Kitas in NRW bleiben offen - Kinder sollen aber nicht kommen

Düsseldorf. Ab Montag bieten die Kitas in NRW nur noch eine reduzierte Betreuung an. Familienminister appelliert an Eltern, Kinder ganz zu Hause lassen.

In den Kindertagesstätten in NRW wird es ab Montag nur noch einen eingeschränkten Pandemie-Betrieb geben - die Kitas bleiben aber grundsätzlich geöffnet. Es wird keine Notbetreuung wie im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 geben, als nur Eltern mit systemrelevanten Berufen ihre Kinder abgeben und betreuen lassen konnten.

Stamp macht sich für Erstattung der Elternbeiträge im Lockdown stark

Gruppen sollen aber voneinander getrennt und der Betreuungsumfang für jedes Kind im Januar um 10 Stunden pro Woche reduziert werden, kündigte Familienminister Joachim Stamp am Mittwoch in Düsseldorf an. Stamp appellierte zudem an alle Eltern, die beruflich und familiär dazu in der Lage seien, ihre Kinder zu Hause zu betreuen. "Je weniger Kinder in die Kitas kommen, desto einfacher ist es für die Erzieherinnen und Erzieher, den Alltag dort vor Ort zu organisieren“, sagte Stamp. Ein ähnlicher Appell hatte vor Weihnachten für erheblichen Unmut unter Eltern geführt, da sie sich unter Druck gesetzt fühlten.

Wer auf die Notbetreuung in Schule oder Kita angewiesen ist, soll nach Aussage von Stamp und Gebauer jedoch keinen Nachweis über den Betreuungsbedarf erbringen müssen. Die Landesregierung forderte die Eltern auf, von den jetzt beschlossenen zusätzlichen Kinderkrankentagen Gebrauch zu machen, um Betreuungsprobleme zuhause zu meistern und entschuldigt beim Arbeitgeber zu fehlen.

SPD fordert auch rückwirkende Erstattung der Kita-Beiträge

Wegen des Corona-Lockdowns hatte die SPD im NRW-Landtag bereits die auch rückwirkende Aussetzung der Kita-Gebühren und der Gebühren für die Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen gefordert. Stamp versprach, sich für eine Aussetzung der Kita-Gebühren während des Lockdowns stark zu machen. „Dazu werden jetzt Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden und dem Finanzminister geführt.“

Das Personal in Kindertageseinrichtungen in NRW kann sich weiter anlasslos und kostenfrei auf Corona testen lassen. Bis zu den Osterferien sei dies bis zu sechs Mal möglich, so Stamp weiter. Die Erzieherinnen und Erzieher und auch die Tagespflegepersonen - Kindertagesmütter und Kindertagesväter nannte Stamp die "Helden der Pandemie". (mawo/tobi/dpa)