Eingriffe. (mein/ck/dpa)

