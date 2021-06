Uniklinik-Chef: Schluss mit Horrorszenarien zu vierter Welle

Essen. Im Videocast: Chef der Uniklinik mahnt, man müsse aufhören, "Angst zu schüren“. Warum die Impfstofftechnologie auch gegen Krebs eine Chance ist.

Der Chef der Essener Uniklinik warnt vor „Horrorszenarien“, im Herbst könne die Pandemie mit voller Wucht zurückkehren. „Wir sollten aufhören, Ängste zu schüren“, mahnt Prof. Jochen Werner in der letzten Folge unseres Videocasts „19 – die Chefvisite“.

„Wir sind nicht unvorbereitet auf Mutanten und fangen nicht bei null an“, so der Mediziner mit Blick auf mögliche weitere Varianten des Coronavirus. Entscheidend sei es, „entschlossen zu handeln, wenn es so weit ist“. Werner erwartet ein weiteres Abebben des Infektionsgeschehens in den Sommermonaten. Dabei helfe auch die fortschreitende Impf-Kampagne.

mRNA-Technologie ursprünglich für Kampf gegen Krebs entwickelt

Die Impfstoffe dafür seien mithilfe der neuen mRNA-Technologie „unfassbar schnell“ entwickelt worden, sagt Werner in der Sendung. Diese böten „auch Chancen für die Krebstherapie“, für die die Technologie ursprünglich entwickelt wurde. „Die erfolgreiche Anwendung ist aber ungleich schwieriger als bei der Virusinfektion“, so der Mediziner unter Verweis auf die vielen verschiedenen Krebstypen. Er habe Hoffnung, dass es „für die eine oder andere Krebsart wirkliche Erfolge zu vermelden gibt“. Aber: „Hier mit der mRNA-Technologie eine Generalwaffe zu erwarten, würde über das Ziel hinausschießen.“

Die Krankheit zu vermeiden wird das Ziel der Zukunft sein

Durch neue digitale Technologien wie Künstliche Intelligenz finde in der Medizin derzeit ein Umdenken statt, berichtet Werner. „Die größeren Möglichkeiten liegen in der Prophylaxe, nicht in der Therapie“, so der Professor. Bald lasse sich mit „hohen Wahrscheinlichkeiten“ vorhersagen, ob ein Patient in einigen Jahren an einer schweren Krankheit zu erkranken droht.

Eine Neigung zum Beispiel zu Alzheimer könne bald durch über Biomarker erkannt werden, hofft Werner. Solche Hinweise seien dann natürlich „belastend“. Aber durch eine Umstellung der Lebensführung einschließlich Ernährung und die Einnahme bestimmter Medikamente werde sich bei verschiedenen Erkrankungen der Ausbruch um Jahre verzögern lassen. Werners Fazit des Wandels: „Reagieren ist nicht mehr zeitgemäß.“

Eine Sammlung der bisherigen Sendungen gibt's auf der Themenseite zur "Chefvisite"

Weiter geht's künftig mit der "Zukunftsvisite"

Professor Jochen A. Werner und der Verleger Jens de Buhr geben künftig im neuen Videocast „Zukunftsvisite – das Magazin für Gesundheit und Nachhaltigkeit“ einmal in der Woche Einblicke in neue Entwicklungen bei der Megatrends Gesundheit und Nachhaltigkeit. Dazu diskutieren sie mit renommierten Ärzten und Vordenkern aus großen Unternehmen über neue Therapieansätze und eine klimaschonendere Wirtschaft.

+++ Aktuelle Fallzahlen aus Ihrer Stadt, neue Verordnungen, neue Erkenntnisse der Impfstoff-Forschung: Das Corona-Update hält Sie auf dem Laufenden. Hier kostenlos für den Newsletter anmelden! +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Chefvisite