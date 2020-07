Zwei Wittgensteiner im AfD-Kreisvorstand

Siegen-Wittgenstein. Christian Zaum aus Bad Laasphe und Klaus Lege aus Bad Berleburg gehören jetzt den Kreisvorstand an.

Die Alternative für Deutschland (AfD) Siegen-Wittgenstein hat neuen Vorstand gewählt, Das bisher zehnköpfige Gremium wurde um zwei Personen erweitert.

Als Sprecher wurde Roland Steffe wiedergewählt. Die beiden Wittgensteiner Spitzenkandidaten für die Kommunalwahl, Klaus Lege (Bad Berleburg) und Christian Zaum (Bad Laasphe - Spitzenkandidat im Kreisgebiet) wurden als stellv. Sprecher gewählt. Martin Schwarzer wurde ebenfalls als stellv. Sprecher gewählt. Der langjährige Schatzmeister Prof. Dr. Helmut Kahleis kandidierte nicht mehr. Für ihn wurde der bisherige stellv. Sprecher Klaus Zöller zum Schatzmeister, Harald Schröder zum stellv. Schatzmeister gewählt.

Zu Beisitzern wurden Sabrina Schmidt, Annette Six, Thomas Dicke, Michael Schlembach und Michael Schwarzer bestimmt. Schriftführer ist Dagmar Becker. Schwerpunkt der Vorstandsarbeit wird die Organisation des Kommunalwahlkampfs sein. Der Vorstand, der jetzt zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen trat, sieht die AfD, die sich im Kreisgebiet, in Siegen, in Bad Berleburg und in Wilnsdorf zur Kommunalwahl stellt, insgesamt gut aufgestellt.