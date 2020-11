Essen. In einer Messehalle in Essen laufen die Fäden zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zusammen. Ohne Studierende würde hier nichts mehr gehen.

Wenn Sonja Pengel anruft, dann müssen ihre Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung oft erst einmal schlucken. Die junge Frau überbringt keine guten Nachrichten, der Corona-Test ist positiv ausgefallen, und dann muss sie manchmal beruhigend auf die Leute einwirken. Sie hat eine gewisse Routine entwickelt. Sonja Pengel ist Medizinstudentin und eine von 65 Studierenden, die für das Lagezentrum der Stadt Essen an der Corona-Front stehen.

Messe Essen, Tor 4, Halle 6. Im zweiten Stockwerk des nüchternen Funktionsbaus sieht es auf den ersten Blick aus, wie im Großraumbüro einer Versicherung oder einer Krankenkasse. 20 Arbeitsplätze an einfachen Schreibtischen, Flachbildschirme, moosgrüne, halbhohe Trennwände. Seit zwei Wochen sind Juliane Böttcher und ihre Leute hier einquartiert. Sie kämpfen hier gegen die zweite Corona-Welle und das heißt vor allem: nicht von der Welle überrollt werden. Infektionsketten nachverfolgen und möglichst unterbrechen, damit das Infektionsgeschehen nicht außer Kontrolle gerät.

Die Gesundheitsämter an Rhein und Ruhr arbeiten in der Corona-Krise vielfach an der Belastungsgrenze. In manchen Fällen sei diese Grenze bereits überschritten, warnt Helmut Dedy, Geschäftsführer des Städtetags NRW. „Die Gesundheits- und Ordnungsämter leisten in der Corona-Krise großartige Arbeit als Krisenmanager vor Ort“, sagte Dedy der NRZ. Mit den anhaltend hohen Infektionszahlen werde das immer schwieriger. In Essen arbeiten sie seit Monaten am Limit.

Corona-Lagezentrum wurde Aschermittwoch eingerichtet

Das Essener Lagezentrum wurde am Aschermittwoch dieses Jahres eingerichtet, als Heinsberg zum Inbegriff der Corona-Pandemie in Deutschland wurde. „Wir konnten einen Grippe-Pandemieplan aus der Schublade ziehen, den Feuerwehr und Gesundheitsamt vor 15 Jahren gemeinsam erarbeitet hatten. Auf den haben wir aufgebaut und ihn an Corona angepasst“, erinnert sich Böttcher. Sie ist die Leiterin des Essener Gesundheitsamtes und seit dem Beginn der Pandemie kennt sie kaum ein freies Wochenende, so wie zahlreiche andere Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Bis vor zwei Wochen war das Lagezentrum in Essen bei der Feuerwehr untergebracht, ohne die die Bekämpfung des Infektionsgeschehens nicht möglich gewesen wäre. Feuerwehr-Leute kennen sich mit Katastrophen-Lagen aus, sie wissen, wie Stäbe effizient arbeiten. Teams aus Feuerwehr-Leuten machten anfangs draußen Abstriche, es waren Feuerwehr-Leute, die eine Datenbank erstellten, mit der die Kontaktverfolgung erleichtert wird. „Am Anfang haben wir Excel-Tabellen gefüllt, ausgedrückt und an die Wände gehängt“, sagt Böttchers Stellvertreterin Miriam Rath und lacht.

Dienstbeginn: 6:30 Uhr. Dienstende: spät abends

Dienstbeginn mit der Frühbesprechung um 6.30 Uhr, häufig Ende erst in den späten Abendstunden, sieben Tage die Woche: Die ersten Monate der Krise gingen auf die Knochen. Als sich im Sommer die Lage zu beruhigen schien, konnten die meisten Mitarbeiter Urlaub nehmen. „Ich habe fest mit einer zweiten Welle gerechnet. Viele andere haben das verdrängt“, sagt Böttcher. Sie sagt auch, dass sie die Nachlässigkeit und die Sorglosigkeit verwundert hätte, die sich im Sommer in der Bevölkerung breit machten. Jetzt ist die zweite Welle da, früher noch, als es die Virologen der Uniklinik Essen vorausgesagt hatten, mit denen sie eng zusammenarbeiten.

Im Lagezentrum laufen die Fäden zusammen. Abstimmungen mit Kitas, Schulen, Pflegeeinrichtungen, Sportvereinen, Kultureinrichtungen. Betreuung eines Bürgertelefons, in dem täglich Hunderte Anrufe eingehen. Und, am Wichtigsten: Nachverfolgung der Kontakte von Menschen, die positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind. Nachdem die Studentin Sonja Pengel angerufen hat, schreiben die positiv Getesteten bestensfalls eine E-Mail, in der sie ihre Kontakte der letzten Tage auflisten. Dann kommt Raumaq Miahi ins Spiel.

Corona-Kontaktpersonen werden abtelefoniert

Raumaq Miahi arbeitet seit Ende Juli im Lagezentrum. Er ist Medizinstudent im letzten Jahr, arbeitet Vollzeit in der zentralen Notaufnahme der Uni-Klinik. Zwei- dreimal die Woche ist er zusätzlich im Lagezentrum. „Ich möchte in dieser Krise helfen“, sagt er. Heute telefoniert er Listen von Corona-Kontaktpersonen ab. „Das machen wir nur, wenn es eine valide Grundlage gibt.“ Also konkrete Hinweise darauf, dass jemand sich infiziert haben könnte. Schließlich muss er den Leuten sagen, dass sie sich in Quarantäne begeben und testen lassen sollen.

Zehn Anrufe schafft Raumaq Miahi pro Stunde. „Die meisten Leute reagieren mit Verständnis. Ein Viertel schroff und ablehnend, in Einzelfällen sind die Leute erbost.“ Fast 25.000 Mal hat die Stadt Essen bislang eine Quarantäne angeordnet, 2582 Bürger der Stadt dürfen aktuell nicht raus.

Bundeswehr wird in Essen vorerst nicht gebraucht

Draußen ist Henning Bayer unterwegs, ebenfalls Medizinstudent. Er testet die Menschen, Leute, die als Kontakte identifiziert wurden oder sich selbst mit Symptomen melden. Wichtig ist ihm: „Es gibt keine Zwangsabstriche.“ Wer sich nicht testen lassen will, wird nicht getestet. „Wir versuchen den Leuten die Angst zu nehmen.“ Manchmal, sagt er, nörgeln die Leute, weil sie nicht schnell genug da waren. „Wir können auch nicht mehr machen, als wir können“, sagt er dann. Fast 80.000 Tests hat die Stadt bislang durchführen lassen, dazu kommen die bei den niedergelassenen Hausärzten.

Bayer, Mia und Pengel haben für jedes Einsatzgebiet jeweils zweitägige Schulungen bekommen, erzählt Juliane Böttcher, dazu werden sie in den ersten vierzehn Tagen von einer Fachkraft begleitet. „Man muss die Leute eng anleiten und betreuen“, sagt sie. Städtetags-Geschäftsführer Helmut Dedy weist darauf hin, dass die Amtshilfe der Bundeswehr direkt die kommunalen Gesundheitsämter stärke. „Sie ist immer dann besonders sinnvoll, wenn die Helferinnen und Helfer längerfristig Aufgaben der Kontaktnachverfolgung übernehmen“, so Dedy.

Genau das ist aber noch nicht gegeben. In Essen haben sie sich jentschieden, vorerst nicht die Hilfe der Bundeswehr in Anspruch zu nehmen, wie es andere Städte tun, obwohl sie hier im Lagezentrum eigentlich dringend personellen Aufwuchs bräuchten. Die Bundeswehr wechselt ihre Leute alle 14 Tage aus. „Das ist nicht das, was wir brauchen“, sagt Böttcher.

Viele ihrer Mitarbeiter seien „platt“, sagt die Gesundheitsamtsmitarbeiterin. „Aber wir sehen die Notwendigkeit unserer Arbeit.“ Immerhin: Sie sind bislang in Essen noch vor der Welle geblieben.