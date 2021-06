Wirtschaftsboom nach Corona: Harter Kampf um junge Talente

Im Videocast: Suche nach Mitarbeitern immer schwieriger. Vor allem IT-Experten werden Mangelware: Der wichtigste Grund, warum Startups scheitern.

Experten erwarten nach dem Abflauen der Pandemie einen Wirtschaftsboom. Bei der Besetzung dadurch entstehender neuer Arbeitsplätze werde der „Kampf um neue Mitarbeiter“ immer schärfer, sagt Mark Wittbrock, Geschäftsführer des Deutschen Innovationsinstituts für Nachhaltigkeit und Digitalisierung in unserem täglichen Videocast „19 – die Chefvisite“. Auf der schwierigen Suche nach dem richtigen Bewerber müssten sich Unternehmen daher noch stärker nach außen als guter Arbeitgeber präsentieren, so Wittbrock: „Wer das nicht tut, geht kaputt.“

"Emma"-Chef: Matrazen verkaufen ist leichter als Fachkräfte finden

Für den Gründer und Chef des Matratzenherstellers Emma, Manuel Müller, ist es „noch ein bisschen schwieriger, neue Mitarbeiter zu finden als Matratzen zu verkaufen“. Das Unternehmen hat in der Krise kräftig expandiert und die Beschäftigtenzahl quasi verdoppelt. Am Firmensitz im Großraum Frankfurt sei es aber „nicht möglich gewesen, 100 oder 200 Mitarbeiter über das Jahr zu rekrutieren“, berichtet Müller in der Sendung. Fachkräfte seien Mangelware. Müller ist daher ausgewichen und hat Büros in Südostasien und Mexiko eröffnet. Er spricht von einem „heißen Wettbewerbsumfeld“ bei der Einstellung neuer Beschäftigter. Keine Stelle sei mehr „einfach zu besetzen“.

Startups scheitern - weil es am richtigen Personal mangelt

Auch jungen Unternehmen mangelt es eher an passendem Personal als an Kapital, sagt Sascha van Holt von der Investmentgesellschaft Crosslantic Capital Management. Im letzten Jahr seien rund 15 Milliarden Euro allein in Start-ups aus der Gesundheitswirtschaft geflossen, so van Holt, der auch in diesem Bereich investiert. Viele dieser neuen Unternehmen würden „nicht überleben“ stellt van Holt klar. Es gebe zu wenig Fachkräfte etwa aus dem IT-Bereich, die auch „grundsätzliches Verständnis“ für die Arbeit von Ärzten und medizinischem Personal mitbrächten. Hinzu kämen „strukturelle Probleme“ bei der Bildung, vor allem im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich.

