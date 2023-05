Weeze. Ihr wollt eine rauschende Hochzeit mit Eurer Familie auf dem Parookaville feiern? Ein Star-DJ könnte dann sogar Euer Trauzeuge sein.

Eine Hochzeit mit einem Star-DJ als Trauzeugen? Parookaville sucht auch 2023 wieder das Traumpaar.

Die Bewerbungen für das Parookaville-Traumpaar laufen noch bis zum 30. Mai.

Tickets, Übernachtung und Fotoshooting - auf diese Leistungen können sich die Hochzeitspaare bei Parookaville freuen.

Langsam. aber sicher zählen die Fans schon die Tage: Bis zur nächsten Ausgabe des Parookaville-Festivals vom 21. bis zum 23. Juli dauert es nicht mehr lange. Neben Star-DJs und einem besonderen Ambiente bieten die Festivalmacher am 21. Juli wieder eine Besonderheit an: „Deutschlands einzig wahre und rechtskräftige Festivalhochzeit“, heißt es in der Pressemitteilung.

Wer wird das neue Parookaville-Traumpaar?

In Kooperation mit der Brauerei Warsteiner veranstaltet das Parookaville „die Chance auf eine unvergessliche Trauung in der Stadt, die nur einmal im Jahr zum Leben erwacht“. Und das bereits im siebten Jahr in Serie. Verlost wird unter allen teilnehmenden Paaren ein Rundum-Hochzeitspaket. Bewerbungen für einen Hochzeitstermin am 21. Juli können noch bis zum 30. Mai hier eingereicht werden.

Auch im Jahr 2023 suchen die Parookaville-Organisatoren mit der Brauerei Warsteiner das Parookaville-Traumpaar. Foto: Ralf Rottmann / FUNKE Foto Services

„Mittlerweile blicken wir auf sechs Paare zurück, die wir in diesem unvergesslichen Moment vor dem Traualtar begleiten durften“, sagt Nadja Gärtner, Leitung Culture Marketing bei Warsteiner und ergänzt: „Jede der Hochzeiten in unserer Warsteiner Parooka Church war einzigartig, vom Einmarsch mit den Eltern und Großeltern bis zum Applaus und Anstoßen.“ Lesen Sie hier: Parookaville 2023 füllt das Line up mit vielen Stars

Parookaville-Hochzeit: „Star-DJ bleibt unser Geheimnis“

Auch Parookaville-Organisator Bernd Dicks freut sich auf die Hochzeitspaare. „Welcher Star aus dem vielfältigen Line-Up des Festivals der Trauzeuge des glücklichen Pärchens wird und was sich die Brauerei für 2023 noch überlegt hat, bleibt vorerst ein streng gehütetes Geheimnis“, sagt er. Auch interessant: Parookaville 2023 – „Closing“ am Sonntag wird wieder wild

Folgende Leistungen sind bei der Parookaville-Hochzeit mit inclusive:

die Unterbringung des Paares im Deluxe Air Camping – inkl. eigenem Zelt für Anprobe und Styling

Tagestickets für Familie und Freunde

ein Fotoshooting auf dem Festivalgelände

die Hochzeitstorte

der Gästeempfang im Biergarten sowie die Belieferung mit dem brauereigenen „Bierbutler“, der das Bier direkt vor das Zelt des Traupaares fährt.

Zwei Festivaltickets für das Folgejahr.

Parookaville 2023: Hier gibt es weitere Informationen

Täglich wissen, was in der Region passiert: Hier kostenlos für den WR-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: WR-Home