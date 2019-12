Stratmanns Denkmal

Sein Leben und Wirken ist die Hütte. Sie war und ist ihm In­spiration und Herausforderung, Triebfeder und Arbeitsraum, Inhalt und ewige Erinnerung. Egon Stratmann ohne die Henrichshütte, nein, das ist nicht vorstellbar. Die Schmelzer sind ihm eine innige Herzensangelegenheit, die vermutlich letztlich große Arbeit, die er für und mit der Hütte gemacht hat.

Stratmann hat 1987 das Plakat des Widerstandes entworfen, er hat Bilder gemalt, die Farben haben ihn getrieben – Rot und Schwarz, Gelb und Braun. Er ist der Hüttenkünstler, durch ihn lebt die Stahlzeit weiter. Sein Denkmal für die Hütte ist auch ein Stratmann-Denkmal – für viele Generationen bleiben Stahl, Schweiß und Tränen durch seine Kreativität Gegenwart.

Es gibt wohl keinen besseren Standort für die Schmelzer als den Marktplatz an der Thingstraße, im Herzen Welpers. Dem Ortsteil, in dem die Hütte ihre Blütezeit, aber auch ihren Niedergang erlebt hat, in dem die Arbeiter rund ums Müsendrei lebten und noch leben. Hierfür haben viele Mitstreiter ihren Beitrag geleistet. Sie haben alle ein kleines Bisschen dazugetan, so dass es ein großes Ganzes wurde.

Danke!