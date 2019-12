Team-Building-Seminare und Kindergeburtstage

Martin Maschka bietet mit seiner Wildnisschule Naturbegegnungen für Kinder an. Er besucht Schulen und Kindergärten, aber auch Senioren. Zudem bietet er Team-Building-Seminare und Kindergeburtstage an. Eine Übersicht gibt es im Internet auf www.wildnisschule-ruhr.de.

Tickets für den „Zauberwald“ können ab dem 17. Januar per E-Mail an info@wildnisschule-ruhr.de reserviert werden. Die Teilnahme an der rund anderthalbstündigen Tour kostet 13 Euro für Kinder und 15 Euro für Erwachsene.