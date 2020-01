Wurst und Käse an der Front

Wurst und Käse an der Front

Bis 1945 sendete die Familie Adolf Kohlbergers insgesamt 183 Pakete und Päckchen an die Front. „Sie waren Selbstversorger, konnten also Wurst, Marmelade, Butter und Käse verschicken“, weiß Armin Kohlberger heute. Dank der eigenen Wirtschaft sei Hunger nicht zu einem so bedrohlichen Problem geworden wie bei vielen anderen.

Von 327 Briefen weiß Armin Kohlberger, die seine Mutter an die Front geschickt hat. „Die haben wir aber leider nicht mehr.“