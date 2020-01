Stichwort: Dietrich Grönemeyer

Mediziner, Medizin-Unternehmer und Autor Dietrich Grönemeyer wurde im Jahr 1952 in Clausthal-Zellerfeld geboren, er wuchs in Bochum auf und lebt heute in Sprockhövel.

Grönemeyer ist u.a. Leiter des Grönemeyer-Instituts für Mikrotherapie in Bochum und Vorsitzender des Wirtschaftsforums Ruhr. Bis zu seiner Emeritierung im Jahre 2012 war er Inhaber des Lehrstuhls für Radiologie und des weltweit einzigen Lehrstuhls für Mikrotherapie an der Universität Witten/Herdecke.

Der Mediziner hat zahlreiche Aufsätze und Bücher verfasst – darunter auch populärwissenschaftliche Beiträge, insbesondere zu Gesundheit und Wohlbefinden. Mit der Erfindung der Figur „Der kleine Medicus“ richtet er sich zudem mit Gesundheitsthemen aufbereitet mit Science-Fiction- und Roman-Elementen an Kinder. In der ZDF-Sendung „Dietrich Grönemeyer – Leben ist mehr!“ befasst er sich mit ethischen Themen.