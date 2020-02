Zwei Fälle von sexueller Belästigung landen vor Amtsgericht

Ein 29-jähriger Mann muss sich in der kommenden Woche vor dem Amtsgericht Bad Berleburg wegen zwei Fällen von sexueller Belästigung verantworten. Er hat eine Frau bedrängt, gegen deren Willen intim berührt hat und ihr ein Video geschickt.

Der erste Tatvorwurf geht auf eine Feier in einer Hütte in einem Ernminderjähriger soll kinder in bad laasphe missbraucht habendtebrücker Ortsteil zurück, die sich am 6. April 2019 ereignet haben soll. Bei dieser Party hat der Mann eine Frau getroffen, von der er sich angezogen fühlte. Das Opfer soll diese Zuneigung aber nicht erwidert haben.

Der Mann sei der Frau mehrfach nahe geklommen und diese habe sich immer wieder von ihm abgesetzt. Im weitere Verlauf des Abends habe sich der Angeklagte erneut neben die Frau gesetzt und seine Hand auf der Rückseite in ihre Hose geschoben. Daraufhin habe sie im eindeutig zu verstehen gegeben, dass sie dies nicht möchte.

Der zweite Vorfall soll sich am 17. August 2019 ereignet haben. Dabei wird dem Angeklagten vorgeworfen, der Frau ein Video auf ihr Handy geschickt zu haben, auf dem er sich selbst befriedigt.