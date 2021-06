Corona: Warum Fernreisen weiterhin große Risiken bergen

Essen. Im Videocast: Chef der Essener Uniklinik sieht Gefahr durch mögliche Einschleppung von Virus-Mutationen. Und Autos sind kein Statussymbol mehr.

Aufgrund der sich entspannenden Pandemielage planen derzeit Millionen Menschen in Deutschland ihren Urlaub. Von Fernreisen in exotische Länder rät der Chef der Uniklinik Essen, Professor Jochen A. Werner, allerdings weiterhin ab. Zu groß sei die Gefahr wegen der möglichen Einschleppung von Virus-Mutationen bei der Rückkehr.

Wenn eine Reise in Hochrisikogebiete unvermeidlich sei, sollte man sich schon vorher die Frage stellen, „wie man anschließend mit Tests und Quarantäne umgeht“, sagt Werner in unserem täglichen Videocast „19 – die Chefvisite“.

Sorge bereitet speziell die Lage in Afrika

Insbesondere die Pandemielage in Afrika bereitet dem Mediziner „große Sorge“. Der Kontinent sei „nicht auf eine dritte Pandemie-Welle vorbereitet“. Das Coronavirus drohe sich dort „rasant“ auszubreiten, weil „Lockdown-Szenarien viel schwieriger durchzusetzen“ seien und Impfstoffe fehlten. Die Industriestaaten ruft Werner auf, die „notwendigen Hilfsmaßnahmen“ für die ärmeren Länder zu verstärken.

Warum Autos keine Statussymbole mehr sind

Angesichts steigender Umweltauflagen erwartet der Chef der Werkstattkette Pitstop, Stefan Kulas, dass das „Auto als Statussymbol“ mittelfristig ausgedient hat. Beim Wandel der Mobilität warnt Kulas in der Sendung davor, einzig auf E-Mobilität zu setzen: „Das ist kein Allheilmittel“, stellt er klar. Kulas verweist auf ungelöste Probleme bei Recycling und Entsorgung von Batterien sowie den Einsatz von Rohstoffen, die zum Teil unter menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut würden. „Es interessiert uns in Deutschland zu wenig, was in anderen Ländern vorgeht“, so Kulas.

Einzelhandel setzt auf Nachhaltigkeit

Fortschritte beim umweltfreundlicheren Wirtschaften sieht der Nachhaltigkeitsexperte Alexander Holst von der Unternehmensberatung Accenture vielfach im Lebensmitteleinzelhandel. Insbesondere Rewe, aber auch Discounter wie Aldi und Lidl hätten sich hier in den letzten Jahren „toll bewegt“, so Holst. Er betont, dass es beim Thema Nachhaltigkeit nicht nur um die Vermeidung von CO-Emissionen gehe und sieht Menschenrechtsfragen oder Wasserknappheit als ebenso drängende Probleme an. So sei zum Beispiel bei Erdbeeren aus Andalusien nicht so sehr der CO-Ausstoß beim Transport das Problem, sondern die „wachsende Trockenheit in Südspanien“, sagt Holst. Daher gelte bei allen Maßnahmen: „Der Mix macht’s“.

