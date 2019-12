Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zu den Interviewpartnern

Der aktuelle Präsident des Lions Clubs Wittgenstein, Kai Wunderlich, ist 43 Jahre alt verheiratet und lebt in Niederlaasphe. Im Hauptberuf ist Wunderlich Vorstandsmitglied der Volksbank Wittgenstein.

Der Mitgliederbeauftrage des Lionsclubs, Karl-Peter Rasche, ist 65 Jahre alt und lebt in Erndtebrück. Er war bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 2015 Redaktionsleiter der Westfalenpost in Berleburg.