User-Redaktionskonferenz Neues Format: Was ist die WAZ User-Redaktionskonferenz?

Essen. Machen Sie mit und seien Sie dabei: Bald startet die neue WAZ User-Redaktionskonferenz. Doch was steckt eigentlich hinter dem Format?

Was ist die WAZ User-Redaktionskonferenz? Ganz einfach: Es ist Ihre Möglichkeit als Kunde, direkt mit unseren Redakteuren in Kontakt zu treten und ihnen interessante Themen oder Geschichten zu erzählen, über die wir in unserer Zeitung berichten sollten.

Egal ob es sich dabei um eine Alltagsgeschichte handelt, die Sie nicht fassen können, oder aber ein großes Thema ansprechen, das Sie vielleicht hier und da in unserer täglichen Berichterstattung vermissen – unsere User-Redaktionskonferenz macht es möglich, dass Sie diese Themen direkt an unsere Redakteure weitergeben können.

Denn eins ist ganz klar: Wir berichten jeden Tag für Sie! Und deshalb ist es uns wichtig, mit Ihnen, als Kunden unserer gedruckten oder digitalen Zeitung, in einen regelmäßigen Austausch zu gehen. Dafür haben wir die User-Redaktionskonferenzen ins Lebens gerufen, die über eine Video-Konferenz abgehalten werden, an der Sie ganz bequem von Zuhause teilnehmen können.

Darüber hinaus wollen wir verschiedene User-Redaktionskonferenzen für verschiedene Städte & Themen abhalten, sodass Sie Ihre lokalen Themenideen am besten mit Redakteuren aus Ihrer Stadt besprechen können. Hier können Sie direkt nachschauen, welche WAZ User-Redaktionskonferenzen wir als nächstes organisieren. Sollte demnächst keine User-Redaktionskonferenz für Ihre Stadt geplant sein, schauen Sie einfach in ein paar Wochen noch einmal vorbei oder aber melden Sie sich für die User-Redaktionskonferenz für das Ruhrgebiet an.

Alle Artikel und Berichte, die auf Basis Ihrer Themenvorschläge entstanden sind, werden neben ihrer üblichen Rubrizierung darüber hinaus auf waz.de/redaktionskonferenz gesammelt. Dadurch erhalten Sie die Möglichkeit, die Berichte, die sie gerne in Ihrer Zeitung lesen wollten, direkt wiederzufinden.

Aktuell stehen folgende Termine fest:

WAZ User-Redaktionskonferenz für Essen

14.10.2020.: WAZ User-Redaktionskonferenz für Essen: Sagen Sie uns, was Sie in Essen bewegt und worüber wir aus Ihrer Stadt berichten sollten. Anmeldung möglich bis: 4.10.2020.

Anmelde-Formular für WAZplus-Kunden

Anmelde-Link für Zeitungs- und E-Paper-Kunden

WAZ User-Redaktionskonferenz für Duisburg

26.10.2020.: WAZ User-Redaktionskonferenz für Duisburg: Sagen Sie uns, was Sie in Duisburg bewegt und worüber wir aus Ihrer Stadt berichten sollten. Anmeldung möglich bis: 16.10.2020.

Anmelde-Formular für WAZplus-Kunden

Anmelde-Link für Print- und E-Paper-Kunden (Die Anmeldung wird bald freigeschaltet)



WAZ User-Redaktionskonferenz für das Ruhrgebiet

21.10.2020.: WAZ User-Redaktionskonferenz für das Ruhrgebiet: Sagen Sie uns, was Sie im Revier bewegt und worüber wir aus dem Ruhrgebiet berichten sollten. Anmeldung möglich bis: 11.10.2020.

Anmelde-Formular für WAZplus-Kunden

Anmelde-Link für Print- und E-Paper-Kunden (Die Anmeldung wird bald freigeschaltet)