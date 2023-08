Reinier Zonneveld knackt Weltrekord mit längstem Live-Set

Arnheim. Reinier Zonneveld spielte ein elfstündiges Live-Set mit elektronischer Musik und stellte in dieser Kategorie einen neuen Guiness-Weltrekord auf.

Dass bekannte DJs ab und zu auch mal länger als die üblichen ein bis zwei Stunden auftreten, ist eher selten. Armin van Buuren legt das Ende seines Closing-Sets beim Festival Untold regelmäßig spontan fest - diesmal waren es fünf Stunden. Außergewöhnlich wird es, wenn DJs zusätzlich auf der Bühne live agieren: Paul van Dyk hat zum Beispiel regelmäßig ein komplettes Produktions-Set dabei, wo er nicht fertige Stereo-Files sondern Produktions-Files miteinander kombiniert.

Dieser anspruchsvollen Art des Auftritts setzte jetzt Reinier Zonneveld die Krone auf. Der Niederländer spielte in Arnheim ein elfstündiges Live-Set mit elektronischer Musik und stellte damit in dieser Kategorie einen neuen Guiness-Weltrekord auf. Zonneveld gehört international zu den beliebtesten Techno-Protagonisten. Der 32-Jährige trat beim Karren-Maar-Festival im historischen Stadsblokken in Arnheim auf und spielte exakt elf Stunden und elf Minuten.

Reinier Zonneveld lobt Energie des Publikums beim Weltrekord

"So konnte ich tief in die Essenz meiner Musik eintauchen und neue Emotionen und Energie zu kreieren", erzählt Zonneveld, der sich beim Publikum für eine ganz besondere Atmosphäre bedankte. Beim Karren Maar Festival traten zudem bekannte DJs wie Gordo, Space 92, Joyhauser und Kiki Solvej auf. Zonneveld wird übrigens noch im September 2023 ein neues Album veröffentlichen - darauf enthalten ist auch seine aktuelle Single "Music Is The Answer".

Lesen Sie auch:

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2023 - die Emotionen des Festivals in Bildern Das Tomorrowland gehört zu den weltweit beliebtesten Festivals. Imposante Bühnen und fröhlich feiernde Gäste mit ausgefallenen Outfits aus vielen Ländern gehören zu den Merkmalen. Foto: Ingmar Kreienbrink

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: EDM